µ¤¸õ¤Ï¡©¼£°Â¤Ï¡©¥Ô¥Ã¥Á³°¤ÎÉÔ°Â¤Ï¡©¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥óÂè£²Àï¤ÎÃÏ¡¦¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤È¤Ï
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡Ë¡á´ä¸¶Àµ¹¬¡Û¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ê£Æ£É£Æ£Á¡Ë¤Ï£²£°£²£¶Ç¯ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤Î»î¹çÆüÄø¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¤·¡¢£ÆÁÈ¤ÎÆüËÜ¤Î£±¼¡¥ê¡¼¥°½éÀï¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤ÏÍèÇ¯£¶·î£±£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£µÆü£µ»þ¡Ë¤Ëº£Âç²ñºÇÂçµé¤È¤Ê¤ë£¹Ëü£´£°£°£°¿Í¼ýÍÆ¶¥µ»¾ì¤ÎÊÆ¥Æ¥¥µ¥¹½£¥À¥é¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡££²ÀïÌÜ¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢Àï¡ÊÆ±£²£±Æü£±£³»þ¡Ë¤Ï¥á¥¥·¥³¡¦¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤Ç¡¢²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¾¡¼Ô¤È¤Î£³ÀïÌÜ¡ÊÆ±£²£¶Æü£¸»þ¡Ë¤ÏºÆ¤Ó¥À¥é¥¹¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¥á¥¥·¥³¡¦¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤ÇÂè£²Àï¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢Àï¤ò¹Ô¤¦¡£Æ±ÃÏ¤Î£¶·î¤ÎÊ¿¶ÑºÇ¹âµ¤²¹¤Ï£³£´ÅÙ¡£½ë¤µ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ»î¹ç³«»Ï¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö¸á¸å£±£°»þ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥á¥¥·¥³ºß½»¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ï¡Ö¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤Ï¼þ¤ê¤òÂç¤¤Ê»³¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÇ®¤¬¤³¤â¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¡£Ìë¤Ç¤â¾ø¤·½ë¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£ÅöÁ³¡¢ÆüÃæ¤Ï¡ÖÆü¤ËÅö¤¿¤ë¤ÈÈ©¤¬ÄË¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹ó½ë¤Ç¡¢ÂÐºö¤ÏÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¹ñ¶¤Þ¤¿¤®¤Î°ÜÆ°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Âè£±¡¢£³Àï¤Î²ñ¾ì¤ÎÊÆ¹ñ¡¦¥À¥é¥¹¤È¤ÏÈô¹Ôµ¡¤ÇÌó£²»þ´ÖÄøÅÙ¤ÇºÑ¤à¡£¡ÖÆÃ¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥¥·¥³¹ñÆâ¤Ç¤â°ÜÆ°¤Ë¥Ð¥¹¤Ç£·»þ´Ö¤«¤«¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÇµÕ¤Ë¶á¤¤¤¯¤é¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ï£×ÇÕ¤Ë¸þ¤±¤Æ¼£°Â¤Î²þÁ±¤äÆ»Ï©¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¤Ë¤âÃå¼ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥¥·¥³Âè£³ÅÔ»Ô¤ÎÆ±ÃÏ¤Ë¤ÏÆüËÜ´ë¶È¤âÂ¿¤¯¤¢¤ë¡£¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤Ï¾¯¤Ê¤¤¾ì½ê¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£