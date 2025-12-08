[¤ß¤ó¤Ê¤Î¥±ー¥¿¥¤]HUAWEI WATCH Ultimate 2¤ÈInsta360¥«¥á¥é¤òÏ¢·È¤·¤ÆÆ°²è¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿
¡¡ÀèÆü¡¢¡ÖHUAWEI WATCH Ultimate 2¡×¤Î¿·À½ÉÊÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£¥´¥ë¥Õ¤ä¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥Ýー¥Ä¤ÏÓÏ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¥×¥ì¥¼¥ó¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Ò¤È¤Äµ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¡Ç½¤ÎÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Insta360¤Î¥«¥á¥é¤È¤ÎÏ¢·Èµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖHUAWEI WATCH Ultimate 2¡×
¡¡¤½¤ì¤¬Insta360¤Î¥«¥á¥é¤È¤ÎÏ¢·Èµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤é¥ïー¥¯¥¢¥¦¥È¤Î¾ðÊó¤òInsta360¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤ËÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÎ¹Àè¤Ç¤ÎVlog»£±ÆÍÑ¤ËInsta360¤ÎAce Pro 2¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢HUAWEI WATCH Ultimate 2¤â¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¡¢¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
HUAWEI WATCH Ultimate 2¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢Insta360¤ÎAce Pro 2¤È¤ÎÏ¢·È¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢Insta360¤Î¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤·¤Æ¤¤¤ëiPhone 15 Pro¤Ë¡ÖHUAWEI¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡×¤ò¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤·¤Æ¡¢HUAWEI WATCH Ultimate 2¤òÏ¢·È¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢HUAWEI¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥¢¥×¥ê¤Ç¡Ö¼«Ê¬¡×¢ª¡Ö¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ø¤È¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢¡ÖHealth Service Kit¡×¤òÍ¸ú¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç½àÈ÷¤ÏOK¡£
HUAWEI¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ç¡ÖHealth Service Kit¡×¤¬Í¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð½àÈ÷´°Î»
¡¡Æ°²è¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤Þ¤ºHUAWEI WATCH Ultimate 2¤Ç¥ïー¥¯¥¢¥¦¥È¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï³¹Ãæ¤ò»¶Êâ¤¹¤ëÆ°²è¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ïー¥¯¥¢¥¦¥È¤Î¼ïÎà¤Ï¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ë¡¢Ace Pro 2¤ÎÏ¿²è¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£Ï¿²è¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤ë¤È¤¤Ï¡¢Ace Pro 2¤ÎÏ¿²è¤ò»ß¤á¤Æ¤«¤é¡¢HUAWEI WATCH Ultimate 2¤Î¥ïー¥¯¥¢¥¦¥È¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¥ïー¥¯¥¢¥¦¥È¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Æ¤«¤éÏ¿²è³«»Ï
¡¡µ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥ïー¥¯¥¢¥¦¥È¤ÈÏ¿²è¤ò¥¹¥¿ー¥È¤È¥¹¥È¥Ã¥×¤Î½çÈÖ¤À¤±¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢HUAWEI WATCH Ultimate 2¤ÈAce Pro¤¬Ä¾ÀÜÀÜÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤È¤ÇInsta360¥¢¥×¥êÆâ¤Ç»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤È¥ïー¥¯¥¢¥¦¥È¤ÎÆâÍÆ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Æ°²è¤òÊÔ½¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ïー¥¯¥¢¥¦¥È¤Î»þ´Ö¤¬»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤ÎÁ°¸å¤Ë¤â¤Ê¤¤¤È¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢Insta360¥¢¥×¥ê¤«¤éÊÔ½¸¤·¤¿¤¤Æ°²è¤òÁª¤Ó¡ÖÊÔ½¸¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£¼¡¤Ë¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤òÁªÂò¤·¤Æ¤«¤é¡Ö¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¡ÖHUAWEI¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡×¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¥ïー¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¥Çー¥¿¤ò¡¢±ÇÁü¾å¤ËÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£É½¼¨¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö²ÃÂ®ÅÙ¡×¡¢¡ÖÆü»þ¡×¡¢¡Öµ÷Î¥¡×¡¢¡Ö¥ëー¥È¡×¤Ê¤É8¹àÌÜ¡£³Æ¹àÌÜ¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É½¼¨¤¹¤ë¥Çー¥¿¤¬ÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Insta360¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢HUAWEI WATCH Ultimate 2¤¬¼èÆÀ¤·¤¿¥Çー¥¿¤òÆ°²è¾å¤ËºÜ¤»¤é¤ì¤ëÊÔ½¸¤¬¤Ç¤¤ë
¡¡É½¼¨¤¹¤ë¹àÌÜ¤ÎÁªÂò¤¬´°Î»¤·¤¿¤é¡¢²èÌÌ±¦¾å¤Î·èÄê¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë²èÌÌ±¦¾å¤Ë¤¢¤ëÊÝÂ¸¥Ü¥¿¥ó¤«¤éÊÔ½¸¤·¤¿Æ°²è¤ò½ñ¤½Ð¤»¤Ðºî¶È¤Ï½ªÎ»¤Ç¤¹¡£²¼µ¤Ï½ñ¤¤À¤·¤¿Æ°²è¤Ç¤¹¡£
¡¡´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥ïー¥¯¥¢¥¦¥È¤Î¾ðÊó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»¶ÊâÃæ¤ËÂ®ÅÙ¤äµ÷Î¥¤Ê¤É¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï·ë¹½³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Î¹Àè¤Ç¤Î¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤Æ°²è¤¬»£¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Æ°²è
¡¡¤¿¤À¡¢Å´Æ»¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤é¼ÖÁë¤ò»£¤Ã¤Æ¡¢Â®ÅÙ¤Ê¤É¤òÉ½¼¨¤µ¤»¤¿Æ°²è¤ò»£¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ïー¥¯¥¢¥¦¥È¤Î¼ïÎà¤ËÅ¬Åö¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²°³°¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤òÁª¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥ïー¥¯¥¢¥¦¥È¤¬¼«Æ°¤Ç°ì»þÄä»ß¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¥À¥á¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¸Ä¿ÍÅª¤ÊÍ×Ë¾¤È¤·¤Æ¡¢¼«Æ°¼Ö¤äÅ´Æ»¡¢Á¥¤Ç¤Î°ÜÆ°»þ¤ËÂ®ÅÙ¤äÊý³Ñ¡¢°ÜÆ°¥ëー¥È¤Ê¤ÉVlog¸þ¤±¤ÎµÏ¿¤ò»Ä¤»¤ë¡ÖÎ¹logµ¡Ç½¡×¤ò¥ïー¥¯¥¢¥¦¥È¤ÈÆ±¤¸´¶¤¸¤ÇÅëºÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£