¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡ÛÀ§Âô¹§¹¨¡¡£³´üÏ¢Â³£Á£²¤Ë´íµ¡´¶¡Ö¥ì¡¼¥¹¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Î¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎÇÕ¡×¤Ï£·Æü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡À§Âô¹§¹¨¡Ê£´£°¡á¼¢²ì¡Ë¤Ï£¹£Ò¡¢£±ÏÈ¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÂÔË¾¤Î¥·¥ê¡¼¥º½éÇòÀ±¡£ÆÀÅÀÎ¨£¶¡¦£¸£°¡¢£±£²°Ì¤Ç¾¡Éé¶î¤±¤Î£´ÆüÌÜ¤ËÄ©¤à¡£¡ÖÁ´ÂÎ¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ°¤¯¤Ê¤¤¡£¥¨¥ó¥¸¥óÅª¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤Èº£Àá¤ÎÃæ¤Ç¤âÀï¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£°£²£µÇ¯Á°´ü¤«¤é£³´üÏ¢Â³¤Ç£Á£²»ß¤Þ¤ê¡££²£°£²£²Ç¯¤Ë¤Ï¤Ó¤ï¤³£Çµ¶áµ¦ÃÏ¶èÁª¤òÀ©¤¹¤Ê¤É¡¢ËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¤ä¤Ï¤êÊªÂ¤ê¤Ê¤¤À®ÀÓ¤Ë±Ç¤ë¡£¡Ö¤Ê¤ó¤«¥ì¡¼¥¹¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£Á°È¾¡Ê£µ£Ò¡¢£µ¥³¡¼¥¹¤«¤é£´Ãå¡Ë¤âÅ¸³«¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ÇºÑ¤Þ¤»¤¿¤é¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤À¤±¤É¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¸«¤ë¤È¤½¤ì¤Ç¤Ï¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¶á¶·¤ÎÁö¤ê¤òÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡ºÆ¤Ó£Á£±¤ËÌá¤Ã¤Æ¾å¤ÎÉñÂæ¤Ø¡½¡½¡£Éâ¾å¤Î»å¸ý¤ò¤Ä¤«¤ß´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ë¡££´ÆüÌÜ¤Ï¤ä¤ä¿åÌÌ¤¬¹Ó¤ì¤ëÍ½Êó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ÓÅ·¤ò¶ì¤Ë¤·¤Ê¤¤À§Âô¤Ë¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹¥ÅÔ¹ç¤À¡£