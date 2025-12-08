¥¨ー¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸ 25/26 Âè15Àá £Á£Ú vs ¥¤ー¥°¥ë¥¹ »î¹ç·ë²Ì
¥¨ー¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸ 25/26¤ÎÂè15Àá £Á£Ú¤È¥¤ー¥°¥ë¥¹¤Î»î¹ç¤¬¡¢12·î7Æü22:30¤ËAFAS¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
£Á£Ú¤Ï¥¤¥µ¥¯¡¦¥¤¥§¥ó¥»¥ó¡ÊMF¡Ë¡¢¥È¥í¥¤¡¦¥Ñ¥í¥Ã¥È¡ÊFW¡Ë¡¢¥¦¥§¥¹¥êー¡¦¥Ñ¥¿¥Æ¥£¡ÊFW¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¤ー¥°¥ë¥¹¤Ï¥ß¥é¥ó¡¦¥¹¥ß¥Ã¥È¡ÊFW¡Ë¡¢¥Þ¥Æ¥£¥¹¡¦¥¹¥ì¥¤¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥¨¥É¥Ð¥ë¥»¥ó¡ÊFW¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
10Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥¤ー¥°¥ë¥¹¤Î¥á¥ì¡¦¥ß¥åー¥ì¥ó¥¹¥Æー¥ó¡ÊDF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥¤ー¥°¥ë¥¹¤¬ÀèÀ©¡£
¤·¤«¤·¡¢31Ê¬£Á£Ú¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥ßー¥º¡¦¥Ç¥¦¥£¥Ã¥È¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥È¥í¥¤¡¦¥Ñ¥í¥Ã¥È¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ1-1¡£»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë40Ê¬£Á£Ú¤¬µÕÅ¾¡£¥¤ー¥°¥ë¥¹¤ÎÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¥ª¥¦¥ó¥´ー¥ë¤Ë¤è¤ê2-1¤ÈµÕÅ¾¤¹¤ë¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£2-1¤È£Á£Ú¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥¤ー¥°¥ë¥¹¤Ï¸åÈ¾¤ÎÆ¬¤«¤éÁª¼ê¸òÂå¡£¥ê¥³¥Í¥ë¡¦¥Þー¥¬¥ì¥Ã¥È¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥Æ¥£¥Ü¡¦¥Ðー¥Æ¥ó¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
62Ê¬¡¢¥¤ー¥°¥ë¥¹¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥ä¥·¥ë¡¦¥µ¥éー¥é¥à¥Ë¡ÊMF¡Ë¡¢¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥¨¥É¥Ð¥ë¥»¥ó¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥¨¥Ðー¥È¡¦¥ê¥ó¥È¥ë¥¹¥È¡ÊMF¡Ë¡¢¥±¥ó¥¾¡¦¥Ï¥¦¥È¥Þ¥¤¥ó¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
65Ê¬¡¢£Á£Ú¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥¦¥§¥¹¥êー¡¦¥Ñ¥¿¥Æ¥£¡ÊFW¡Ë¡¢¥¤¥µ¥¯¡¦¥¤¥§¥ó¥»¥ó¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥¤¥Ö¥é¥Ò¥à¡¦¥µ¥Ç¥£¥¯¡ÊFW¡Ë¡¢¥í¥¶¥ó¥Ø¥í¡¦¥Àー¥ë¡ÊDF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
75Ê¬¡¢¥¤ー¥°¥ë¥¹¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Þ¥Æ¥£¥¹¡¦¥¹¥ì¥¤¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥ä¥³¥Ö¡¦¥Ö¥ì¥¦¥à¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
78Ê¬¡¢¥¤ー¥°¥ë¥¹¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¹¥ï¥à¡ÊDF¡Ë¤«¤é¥Õ¥£¥ó¡¦¥¹¥È¥Ã¥«ー¥¹¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
80Ê¬¥¤ー¥°¥ë¥¹¤Î¥è¥ê¥¹¡¦¥¯¥é¥Þー¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥á¥ì¡¦¥ß¥åー¥ì¥ó¥¹¥Æー¥ó¡ÊDF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ2-2¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£
¤½¤Î¸å¤â£Á£Ú¤ÎÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¡£2-2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢£Á£Ú¤Ï42Ê¬¤Ë¥Þ¥Æ¥ª¡¦¥Á¥ã¥Ù¥¹¡ÊMF¡Ë¡¢65Ê¬¤Ë¥¦ー¥¿ー¡¦¥´ー¥º¡ÊDF¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥¤ー¥°¥ë¥¹¤Ï61Ê¬¤Ë¥Ç¥£ー¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥¹¡ÊDF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2025-12-08 00:30:33 ¹¹¿·