SixTONESÅÄÃæ¼ù¡õ¹âÃÏÍ¥¸ã¡Öanan¡×½é¤Î¥Ð¥Ç¥£É½»æ ½Ð²ñ¤¤¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤Îµ°À×²ó¸Ü
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/08¡ÛSixTONES¤ÎÅÄÃæ¼ù¤È¹âÃÏÍ¥¸ã¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤¬¡¢12·î17ÆüÈ¯Çä¤Î¡Öanan¡×¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë2476¹æ¤ËÅÐ¾ì¡£2¿Í¤¬½é¤Î¥Ð¥Ç¥£É½»æ¤ò¾þ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSixTONES¡¢¡È7¿ÍÌÜ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÉÀ¸²Î¾§¤ÎÎ¢Â¦ÌÀ¤«¤¹ ÅÄÃæ¼ù¤¬ºÆ¶¦±éÇ®Ë¾¡ÖÍÙ¤ê³Ð¤¨¤ë¤À¤±¡×
ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤´¤È¤ËÌµÆó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Á¡¢Ëè²óÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëSixTONES¤Î¥Ð¥Ç¥£É½»æ¡£Âè5ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¹âÃÏ¤ÈÅÄÃæ¤¬ÅÐ¾ì¡£¹â¤¤¥È¡¼¥¯ÎÏ¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¤â°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Ê2¿Í¡£2025Ç¯¤ÏSixTONES¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¸ß¤¤¤Ë¼ç±éÉñÂæ¤òÁö¤êÈ´¤¡¢¤è¤ê°ìÁØÂ¿ºÌ¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥Þ¥ë¥Á¤ÊºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤Ë¤è¤ë¡¢¥Ð¥Ç¥£É½»æ¤¬¼Â¸½¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¡¢¼«¤é¡Ö²¹ÅÙ´¶¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹ÄÌ¤ê¡¢»£±ÆÃæ¤âÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥ó¥ÉÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ÈÄ¹¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸¡£ÍÍ¡¹¤ÊÅÀ¤Ç¶¦ÄÌÅÀ¤ÎÂ¿¤¤2¿Í¤Ë¤è¤ë¡¢»ê¹â¤Î¡È¥Ä¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡ÈºÇ¶¯¤Î¥Þ¥Ö¥À¥Á¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢3¤Ä¤Î°áÁõ¤È¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»£±Æ¡£É½¾ð¤ä¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤¬¼«Á³¤Ë¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë2¿Í¤ò¡¢¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë»£±Æ¤·¤¿¡£É½»æ¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Î¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤·ë¤Ó¤Ä¤¤òÉ½¸½¤·¤¿¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¡£Çò¤¤¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤¤ºÙ¿È¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬¡¢¶ÑÀ°¤Î¤È¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£ºÇ½é¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¥â¡¼¥É¤Ë»£±Æ¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃ¦¤®¼ê¼ó¤ò¥ê¥Ü¥ó¤Ç·ë¤Ð¤ì¤ë2¿Í¡£¤½¤Î¸å¤Ï¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤µ¤º¤È¤â¡¢¼«Á³¤È¼ê¤ò°®¤Ã¤¿¤ê¡¢¹âÃÏ¤¬2¿Í¤Î¼ê¤ò¼«¤é¤ÎÊý¤Ë°ú¤´ó¤»¤¿¤ê¡Ä¡£È´·²¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¿¼¤¤·ë¤Ó¤Ä¤¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¥ê¥Ü¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¸å¤â¡¢¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò±©¿¥¤ê¡¢¸ß¤¤¤ÎÂÎ²¹¤ÇÃÈ¤ò¼è¤ê¹ç¤¦»Ñ¤¬¡£¼«Á³¤È¹âÃÏ¤ÎÂÎ¤Ë¡¢¤â¤¿¤ì¤«¤«¤ëÅÄÃæ¡£¤½¤Î¸ª¤ò¡¢¹âÃÏ¤¬Í¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¡£´Å¤¨¤¿¤ê¡¢¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤ê¡Ä¾ð½ï°î¤ì¤ëÆ°¤¤Ë¡¢´Ø·¸À¤¬É½¤ì¡¢¸«¤ë¼Ô¤Î¿´¤ò¶¯¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡£6¿Í¤Ç¤¤¤ë»þ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¡¢2¿Í¤À¤±¤Î¶õµ¤´¶¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯°¦¤ª¤·¤¯¡¢¤º¤Ã¤ÈÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
ÃæÌÌ¤Ç¤Ï¡¢É½»æ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë2¥Ý¡¼¥º¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤âÈäÏª¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ö²¹³è¡×ÆÃ½¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤òÅ»¤Ã¤¿¡È¤â¤³¤â¤³¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤Ç¡¢Åß¶õ¤Î²¼¤ËÐÊ¤àÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¡£¿§°ã¤¤¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢ÁÐ»Ò´¶¤¬¤è¤ê¹â¤Þ¤ê¡¢°¦¤é¤·¤µ¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ë¡£ÅÓÃæ¡¢1ËÜ¤Î¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ò2¿Í¤Ç¤°¤ë¤ê¤È´¬¤¡¢¥·¥§¥¢¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¡£2¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ËËä¤â¤ì¤ë»Ñ¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¡¢¤É¤³¤«Ñ³¤²¤ÊÉ½¾ð¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢¹âÃÏ¤¬¼«Ê¬¤Î¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ò¡¢ÅÄÃæ¤ËÍ¥¤·¤¯´¬¤¤¤Æ¤¢¤²¤ëÎ®¤ì¤Ë¡£¤½¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢¤É¤³¤«·»Äï¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÆÌ©¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢ÊÁ¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¡È¤ä¤ó¤Á¤ã¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤Ë¤âÄ©Àï¡£¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤È¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢¡È¥ï¥ë¤µ¡ÉÁ´³«¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼¡£¾¯¤·¸Å¤Ó¤¿·úÊª¤Î°ì³Ñ¤Ë½¸¤Þ¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÃÏ¸µ¤Î¥À¥Á¡É´¶Á´³«¡£¥ï¥¤¥ë¥É¥â¡¼¥É¤Ê2¿Í¤Î´ãº¹¤·¤Ï¡¢ËÜÇ½Åª¤Ë¼æ¤«¤ì¤ëÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢ÆÃÀ½¥é¡¼¥á¥ó¤âÍÑ°Õ¡£¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤¹¤¹¤ê¹ç¤¦2¿Í¤Î³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ë¡¢¼«Á³¤È¿´¤¬²¹¤Þ¤ë¡£±ð¡¢Ìþ¤·¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¡Ä»£±Æ¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤´¤È¤Ë¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò´¶¤¸¤ëÙ³¾ðÅª¤ÊÉ½¸½¤ò¤·¤¿2¿Í¡£»°¼ï»°ÍÍ¤Î¥Þ¥Ö¥À¥Á¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¤á¤¯¤ë¤á¤¯Å¸³«¤·¡¢¸«±þ¤¨È´·²¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥Ú¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÆÃ½¸¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡È²¹³è¡É¤ÎÏÃ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡È¤³¤Î10Ç¯¤ÇÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©¡É¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤â¡£2¿Í¤Î¿¿·õ¤ÊÅú¤¨¤Ï¡¢¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£ÂÐÃÌ¤Ç¤Ï¡¢½Ð²ñ¤¤¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤ò²þ¤á¤Æ²ó¸Ü¡£SixTONES¤Î6¿Í¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢2¿Í¤Ç»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤Ï¡©2¿Í¤Îå«¤ò¤Þ¤¹¤Þ¤¹´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤³Ý¤±¹ç¤¤¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
