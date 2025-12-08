40Ê¬´Ö¤Ç¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¡ª¡¡¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¤Ï¥Ð¥ë¥µ¤Ç¤ÎÄê°ÌÃÖÁè¤¤¤Ë°ÕÍß¡ÖËÍ¤Î»Å»ö¤Ï¡Ä¡×
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï6Æü¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè15Àá¤Ç¥Ù¥Æ¥£¥¹¤ò5¡Ý3¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤¬¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½FW¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Å¨ÃÏ¤Ç¥Ù¥Æ¥£¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤¿º£Àá¤Ï¡¢½øÈ×¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢11Ê¬¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½DF¥¸¥å¡¼¥ë¡¦¥¯¥ó¥Ç¤«¤é¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¡£¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¤ÏÂ³¤¯13Ê¬¤Ë¤â¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿40Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤«¤é±¦Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¡¢¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¤Ï40Ê¬´Ö¤Ç¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç¸åÈ¾¤ØÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢59Ê¬¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½FW¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¤¬PK¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥²¥Ã¥È¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ù¥Æ¥£¥¹¤ÎÄÉ·â¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»î¹ç¤Ï5¡Ý3¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¥é¡¦¥ê¡¼¥¬6Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÁá¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ë¼ºÅÀ¤·¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤½¤³¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ï¤è¤¯Î©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿¤è¡£´ÊÃ±¤Ë¤ÏÄÀ¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤¬º£¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¶¯¤ß¤Î1¤Ä¤À¤È»×¤¦¡×¤È¼çÄ¥¡£¼«¤é¤Ï¡È40Ê¬´Ö¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¡É¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖËèÆü¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç²¿¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¡£º£Æü¤Î¤è¤¦¤ÊÆñ¤·¤¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ê¤é¤Ð¡¢²ÁÃÍ¤Ï¤è¤ê¹â¤Þ¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È¡¢¼«¤é¤Î³èÌö¤è¤ê¤â¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡Æ±»î¹ç¡¢¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¤Ï¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¡¢¡È¥¨¡¼¥¹¡É¤Î¥ä¥Þ¥ë¡¢º£²Æ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤é¡¢¸½ºß¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¹¶·âÅª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËËÉÙ¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¦¥¤¥ó¥°¤â¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤³¤Ê¤¹¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¤Ï¡¢º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»19»î¹ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¦¤Á¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï9»î¹ç¤ÈÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£º£¸å¤â·ã¤·¤¤Äê°ÌÃÖÁè¤¤¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¡Ö¥Ð¥ë¥µ¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¼è¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ËÍ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÁè¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¡£¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯È¯¸À¡£¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤ÈCL¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ13¥´¡¼¥ë¤ÈÌÀ³Î¤Ê¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤ÏÃ¯¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤«Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¡Ö´ÆÆÄ¤ËÁªÂò»è¤òÍ¿¤¨¡¢Çº¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬ËÍ¤Î»Å»ö¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
