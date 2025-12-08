²¬ËÜÁèÃ¥Àï¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤â»²Àï¤«¡¡Áê¼êÅê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»ÂÇÀþ¤ò¡Ö¤¦¤Þ¤¯ÁÈ¤ßÊÑ¤¨¤ë¡×¥Ö·³¤ËÌ¥ÎÏ¡ÄÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢Êó¤¸¤ë
¡¡µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤ÎÁèÃ¥Àï¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡Ë¡¢Ê£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£ÊÆ°ÜÀÒ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¡¦¥ë¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¤Ï¥Ö·³¤Î¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤ä²áµî¤ËÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¿ÇØ·Ê¤ò»ØÅ¦¡££¸Æü¡ÊÆ±£¹Æü¡Ë¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê£×£Í¡Ë¤òÁ°¤ËÆ°¤¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡²¬ËÜÁèÃ¥Àï¤¬ÇòÇ®¤·¤Æ¤¤¿¡£ÏÂÀ½ÂçË¤¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï£Ò¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ê¤É¤¬´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤ï¤º¤«¤Îº¹¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤â²¬ËÜ³ÍÆÀ¤ØËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ö·³¤Î°ìÎÝ¤Ë¤Ï¼çË¤¥²¥ì¥í¤¬·¯Î×¡£¤À¤¬¡¢²¬ËÜ¤Ï»°ÎÝ¤Ë²Ã¤¨¡¢º¸Íã¤â¼é¤ì¤ë´ïÍÑ¤Ê°ìÌÌ¤ò»ý¤Ä¡£¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¡¦¥ë¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¤Ï¡Ö¼éÈ÷¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼À¤ÏÂÇÀþ¤ò¡ÊÁê¼êÅê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ë¤¦¤Þ¤¯ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ò¹¥¤à¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡££Æ£Á¤Î¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤¬»ÄÎ±¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢µåÃÄ¤ÎÆ°¸þ¤Ë±Æ¶Á¤Ï½Ð¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤¬£Æ£Á¥é¥ó¥¥ó¥°£±£¹°Ì¤ËÁª½Ð¤·¡¢£´Ç¯£¶£´£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¹£¹²¯±ß¡Ë¤È¤¤¤¦·ÀÌó¤òÍ½Â¬¤·¤¿²¬ËÜ¤ÏÍß¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íºà¤À¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë£³¾¡£´ÇÔ¤ÇÇÔÀï¡£¥É·³¤¬¸Ø¤ëÆüËÜ¿Í¥È¥ê¥ª¤ÎÂçÃ«¡¢»³ËÜ¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ë¤·¤Æ¤ä¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¤½¤Î£³¿Í¤ÎÁèÃ¥Àï¤Ë¤â¥Õ¥ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃ¤ËÂçÃ«¤Èº´¡¹ÌÚ¤Ï°ÜÀÒÀè¤ÎºÇ½ª¸õÊä¤Ë»Ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»×¤¤¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¤½¤Î²áµî¤òÆ§¤Þ¤¨¡ÖÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ä¹Ç¯¤Î´êË¾¤¬¤¢¤ë¡×¡£º£ÅÙ¤³¤½ÆüËÜ¿Í¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ø¤ÎÀã¿«¤âÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£¸Æü¡ÊÆ±£¹Æü¡Ë¤«¤é¤ÏÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ª¡¼¥é¥ó¥É¤ÇµåÃÄ¤ÎÊÔÀ®¥È¥Ã¥×¤é¤¬½¸·ë¤¹¤ë£×£Í¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëÆ±ÃÏ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÏÃå¡¹¤È¥Æ¥ì¥ÓÃæ·ÑÈÉ¤é¤Î½àÈ÷¤¬À°¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÎãÇ¯¡¢£Æ£ÁÁª¼ê¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤¬·è¤Þ¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤½ÅÍ×¤Ê¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç²¬ËÜ¤Îµî½¢¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¤³¤È¤Ï½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£º£¥ª¥Õ¤Ï¥·¡¼¥¹¡¢¥Ý¥ó¥»¤ÈÀèÈ¯Åê¼ê¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÊä¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö·³¤À¤¬¡¢º£¸å¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤µåÃÄ¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£