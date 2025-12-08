BE:FIRST¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥½¥ó¥°¡Ö³¹Åô¡×¤¬¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤Ë
BE:FIRST¤Î¿·¶Ê¡Ö³¹Åô¡×¤¬ËÜÆü12·î8Æü(·î)¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£ºî¤Ï¡¢¡ÖBye-Good-Bye¡×¡ÖBe Free¡×¡ÖSailing¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Chaki Zulu¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë·Þ¤¨¡¢·ª¸¶¶Ç¡ÊJazzin¡Çpark¡Ë¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¥×¥ì¥¤¥ä¡¼°æ¾åÆ×»Ö¡¢¤½¤·¤ÆSKY-HI¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥¤¥È¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£¥´¥¹¥Ú¥ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ËÅ¸³«¤¹¤ë·Ú²÷¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¡¢É½¾ðË¤«¤ÊBE:FIRST¤Î²ÎÀ¼¤È¡¢²¹¤â¤ê¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¡¼¥é¥¹¥ï¡¼¥¯¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤Ë¤³¤½°î¤ì¤Æ¤¤¤ëÂº¤µ¤òÂ¿¹¬´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢8Æü20»þ¤«¤é¤Ï³Ú¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬YouTube¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¸ø³«Á°¤Ë¤Ï¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ÆSNS¤«¤é¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¥ê¥ì¡¼¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤ÆBE:FIRST¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î¿·CM¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡ßBE:FIRST ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Á¥¥ó¡ÙÊÓ¤Ë¡Ö³¹Åô¡×¤¬¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ·èÄê¤·¤¿¡£CM¤Ï12·î9Æü(²Ð)¤è¤êÊü±Ç³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
◾️¡Ö³¹Åô¡×
2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
Pre-Add¡¦Pre-Save¡§https://avex.ffm.to/gaitou
Lyrics : SKY-HI
Music : Chaki Zulu, Satoru Kurihara -Jazzin¡Çpark-, Atsushi Inoue, SKY-HI
Produced by SKY-HI, Chaki Zulu
◾️¡ãBE:FIRST Stadium Live 2026 We are the ¡ÈBE:ST¡É¡ä
2026Ç¯5·î16Æü¡ÊÅÚ¡ËOPEN15:30 / START17:30 ¡ÚÅìµþ¡ÛÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
2026Ç¯5·î17Æü¡ÊÆü¡ËOPEN15:30 / START17:30 ¡ÚÅìµþ¡ÛÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
¢§¸ø±é¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ¤Î¾ÜºÙ¤Ï
https://befirst.tokyo/tour/Stadium-Live-2026/
◾️¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBE:ST¡Ù
2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¥ì¡¼¥Ù¥ë¡§B-ME
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://befirst-sp.com/BEST/
¹ØÆþ¡§https://BEFIRST.lnk.to/BEST
ÇÛ¿®¡§https://BEFIRST.lnk.to/BEST_STRDL
CD_01¡¡Mood¡¡
1.Shining One (Re-recorded)
2.Bye-Good-Bye
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖZIP!¡×Ä«¥É¥é¥Þ ¡Ö¥µ¥è¥¦¥Ê¥é¤Î¤½¤ÎÁ°¤Ë Fantastic 31 Days¡×¼çÂê²Î
¡¡UHAÌ£³ÐÅü¡Ö¥«¥Ì¥ì¥Ã¥È¡×CM¥½¥ó¥°
3.Be Free
4.Message
5.Smile Again
¡¡ANESSA Global Campaign Song
6.Grow Up
¡¡¥æ¥Ë¥ê¡¼¥Ð¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó60¼þÇ¯µÇ°¡Ø#GROW_UP_YOURSELF¡Ù¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥½¥ó¥°
7.Glorious
¡¡Âè102²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ±þ±ç²Î
8.Blissful
¡¡NTT¥É¥³¥â¡Èahamo¡ÉCM¥½¥ó¥°
9.Sailing
¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡ÖSPECIAL EDITED VERSION ¡ØONE PIECE¡Ù µû¿ÍÅçÊÔ¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î
10.Ì´Ãæ
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÌÚÍË·à¾ì¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¼çÂê²Î
11.¶õ
¡¡Âè92²ó£Î£È£ËÁ´¹ñ³Ø¹»²»³Ú¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡Ê£Î¥³¥ó2025¡Ë¡ÈÃæ³Ø¹»¤ÎÉô¡É²ÝÂê¶Ê /
¡¡NHK ¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¦¤¿¡Ê2025Ç¯6·î¡Á7·îÊüÁ÷¡Ë
12.Secret Garden
¡¡2025Ç¯ ¥æ¥Ë¥ê¡¼¥Ð¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥½¥ó¥°
13.I Want You Back¡¡
Bonus Track¡¡
14.Smile Again - From THE FIRST TAKE¡¡
15.Bye-Good-Bye - From THE FIRST TAKE¡¡
CD_02¡¡Banger
1.Gifted.
2.Brave Generation
¡¡¡ÖJFL presents FOR THE NEXT 2022¡× ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°
3.Betrayal Game
¡¡ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÌÚÍË¥É¥é¥Þ ¡ÖÃµÄå¤¬Áá¤¹¤®¤ë¡Á½Õ¤Î¥È¥ê¥Ã¥¯ÊÖ¤·º×¤ê¡Á¡×¼çÂê²Î
4.Move On
5.Scream
6.BF is¡Ä
7.Milli-Billi
8.Boom Boom Back
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï ¡Ö¥¹¥Ã¥¥ê¡×3·î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
¡¡UHAÌ£³ÐÅü¡Ö¥«¥Ì¥ì¥Ã¥È¡×2023CM¥½¥ó¥°
9.Salvia
¡¡¥¢¥Ë¥á¡ØÈÏÇÏ¿Ï²ç¡ÙÃÏ¾åºÇ¶¯¤Î¿Æ»Ò·ö²ÞÊÔED¥Æ¡¼¥Þ
10.Mainstream
11.Masterplan
12.Slogan
13.Spacecraft
14.GRIT
15.Stare In Wonder¡¡
¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ï¥ó¥À¥ó¥¹¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î
16.Stay Strong
¡¡±Ç²è¡ØWIND BREAKER¡¿¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¡Ù¼çÂê²Î
Bonus Track
17.Gifted. -Orchestra ver.-
¡¡
¢¡·ÁÂÖ/ÉÊÈÖ/²Á³Ê
¡û¡ÚAL3ËçÁÈ(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û½é²óÀ¸»º¸ÂÄê
ÉÊÈÖ : AVCD-63779¡Á81
²Á³Ê : \5,060¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯
½é²óÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉC¡ÊÁ´7¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ¡Ë
½é²ó±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
ÆÃÅµCD : BE:FIRST¤Î¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤«¤éºÇ¿·³Ú¶Ê¤Þ¤Ç¤Î¥Ù¥¹¥È¥½¥ó¥°¤ò·Ò¤¤¤À¡¢BANVOX¤Ë¤è¤ë½é¤Î¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×MIX¡ª
BE:FIRST BE:ST BANVOX NON-STOP MIX
01.Intro
02.Shining One (BANVOX EDIT)
03.Move On (BANVOX EDIT)
04.Spacecraft
05.Betrayal Game
06.Bye-Good-Bye (BANVOX EDIT)
07.Stare In Wonder
08.Sailing (BANVOX EDIT)
09.Set Sail (BANVOX EDIT)
10.Be Free
11.Brave Generation (BANVOX EDIT)
12.Slogan
13.Masterplan
14.Scream (BANVOX EDIT)
15.Smile Again
16.Message
17.Kick Start (BANVOX EDIT)
18.Gifted.
19.Mainstream
20.BF is¡Ä
21.Boom Boom Back (BANVOX EDIT)
22.Secret Garden (BANVOX EDIT)
23.Milli-Billi (BANVOX EDIT)
24.GRIT
25.Blissful
26.Guilty
27.Salvia
28.Ì´Ãæ
29.Glorious (BANVOX EDIT)
30.¶õ (BANVOX BRASS EDIT)
¡û¡ÚAL2ËçÁÈ+DVD(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡ÛLIVEÈ×
ÉÊÈÖ : AVCD-63782¡Á3/B
²Á³Ê : \7,700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯
½é²óÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉA¡ÊÁ´7¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ¡Ë
½é²ó±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¡û¡ÚAL2ËçÁÈ+Blu-ray Disc(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡ÛLIVEÈ×
ÉÊÈÖ : AVCD-63784¡Á5/B
²Á³Ê : \7,700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯
½é²óÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉA¡ÊÁ´7¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ¡Ë
½é²ó±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¡¦±ÇÁü¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ÊAVCD-63782¡Á3/B¡¦AVCD-63784¡Á5/B¡Ë
BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- 2025.6.8 in New York
1.Mainstream
2.Spacecraft
3.Brave Generation
4.Boom Boom Back
5.Milli-Billi
6.Grow Up
7.Softly
8.SOS
9.Spin!
10.Masterplan
11.Scream
12.Don¡Çt Wake Me Up
13.GRIT
14.Shining One
15.Sailing
16.Bye-Good-Bye
17.Blissful
¡û¡ÚAL2ËçÁÈ+DVD(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡ÛMVÈ×
ÉÊÈÖ : AVCD-63786¡Á7/B
²Á³Ê : \7,700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯
½é²óÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉB¡ÊÁ´7¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ¡Ë
½é²ó±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¡û¡ÚAL2ËçÁÈ+Blu-ray Disc(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡ÛMVÈ×
ÉÊÈÖ : AVCD-63788¡Á9/B
²Á³Ê : \7,700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯
½é²óÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉB ¡ÊÁ´7¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ¡Ë
½é²ó±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¡¦±ÇÁü¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ÊAVCD-63786¡Á7/B¡¦AVCD-63788¡Á9/B¡Ë
Mood
1.Shining One -Music Video-¡¡
2.Bye-Good-Bye -Music Video-¡¡
3.Message -Music Video-¡¡
4.Smile Again -Music Video-¡¡
5.Glorious -Special Movie-
6.Blissful -Music Video-¡¡
7.Sailing -Music Video-¡¡
8.Ì´Ãæ -Recording Video-
9.¶õ -Music Video-¡¡
10.Secret Garden -Music Video-¡¡
11.I Want You Back -Music Video-¡¡
Bonus Track
12.Smile Again -From THE FIRST TAKE¡¡
13.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE
Banger
14.Gifted. -Music Video-¡¡
15.Betrayal Game -Music Video-¡¡
16.Scream -Music Video-¡¡
17.Milli-Billi -Special Dance Performance-
18.Boom Boom Back -Music Video-¡¡
19.Mainstream -Music Video-¡¡
20.Masterplan -Music Video-¡¡
21.Spacecraft -Music Video-¡¡
22.GRIT -Music Video-¡¡
23.Stare In Wonder -Special Dance Performance-
Bonus Track¡¡
24.Gifted. -Orchestra ver.-¡¡
¡û¡ÚAL2ËçÁÈ+DVD4ËçÁÈ(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡¦BMSG MUSIC SHOPÀìÇä¾¦ÉÊ
ÉÊÈÖ : AVC1-63792¡Á3/B¡ÁE
²Á³Ê : \18,700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëBOX»ÅÍÍ
ÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
¡û¡ÚAL2ËçÁÈ+Blu-ray Disc4ËçÁÈ(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡¦BMSG MUSIC SHOPÀìÇä¾¦ÉÊ
ÉÊÈÖ : AVC1-63794¡Á5/B¡ÁE
²Á³Ê : \18,700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëBOX»ÅÍÍ
ÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
¡¦±ÇÁü¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ÊAVC1-63792¡Á3/B¡ÁE¡¦AVC1-63794¡Á5/B¡ÁE¡Ë
¢§Music Video
Mood
1.Shining One -Music Video-¡¡
2.Bye-Good-Bye -Music Video-¡¡
3.Message -Music Video-¡¡
4.Smile Again -Music Video-¡¡
5.Glorious -Special Movie-
6.Blissful -Music Video-¡¡
7.Sailing -Music Video-¡¡
8.Ì´Ãæ -Recording Video-
9.¶õ -Music Video-¡¡
10.Secret Garden -Music Video-¡¡
11.I Want You Back -Music Video-¡¡
Bonus Track¡¡
12.Smile Again -From THE FIRST TAKE
13.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE
Banger
14.Gifted. -Music Video-¡¡
15.Betrayal Game -Music Video-¡¡
16.Scream -Music Video-¡¡
17.Milli-Billi -Special Dance Performance-
18.Boom Boom Back -Music Video-¡¡
19.Mainstream -Music Video-¡¡
20.Masterplan -Music Video-¡¡
21.Spacecraft -Music Video-¡¡
22.GRIT -Music Video-¡¡
23.Stare In Wonder -Special Dance Performance-
Bonus Track¡¡
24.Gifted. -Orchestra ver.-¡¡
¢§LIVE
BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- 2025.6.8 in New York
1.Mainstream
2.Spacecraft
3.Brave Generation
4.Boom Boom Back
5.Milli-Billi
6.Grow Up
7.Softly
8.SOS
9.Spin!
10.Masterplan
11.Scream
12.Don¡Çt Wake Me Up
13.GRIT
14.Shining One
15.Sailing
16.Bye-Good-Bye
17.Blissful
¢§Behind The Scenes
¡¦BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- Behind The Scenes
¡¦¡ÈBE:ST¡É -Jacket Shooting Behind The Scenes-
¡¦I Want You Back -Behind The Scenes-¡¡
¡¦Stare In Wonder -Special Dance Performance Behind The Scenes-
¢§¡ÈBE:ST¡É LIVE
Selected by BESTY
1.Slogan ¡ÚBE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 ¡È2:BE¡É2025.1.9 in TOKYO DOME¡Û
2.Grateful Pain ¡ÚBMSG FES¡Ç22¡Û
3.Gifted. ¡ÚBE:FIRST LIVE in DOME 2024 ¡ÈMainstream-Masterplan¡É2024.3.3 in TOKYO DOME¡Û
4.Salvia ¡ÚBMSG FES¡Ç23¡Û
5.Message ¡ÚBE:FIRST 1st One Man Tour ¡ÈBE:1¡É 2022-2023 2023.1.26 / 1.27 in Yoyogi National Stadium First Gymnasium¡Û
6.Blissful ¡ÚBE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 ¡È2:BE¡É2025.1.9 in TOKYO DOME¡Û
7.Scream ¡ÚBE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 ¡íMainstream¡í 2024.2.24 in Miyagi Sports Park General Gymnasium¡Û
8.Kick Start ¡ÚBE:FIRST LIVE in DOME 2024 ¡ÈMainstream-Masterplan¡É2024.3.3 in TOKYO DOME¡Û
9.BF is¡Ä ¡ÚBE:FIRST 1st One Man Tour ¡ÈBE:1¡É 2022-2023 2023.1.26 / 1.27 in Yoyogi National Stadium First Gymnasium¡Û
10.To The First ¡ÚBE:FIRST LIVE in DOME 2024 ¡ÈMainstream-Masterplan¡É2024.3.3 in TOKYO DOME¡Û
¡û¡ÚÆÃ¼ì¾¦ÉÊ(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û½é²ó¼õÃí¸ÂÄê¡¦BMSG MUSIC SHOPÀìÇä¾¦ÉÊ Æ±º¡§CD+¥Ð¥ó¥É¥ë¥°¥Ã¥º
¢¨ÈÎÇä´ü´Ö¡§½ªÎ»
ÉÊÈÖ : AVZ1-63796¡Á8
POS : 498806463796/6
²Á³Ê : \8,360¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯
ÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉC¡ÊÁ´7¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ¡Ë
±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
Æ±º : ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º
¡Ö¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë½¸¹ç¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥ÉÉÕ¤¡Ë¡×
ÆÃÅµCD : BE:FIRST¤Î¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤«¤éºÇ¿·³Ú¶Ê¤Þ¤Ç¤Î¥Ù¥¹¥È¥½¥ó¥°¤ò·Ò¤¤¤À¡¢BANVOX¤Ë¤è¤ë½é¤Î¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×MIX¡ª
¢¡±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ëÆâÍÆ
8/20È¯Çä¡ÖBE:FIRST DOME TOUR 2024-2025¡È2:BE¡É¡×DVD&Blu-ray¤È¤ÎW¹ØÆþ¤Ç±þÊç²ÄÇ½¡ª
8/20È¯Çä¡ÖBE:FIRST DOME TOUR 2024-2025¡È2:BE¡É¡×DVD&Blu-ray¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤È10/29È¯Çä¡ÖBE:ST¡×¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤¬1¤Ä¤º¤ÄÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ³Æ1¤Ä¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤Ç1¸ýÊ¬¤Î±þÊç¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¡ÖBE:ST¡×¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤Î¤ß¤Ç±þÊç²ÄÇ½¤ÊÆÃÅµ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Ï¸åÆü¤´°ÆÆâÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
A¾Þ¡§W¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¾å±Ç²ñ1¡¡¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼ÅÐÃÅ¤¢¤ê¡ÊRYOKI¤ÎÅÐÃÅ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë
ÆüÄø¡¡2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
B¾Þ¡§W¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¾å±Ç²ñ2¡¡¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼ÅÐÃÅ¤¢¤ê¡ÊRYOKI¤ÎÅÐÃÅ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë
ÆüÄø¡¡2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
C¾Þ¡§Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¢¥Ê¥í¥°¥µ¥¤¥º¥«¡¼¥É
D¾Þ¡§¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¢§±þÊç´ü´Ö
2025Ç¯10·î28Æü¡Ê²Ð¡ËÀµ¸á¡Á2025Ç¯12·î15Æü¡Ê·î¡Ë23:59¤Þ¤Ç
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://befirst-sp.com/BEST/
¢¡BE:FIRST ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡BE:FIRST ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡BE:FIRST ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡BE:FIRST ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡BE:FIRST ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok