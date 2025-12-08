BE:FIRST¡¢¥Á¥¥óËËÄ¥¤ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ËþµÊ ¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥½¥ó¥°¡Ö³¹Åô¡×¤Ç¿·CMºÌ¤ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/08¡Û¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦BE:FIRST¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£¿·TVCM¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡ßBE:FIRST ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Á¥¥ó¡ÙÊÓ¤ÎÊü±Ç¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢12·î8Æü¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿BE:FIRST¤Î¿·¶Ê¡Ø³¹Åô¡Ù¤¬¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBE:FIRST¡¦LEO¤ÈÏ¢ÍíÀè¸ò´¹¤·¤¿¿Íµ¤·Ý¿Í
Æ±CM¤Ç¤Ï¡¢BE:FIRST¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Á¥¥ó¤È¤È¤â¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊÂ¤Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÎÁÍý¤ò°Ï¤ß¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤òËþµÊ¡£LEO¤¬¡Ö¥Á¥¥óÍè¤¿¤è¡Á¡ª¡×¤È¥Á¥¥ó¤ò±¿¤Ö¤È¡¢SOTA¤ÈMANATO¤¬¹ë²÷¤Ë¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¡¢SHUNTO¤â»×¤ï¤º¡Ö¤ó¡Á¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÏ³¤é¤¹¡£
JUNON¤ÈRYUHEI¤Ï¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¥Á¥¥ó¤òËËÄ¥¤ê¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤Î¤¢¤Þ¤ê»×¤ï¤º´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¡£ºÇ¸å¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò°Ï¤ó¤ÇÌö¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Æø¤ä¤«¤Ë³Ú¤·¤àÅù¿ÈÂç¤Î»Ñ¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£BGM¤Ë¤Ï¡¢BE:FIRST¤È¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤¬¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¡Ø³¹Åô¡Ù¤ò»ÈÍÑ¡£³¹¤ò¾È¤é¤¹Åô¤äÀãÉñ¤¦Åß·Ê¿§¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È²á¤´¤¹ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¿´²¹¤Þ¤ë1¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥Á¥¥ó¤ò»î¿©¤·¤¿JUNON¤Ï¡Ö¸µ¡¹¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥¥ó¤¬¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬¸ú¤¤¤Æ¤Æ¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÇÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤ÎÍÈ¤²¤¿¤Æ¥Á¥¥ó¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ä¾²Ð¾Æ¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó¥ì¥Ã¥°¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¤âµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡Ö¥Á¥¥ó¤¬°ìÈÖ»÷¹ç¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤òÊ¹¤¯¤È¡¢Åú¤¨¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¡£¡ÖÁ´°÷¡×¡Ö¼«Ê¬¡×¡ÖRYUHEI¡×¡ÖSOTA¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤âSHUNTO¤ÏSOTA¤òµó¤²¡¢¡Ö¥Á¥¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤¹¤ë¤ÈMANATO¤â¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢·ë²Ì¡Ö¥Á¥¥ó¤òÔú¤ê¤¿¤¤ÃËÁª¼ê¸¢¡×¤Ç¤ÏSOTA¤¬Ëþ¾ì°ìÃ×¤Ç1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î²á¤´¤·Êý¤òÊ¹¤¯¤È¡¢SOTA¤Ï¡Ö»£±ÆÃæ¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Ç¥±¡¼¥¤ä¥Á¥¥ó¤òÇã¤¤Àê¤á¤Æ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤·¤¿¤¤¤Í¡×¤È²óÅú¡£LEO¤Ï¡ÖÇ¯Ëö¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ëµï¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö½ª¤ï¤ê¤ä¶õ¤»þ´Ö¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥×¥ÁìÔÂô¤ªÈè¤ìÍÍ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹²ñ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥½¥ó¥°¡Ø³¹Åô¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢SOTA¤Ï¡Ö¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï2Ç¯Á°¤Ë´°À®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë½Ð¤»¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò²¹¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Î·Á¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖËÍ¤¿¤Á¼«¿È¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢²Ú¤òÅº¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¿·CM¤òµÇ°¤·¡¢Å¹Æâ¥Þ¥ë¥Á¥³¥Ô¡¼µ¡¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤ÎÂè2ÃÆ¤ò¡¢2025Ç¯12·î9Æü10»þ¤«¤é2026Ç¯1·î31Æü¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢12·î9Æü¤«¤éÆÃÊÌ¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°Å¹ÊÞ¤Ç¡¢¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×³Ú¶Ê¡Ø³¹Åô¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤«¤é¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥È±ÇÁü¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¦ ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È »¥ËÚËÌ1¾òÅì11ÃúÌÜÅ¹
½»½ê¡§¢©060¡Ý0031 ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èËÌ1¾òÅì11ÃúÌÜ15¡Ý57
¡¦ ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È ÀÄÍÕÄÌ°ìÈÖÄ®Å¹
½»½ê¡§¢©980¡Ý0811 µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶è°ìÈÖÄ®2ÃúÌÜ5¡Ý22
¡¦ ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È °ìÈÖÄ®Å¹
½»½ê¡§¢©102¡Ý0082 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è°ìÈÖÄ®13¡Ý3
¡¦ ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È À¾ÃÓÂÞ°ìÈÖ³¹Å¹
½»½ê¡§¢©171¡Ý0021 ÅìµþÅÔËÅç¶èÀ¾ÃÓÂÞ1ÃúÌÜ24¡Ý4 ´äÅÄ¥Ó¥ë
¡¦ ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È ½ÂÃ«¾ÃËÉ½ðÆîÅ¹
½»½ê¡§¢©150¡Ý0041 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî1ÃúÌÜ12¡Ý10
¡¦ ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È Ç®ÅÄ°ìÈÖÄ®Å¹
½»½ê¡§¢©456¡Ý0053 °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅÄ¶è°ìÈÖ2ÃúÌÜ42¡Ý5
¡¦ ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È ÃæÂ¼Ì¾±ØÅìÅ¹
½»½ê¡§¢©450¡Ý0002 °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÌ¾±Ø3ÃúÌÜ1405
¡¦ ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È K2Ãã²°Ä®À¾Å¹
½»½ê¡§¢©530¡Ý0013 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÃã²°Ä®13¡Ý6
¡¦ ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È »æ²°Ä®ÅìÅ¹
½»½ê¡§¢©730¡Ý0011 ¹Åç¸©¹Åç»ÔÃæ¶è´ðÄ®12¡Ý3 COI¹Åç»æ²°Ä®¥Ó¥ë
¡¦ ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È ·Ù¸Ç¸ø±àÁ°Å¹
½»½ê¡§¢©810¡Ý0001 Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À2ÃúÌÜ3¡Ý36
