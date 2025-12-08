[ËÜÆü¤Î°ìÉÊ]ÂÑ²Ð¥Ýー¥Á¡ÖBOUKA¡×¡ÊËÉ²Ð¡Ë¤òÆ³Æþ¡ª¡¡¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÎÈ¯²Ð¤ËÈ÷¤¨¤ë
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー´ØÏ¢¤Î²ÐºÒ¤äÈ¯±ì»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£½¼ÅÅÃæ¤ËÆÍÁ³È¯²Ð¤¹¤ë¥±ー¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤ËÆâÉô¤Ç¥·¥çー¥È¤¬µ¯¤¤¿Îã¤â¤¢¤ê¡¢¥Ë¥åー¥¹¤ò¸«¤Æ¡ÖÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿ÆÉ¼Ô¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥áー¥«ー¤Ë¤è¤ë¥ê¥³ー¥ë¹ðÃÎ¤âÉÑÈË¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÊÖµÑÎ¨¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¡¢ÀøºßÅª¤Ê´í¸±¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤ËÂçÎÌ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢É®¼Ô¤¬Àè·î¤ÎÄêÎã¡¦½©ÍÕ¸¶²óÍ·Ãæ¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡ÈÂÑ²Ð¥Ýー¥Á¡ÖBOUKA¡×¡É¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ò°ÂÁ´¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¯¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÅ¹Æ¬¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¼«±Ò¼êÃÊ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È½Å¤Ê¤ê¡¢Â¨¹ØÆþ¤·¤¿¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï980±ß¡£´Ê°×¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¡ÈËÉºÒ¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡É¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë²ÁÃÍ¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£
¡ÖÇ³¤¨¤Ë¤¯¤µ¤ÎÄÌ¿®Êí¡×Åª¤ËÍý²ò¤¹¤ë¡ÖUL94¡×
¡¡¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤Ï¡ÖUL94ÂÑ²Ð»î¸³´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¡×¤È¤¢¤ë¤¬¡¢Æñ¤·¤¯¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£UL94¤È¤ÏÃ¼Åª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¡È²Ð¤ò¶á¤Å¤±¤¿¤È¤¡¢¤É¤ì¤À¤±Ç³¤¨¹¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¤«¤òÉ¾²Á¤·¤¿ÄÌ¿®Êí¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¡¡É¾²Á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö²Ð¤òÅö¤Æ¤Æ¤â¤¹¤°¤ËÇ³¤¨¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö±ê¤¬¼þ°Ï¤Ø°Ü¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¡ÖÇ³¤¨¥«¥¹¤ÎÍî²¼¤Ç¼þ°Ï¤Ë°ú²Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈÇ³¤¨¤Ë¤¯¤¤À¼Á¤ò»ý¤Ä¤«¤É¤¦¤«¡É¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤êUL94ÂÐ±þÁÇºà¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÉÛ¤ä¥Ó¥Ëー¥ë¥±ー¥¹¤è¤ê¤â¡¢±ä¾Æ¤òÃÙ¤é¤»¡¢Èï³²¤òÂç¤¤¯¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¡È»þ´Ö²Ô¤®¤¬¤Ç¤¤ëÁÇºà¡É¤ÈÍý²ò¤¹¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢ÀäÂÐ¤ËÇ³¤¨¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÅÀ¤Ï²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
ÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ãæ¿È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌÊª
¡¡BOUKA¤ÎÆâÂ¦¤Ï¶ä¿§¤Î¥é¥áÁÇºà¤Ç¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¡¢¡Ö¥¬¥é¥¹Á¡°Ý¥Ùー¥¹¤ÎÂÑÇ®ÉÛ¡×¡¢¡ÖÆñÇ³¥·¥ê¥³¥ó¡¿¥¢¥ë¥ßÁØ¤Ç¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿ÂÑ²ÐÁÇºà¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï»÷¤Æ¤¤¤Æ¤â¹½Â¤¤ÈÌÜÅª¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¡£
¡¡¶ä¿§¤ÎÆâÂ¦¤ÏÊü¼ÍÇ®¤òÈ¿¼Í¤¹¤ëÀ¼Á¤¬¤¢¤ê¡¢³°Â¦¤ÏÆñÇ³½èÍý¤µ¤ì¤¿¥¬¥é¥¹Á¡°Ý¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢±ê¤ä¹â²¹¥¬¥¹¤Î¡È½é·â¡É¤òÍÞ¤¨¡¢¼þ°Ï¤Ø¤ÎÇ³¤¨°Ü¤ê¤òÃÙ¤é¤»¤ëÆ¯¤¤ò»ý¤Ä¡£¾ÃËÉ»Î¤ÎÂÑÇ®Éþ¤äLiPo¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÍÑ¤Î¥»ー¥Õ¥Æ¥£¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ëÀß·×»×ÁÛ¤À¡£
¡ÈÅÅÇÈ¼×ÃÇ¥Ýー¥Á¡É¤È¤ÏÌÜÅª¤Î°ã¤¦¡ÈËÉ²Ð¥Ýー¥Á¡É
¡¡°ÊÁ°¾Ò²ð¤·¤¿¡È·÷³°¥Ýー¥Á¡É¤ÏÄÌ¿®¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎBOUKA¤Ï²Ð¤ÈÇ®¤Î³È»¶¤ò¤É¤¦ÍÞ¤¨¤ë¤«¤ËÆÃ²½¤·¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£ÌÜÅª¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢¡ÖÉáÃÊ¤ÏÉáÄÌ¤Î¥Ýー¥Á¤È¤·¤Æ»È¤¨¡¢¶ÛµÞ»þ¤À¤±ÆÃÀ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¡ÈÊ¿¾ï»þ¤ÈÈó¾ï»þ¤ò·ó¤Í¤ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡É¤ÏÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÇö·¿¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Þ¤Ç
¡¡BOUKA¤ÏÈæ³ÓÅª¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¿¤á¡¢¼ýÇ¼¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÇö·¿ËümAh¥¯¥é¥¹¤Þ¤Ç¡£Âç¤¤á¤Î2ËümAhµé¥Ñ¥ïー¥Ð¥ó¥¯¤ÏÆþ¤ê¤¤é¤Ê¤¤¤«¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤âÌ©ÊÄÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤ÆµÕ¤ËÇ®¤¬¤³¤â¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤è¤êÂç¤¤Ê¥µ¥¤¥º¤ÎËÉ²Ð¥Ð¥Ã¥°¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢É®¼Ô¤¬°ÊÁ°¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖLIPO GUARD¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê¥¥ã¥Ñ¤Î¤¢¤ëÀ½ÉÊ¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
USB¥±ー¥Ö¥ë¤À¤±³°¤Ë½Ð¤·¤Ê¤¬¤é½¼ÅÅ¤¹¤ë¡È°ÂÁ´´ó¤ê¡É¤Î»È¤¤Êý
¡¡BOUKA¤Ë¤Ï¡¢¼ÂÍÑÅª¤Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¤»È¤¤Êý¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òBOUKA¥Ýー¥Á¤ËÆþ¤ì¡¢¥Ù¥ë¥¯¥í¤Î·ä´Ö¤«¤éUSB¥±ー¥Ö¥ë¤À¤±¤ò³°¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤ò½¼ÅÅ¤¹¤ëÊýË¡¤À¡£
¡¡¤³¤Î»È¤¤Êý¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢Ëü¤¬°ì¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤¬Ë½Áö¤·¤Æ¤â±ê¤ÎÈô¤Ó»¶¤ê¤ä²Ð¤ÎÊ´¤¬³°¤Ë½Ð¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤Ê¤É¤Ç¤Î±ä¾Æ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡£¹â²¹¥¬¥¹¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ä»æÎà¤ËÄ¾ÀÜÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£Íç¤Ç¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯¤è¤ê¡È¤Ï¤ë¤«¤Ë¥Þ¥·¡É¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢ÊüÃÖ½¼ÅÅ¤¬°ÂÁ´¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤è¤ê°ÂÁ´¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¡×¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤Ç¤¢¤ê¡¢°ÂÁ´¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥Þー¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯ÆâÉô¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÆþ¤ì¡¢¥±ー¥Ö¥ë¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¥²ー¥à¤·¤Ê¤¬¤é½¼ÅÅ¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤â±þÍÑ¤¬¸ú¤¯¤À¤í¤¦¡£
¥¹¥Þ¥Û¡¦¥±ー¥Ö¥ëÎà¤Î¡È´Ê°×ËÉºÒ¥±ー¥¹¡É¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ
¡¡BOUKA¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥±ー¥Ö¥ë¡¢USB¥á¥â¥ê¤Ê¤É¤Î¾®Êª¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÆþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤ë¡£ÂÑ²Ð¶â¸Ë¤Î¤è¤¦¤ËÄ¹»þ´Ö¤Î¹â²¹¤ËÂÑ¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤Ç±ä¾Æ¤¹¤ë»þ´Ö¤ò³Î¼Â¤Ë¿¤Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¼ÂÍÑÀ¤¬¹â¤¤¡£Î¹¹Ô»þ¤ä³°½Ð»þ¤Î¡È»ý¤Á½Ð¤·ÍÑ¥ß¥Ë¥±ー¥¹¡É¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÍÑ¤â¸½¼ÂÅª¤À¡£
¡¡ÂÑ²Ð¥Ýー¥Á¡ÖBOUKA¡×¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ä¥¹¥Þ¥Û¤ÎÈ¯²Ð¡¦±ä¾Æ¤È¤¤¤¦¡È¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¥ê¥¹¥¯¡É¤ËÂÐ¤·¡¢¸Ä¿Í¤¬¼ê·Ú¤ËÆ³Æþ¤Ç¤¤ë°Â²Á¤ÊËÉºÒ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢UL94¤ÎÉ½µ¤äÂÑ²ÐÁÇºà¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ²á¿®¤¹¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤À¡£
¡¡º£¸å¤Ï¤è¤ê°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ê¤É¤Î¼¡À¤Âåµ»½Ñ¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤·¡¢³Æ¥áー¥«ー¤Î¥ê¥³ー¥ë¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë½¬´·¤âÉÔ²Ä·ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£PSE¥Þー¥¯ÉÕ¤¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â»ö¸ÎÎã¤¬Â¸ºß¤¹¤ë°Ê¾å¡¢Ç§¾Ú¥Þー¥¯¤À¤±¤Ç°ÂÁ´¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ï¤äÆñ¤·¤¤¡£
¡¡½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¥ê¥¹¥¯¤òÍý²ò¤·¡¢É¬Í×¤ÊÈ÷¤¨¤òÆü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤À¡£BOUKA¤Ï¡¢¤½¤Î¡ÈÈ÷¤¨¤Î°ì¼ê¡É¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤¸½¼ÂÅª¤Ç²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤Î°Â¿´ÅÙ¤òÄì¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢·«¤êÊÖ¤¹¤è¤¦¤ËÆ»¶ñ¤Ø¤Î²á¿®¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¢¤ë¡£¾¦ÉÊÌ¾ - ¼ÂÇä²Á³Ê ÂÑ²Ð¥Ýー¥Á BOUKA¡ÊËÉ²Ð¡Ë - 980±ß