¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡Ë¡á´ä¸¶Àµ¹¬¡Û¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ê£Æ£É£Æ£Á¡Ë¤Ï£²£°£²£¶Ç¯ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤Î»î¹çÆüÄø¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¤·¡¢£ÆÁÈ¤ÎÆüËÜ¤Î£±¼¡¥ê¡¼¥°½éÀï¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤ÏÍèÇ¯£¶·î£±£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£µÆü£µ»þ¡Ë¤Ëº£Âç²ñºÇÂçµé¤È¤Ê¤ë£¹Ëü£´£°£°£°¿Í¼ýÍÆ¶¥µ»¾ì¤ÎÊÆ¥Æ¥¥µ¥¹½£¥À¥é¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡££²ÀïÌÜ¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢Àï¡ÊÆ±£²£±Æü£±£³»þ¡Ë¤Ï¥á¥¥·¥³¡¦¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤Ç¡¢²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¾¡¼Ô¤È¤Î£³ÀïÌÜ¡ÊÆ±£²£¶Æü£¸»þ¡Ë¤ÏºÆ¤Ó¥À¥é¥¹¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼èºàÂÐ±þ¤·¤¿¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡Ê£µ£·¡Ë¤ÏÆüËÜ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤Î¶¦Æ®¤òÇ®Ë¾¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¥¥ã¥ó¥×ÃÏÁªÄêºî¶È¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡£×ÇÕÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢ÆüËÜ¤Î·èÀï¤ÎÃÏ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥À¥é¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ç£±¼¡£Ì½éÀï¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤ÈÂè£³ÀïÌÜ¤ò¹Ô¤¤¡¢Âè£²Àï¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢Àï¤Ï¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë³«ºÅ¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»î¹ç²ñ¾ì¤¬¤¢¤ëÅÚÃÏ¡Ê¥À¥é¥¹¡Ë¤Ï¹Ô¤¤¿¤¤¡£¥á¥¥·¥³¡¢¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎµòÅÀ¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥¥ã¥ó¥×¡×Ãµ¤·¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¥À¥é¥¹¤ò»ë»¡¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Æ±´ÆÆÄ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÆ¹ñ¤Ë»Ä¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ÎÁªÄê¤ò¿Ê¤á¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡£¡Öº£²ó¤Î£×ÇÕ¤Ïµ¤¸õ¡¢É¸¹â¤Î°ã¤¤¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¾ò·ï¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤¦¤Þ¤¯Ä´À°¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡£Ä´À°ÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÂç²ñ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È´Ä¶ÌÌ¤ò½Å»ë¤·¡¢¼«¤é»ë»¡¤·¤Æ·è¤á¤ëÎ®¤ì¤À¡£¿¿¤ÃÀè¤Ë»ë»¡´õË¾¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¥À¥é¥¹¶á¹Ù¤ÏÍÎÏ¸õÊä¤À¡£
¡¡¥À¥é¥¹¤¬¤¢¤ë¥Æ¥¥µ¥¹½£¤Ë¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ë£Æ£Ã¥À¥é¥¹¤ä¡¢£Æ£Ã¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¢¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥À¥¤¥Ê¥â£Æ£Ã¤Î£³¤Ä¤Î£Í£Ì£Ó¥¯¥é¥Ö¤¬¤¢¤ë¡££¶·î¤ÎÊ¿¶ÑºÇ¹âµ¤²¹¤Ï£³£°ÅÙÄ¶¤¨¤ÇÆüËÜ¶¨²ñ¡¦µÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¤¬¤«¤Í¤Æ¡Ö½ëÇ®ÂÐºö¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¾ò·ï¤Ë¤â¹çÃ×¤¹¤ë¡£
¡¡Âè£±¡¢£³Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï³«ºÅ£±£¶ÅÔ»Ô¤ÇºÇÂç¤È¤Ê¤ë£¹Ëü£´£°£°£°¿Í¼ýÍÆ¡£²°º¬¤¬³«ÊÄ¼°¤Ç¶õÄ´´°È÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±¡¢£³ÀïÌÜ¤¬Æ±¤¸²ñ¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ£±£¶¶¯Æþ¤ê¤·¤¿Á°²ó£²£²Ç¯¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤ËÂ³¤¯¤â¤Î¤Ç¡ÈµÈÃû¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤è¤êÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾õÂÖ¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Ç¤¤ë¡×¤È´¿·Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âè£²Àï¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢Àï¤Ï¸½ÃÏ¸á¸å£±£°»þ³«»Ï¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥«¥¿¡¼¥ë£×ÇÕ¤Î£±¼¡£ÌÂè£³Àï¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÀï¡ÊÆ±»þ´Ö¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡Ë¤Ç·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö²¤½£¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ¤Ç¤ä¤ë»þ¤â¡¢»þº¹¡¢´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¥Ù¥¹¥È¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ë·Ð¸³ÃÍ¤Ï¤¢¤ë¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ½àÈ÷¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²¤«¹ñ´Ö°ÜÆ°¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¥À¥é¥¹¡Á¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤ÏÄ¾Àþµ÷Î¥¤ÇÌó£¸£µ£°¥¥í¤ÇÈô¹Ôµ¡¤Ç¿ô»þ´ÖÄøÅÙ¡£¸õÊä¤À¤Ã¤¿¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡¢¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Î»î¹ç¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤º¡¢¥À¥é¥¹¤Ç£²»î¹ç¤òÀï¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤À¡£°ÜÆ°ÌÌ¤Ç¤ÎÄÉ¤¤É÷¤òÀ¸¤«¤·¡¢ºÇÁ±¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¢¡¥À¥é¥¹¶¥µ»¾ì¡¡£°£¹Ç¯³«¾ì¡£º£Âç²ñ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë£±£¶²ñ¾ì¤ÇºÇÂç¿ô¤È¤Ê¤ë£¹Ëü£´£°£°£°¿Í¼ýÍÆ¡£¥é¥¦¥ó¥É£³£²¡¢£±£¶¡¢½à·è¾¡¤Ç¤â»ÈÍÑ¤¹¤ë¡££Î£Æ£Ì¤Î¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¥º¤ÎËÜµòÃÏ¡£¥À¥é¥¹¤Ï¥Æ¥¥µ¥¹½£Âè£³¤ÎÅÔ»Ô¡££±£¹£¶£³Ç¯¤Ë¥Ñ¥ì¡¼¥ÉÃæ¤À¤Ã¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦£Æ¡¦¥±¥Í¥Ç¥£ÂçÅýÎÎ¤Î°Å»¦»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿ÃÏ¤È¤·¤ÆÍÌ¾¡£¥·¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥í¥¢ÇîÊª´Û¤Ç¤Ï°äÉÊ¤ä»ö·ï¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¤ÎÌ¾Å¹¤¬Â¿¤¯¡¢Åà¤é¤»¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë¡¦¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¥Þ¥ë¥¬¥ê¡¼¥¿È¯¾Í¤ÎÃÏ¡£¼ç¤Ê½Ð¿ÈÃøÌ¾¿Í¤Ë²Î¼ê¤Î¥Î¥é¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂç¥ê¡¼¥°¤ò°úÂà¤·¤¿¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤é¡£
¡¡¢¡¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¶¥µ»¾ì¡¡£±£µÇ¯³«¾ì¡££µËü£³£µ£°£°¿Í¼ýÍÆ¡£¥é¥¦¥ó¥É£³£²¤Ç¤â»ÈÍÑ¡£¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½£Ä£Æ¥»¥ë¥Ò¥ª¥é¥â¥¹¤¬ºßÀÒ¤¹¤ë¥á¥¥·¥³¥ê¡¼¥°¤Î¶¯¹ë¤Ç¡¢º£Ç¯£¶·î¤Î¥¯¥é¥Ö£×ÇÕ¤Ç±ºÏÂ¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£´¡½£°¤ÇÂç¾¡¤·¤¿¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤ÎËÜµòÃÏ¡££±£·Ç¯¤Ë¤Ï²Î¼ê¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤¬À¤³¦¥Ä¥¢¡¼¤Ç»ÈÍÑ¡£¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤Ï¥á¥¥·¥³Âè£³¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¡¢¹âÁØ¥Ó¥ë¤âÎ©¤ÁÊÂ¤Ö¶áÂåÅª¤ÊÂçÅÔ»Ô¤Ê¤¬¤é¡¢¼þ°Ï¤ò¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£É¸¹â£µ£´£°¥á¡¼¥È¥ë¡£ÊÆ¹ñ¤ÈÎ©ÃÏ¤¬¶á¤¤¤¿¤á¡¢³°»ñ·Ï´ë¶È¤¬Â¿¤¯¿Ê½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ²¼Å´¤â³«ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£