¡Ú½é³ÎÇ§¡ÛÃæ¹ñ·³¶õÊì¤¬²ÆìËÜÅç-ÆîÂçÅìÅç´Ö¤òÄÌ²á¤·¤Ê¤¬¤éÀïÆ®µ¡¤ÎÈ¯Ãå´Ï
Ãæ¹ñ·³¤Î¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤¬½é¤á¤Æ¡¢²ÆìËÜÅç¤ÈÆîÂçÅìÅç¤Î´Ö¤Î³¤°è¤òÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤ËÀïÆ®µ¡¤ÎÈ¯Ãå´Ï¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ò¤±¤óÀ©¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÉ±Ò¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ãæ¹ñ·³¤Î¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤¬º£·î7Æü¡¢²ÆìËÜÅç¤ÈÆîÂçÅìÅç¤Î´Ö¤Î³¤°è¤òËÌÅì¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëºÝ¤ËÀïÆ®µ¡¤Ê¤É¤ÎÈ¯Ãå´Ï¤òÌó50²ó¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñ·³¤Î¶õÊì¤¬¡¢¤³¤Î³¤°è¤òÄÌ²á¤·¤Ê¤¬¤éÈ¯Ãå´Ï¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤ÇÆüËÜ¤ò¤±¤óÀ©¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎÀïÆ®µ¡¤¬¶ÛµÞÈ¯¿Ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢ÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬ÎÎ¶õ¿¯ÈÈ¤ä´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁ°Æü¤Î6Æü¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÎËÇ«¡×¤«¤éÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿Ãæ¹ñ·³¤ÎÀïÆ®µ¡¤¬²ÆìËÜÅçÆîÅì¤Î¸ø³¤¾å¶õ¤Ç¡¢2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÃÇÂ³Åª¤Ë¼«±ÒÂâµ¡¤Ë¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£