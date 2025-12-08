¡Ö¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¡ª±º°ÂÅ´¶Ú²ÈÂ²¡×ºÇ½ª24´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª 7Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¿Âè4¥·¥êー¥º¤¬´°·ëÉ½»æ¤Ë¤Ï¾®Å´¤ä¤Î¤ê»Ò¤¿¤Á¤¬½¸¹ç
¡Ú¡Ö¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¡ª±º°ÂÅ´¶Ú²ÈÂ²¡×24´¬¡Û 12·î8Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§594±ß
¥®¥ã¥°Ì¡²è¤Î¶â»úÅãÂè£´¥·¥êー¥º¿ë¤ËºÇ½ª´¬!!
(C)ÉÍ²¬¸¼¡¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë2018
¡¡½©ÅÄ½ñÅ¹¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ö¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¡ª±º°ÂÅ´¶Ú²ÈÂ²¡×¤Î24´¬¤ò12·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï594±ß¡£
¡¡ËÜºî¤ÏÉÍ²¬¸¼¡»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥®¥ã¥°¥Þ¥ó¥¬¡£24´¬¤Ï2018Ç¯¤«¤é7Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤¤¤Æ¤¤¿Âè4¥·¥êー¥º¤ÎºÇ½ª´¬¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¡¡É½»æ¤Ë¤Ï¡¢¾®Å´¤ä¤Î¤ê»Ò¤¿¤Á¤Î½¸¹ç¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¿·¥·¥êー¥º¤È¤Ê¤ë5ºîÌÜ¡Ö¥âー¥ì¥Ä¡ª±º°ÂÅ´¶Ú²ÈÂ²¡×¤Ï¡¢11·î13ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤è¤êÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¡Ö¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¡ª±º°ÂÅ´¶Ú²ÈÂ²¡×24´¬¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
ºÇ½ª´¬¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤º¾®Å´¤¿¤Á¤Ï±º°Â¤ÇÂçË½¤ì¡ª º£Æü¤Ï¤É¤ó¤ÊÍ§Ã£¤ÈÍ·¤Ü¤¦¤«¤Ê!!
