¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¡¢Ï¢ºÜ5¼þÇ¯µÇ°5Âç´ë²è¤¬È¯É½¡¡¡È¼Â¼Ì¡ÉºäËÜÌò¡¦ÌÜ¹õÏ¡¡õ¡È¥¢¥Ë¥á¡ÉºäËÜÌò¡¦¿ùÅÄÃÒÏÂ¤¬Áª¤Ö¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«
¡¡ËÜÆü12·î8ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×2026Ç¯2¹æ¤Ë¤Æ¡¢¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¡ÊÎëÌÚÍ´ÅÍ¡¦Ãø¡Ë¤ÎÏ¢ºÜ5¼þÇ¯µÇ°5Âç´ë²è¤òÈ¯É½¡£¼Â¼ÌºäËÜÌò¡¦ÌÜ¹õÏ¡¤È¥¢¥Ë¥áºäËÜÌò¡¦¿ùÅÄÃÒÏÂ¤¬Áª¤ÖNo.1¥Ð¥È¥ë¡¢°æ¾åÍºÉ§¤ÈÎëÌÚÍ´ÅÍ¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥Ë¥á¤ÇºäËÜ¤ò±é¤¸¤¿¿ùÅÄÃÒÏÂ¤¬Áª¤ÖNo.1¥Ð¥È¥ë
¡Ú1¡ÛÂè1²ó¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥ÈÅêÉ¼³«ºÅÃæ¡ª¡¡Snow Man¡¦ÌÜ¹õÏ¡¡õÀ¼Í¥¡¦¿ùÅÄÃÒÏÂ¤¬Áª¤ÖNo.1¥Ð¥È¥ë¤âÈ¯É½
¡¡Ï¢ºÜ5Ç¯´Ö¤ÎÀï¤¤¤ÎÃæ¤«¤éÆÉ¼Ô¤¬Áª¤ÖNo.1¥Ð¥È¥ë¤ò·è¤á¤ëÅêÉ¼¤¬¡¢12·î4Æü0»þ¤«¤é2026Ç¯1·î13Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¤À¡£WEB¤«¤é¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÈ¯ÇäÃæ¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹25´¬¤ÎÂÓ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×2026Ç¯2¹æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë±þÊç·ô¤òÅ½¤Ã¤¿¥Ï¥¬¥¤ÇÅêÉ¼²ÄÇ½¡ÊWEB¤Ï1¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥Ï¥¬¥¤Ï50¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤Ê¤ë¡Ë¡£ÅêÉ¼¼Ô¤Ë¤Ï¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬ÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£ÅêÉ¼·ë²Ì¤Ï2026Ç¯½Õº¢¤ËÈ¯É½Í½Äê¡£¾å°Ì¤Î¥Ð¥È¥ë¤ÏÎëÌÚ¤¬·ë²ÌÈ¯É½¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¤ª¤í¤·¡¢¥Ð¥È¥ëPV¤âÀ©ºî¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¤È¥¢¥Ë¥á¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤¿Snow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤È¡¢À¼Í¥¤Î¿ùÅÄÃÒÏÂ¤¬Áª¤Ö¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¤â½é¸ø³«¡£ÌÜ¹õ¤Ï¡ÖNo.009 ºäËÜÂÀÏº VS ¥Ü¥¤¥ë¡×¤ò¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¤Ëµó¤²¡¢¡ÖÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºäËÜ¤«¤é¡¢Áé¤»¤¿ºäËÜ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡ª ¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Î´ÑÍ÷¼Ö¤Î2¿Í¤¬¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª 1¤Ä¤·¤«¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¿ùÅÄ¤Ï¡ÖNo.001 ºäËÜÂÀÏº VS Ä«ÁÒ¥·¥ó¡×¤òµó¤²¡¢¡Ö¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¤ÎÊª¸ì¤¬Æ°¤½Ð¤·¤¿¼Â´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ª¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï°ìÊýÅª¤ÊÇÔËÌ¤Ê¤Î¤Ç¥Ð¥È¥ë¤È¤·¤Æ¿ô¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÅêÉ¼¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¸ø¼°¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¡ØSAKAMOTO HOLIDAYS¡Ù¤ÎÂçÀîÅ¯¤Ë¤è¤ë¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸åÆü¡¢³©¸«²¼¡¹¡Ê¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡Ë¡¢ÅÄÈ«Íµ´ð¡Ê¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¡Ù¡Ë¡¢ËÙ±Û¹ÌÊ¿¡Ê¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡Ë¤¬Áª¤ó¤À¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Ú2¡Û¡ØSLAM DUNK¡Ù¡Ø¥ê¥¢¥ë¡Ù¤Î°æ¾åÍºÉ§¤ÈÎëÌÚÍ´ÅÍ¤¬ÆÃÊÌÂÐÃÌ¡ª °æ¾å¤¬ÉÁ¤¤¤¿ºäËÜ¡õÎëÌÚ¤¬ÉÁ¤¤¤¿²ÖÆ»¤Î¥¤¥é¥¹¥È½é¸ø³«
¡¡ÎëÌÚ¤¬Âº·É¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡¢°æ¾åÍºÉ§¤È¤ÎÆÃÊÌÂÐÃÌ¤¬¡¢¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×2026Ç¯2¹æ¤Ë·ÇºÜ¡£ÂÐÃÌ»þ¤Ë¤ª¸ß¤¤¤ÎºîÉÊ¤Î¼ç¿Í¸ø¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢°æ¾å¤Ë¤è¤ë¡ØSAKAMOTO DAYS¡ÙºäËÜÂÀÏº¡¢ÎëÌÚ¤Ë¤è¤ë¡ØSLAM DUNK¡ÙºùÌÚ²ÖÆ»¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú3¡Û¡ØËÍ¤È¥í¥Ü¥³¡Ù¤È¤Î¾×·â!?¡¡¥³¥é¥Ü¼Â»Ü
¡¡¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×2026Ç¯2¹æ¤Ë¤Æ¡¢¡ØËÍ¤È¥í¥Ü¥³¡Ù¡ÊµÜºê¼þÊ¿¡¦Ãø¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¡£¾×·â¤ÎÆâÍÆ¤òËÜ»ï¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ú4¡Û¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×2026Ç¯2¹æ¤ÏÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥«¥é¡¼¡¢ÆÃÊÌ¤È¤¸¤³¤ßÉÕÏ¿¤ÎºäËÜ¤Î·ý½Æ¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¤Ä¤
¡¡5¼þÇ¯µÇ°¹æ¤È¤Ê¤ë2026Ç¯2¹æ¤Ç¤Ï¡¢É½»æ¤È´¬Æ¬¥«¥é¡¼¤Ç¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤È¤¸¤³¤ßÉÕÏ¿¤È¤·¤Æ¡¢ºäËÜ¤Î·ý½Æ¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¤¬ÉÕ¤¯¡£
¡Ú5¡ÛLINE¥¹¥¿¥ó¥×Âè2ÃÆ¡¢¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª¡¡LINE³¨Ê¸»ú¤â½éÅÐ¾ì
¡¡¿Íµ¤¤ÎLINE¥¹¥¿¥ó¥×¤ÎÂè2ÃÆ¤È¡¢½éÅÐ¾ì¤ÎLINE³¨Ê¸»ú¤¬È¯ÇäÃæ¤À¡£
¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×2026Ç¯2¹æ¤Ï¡¢½¸±Ñ¼Ò¤è¤êÈ¯ÇäÃæ¡£
