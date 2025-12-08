¡Ö¤ª´ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¥¦¥±¤Æ¤¯¤ì¡×1´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª ¤Ü¤Ã¤Á½÷»Ò¤¬¤ª¾Ð¤¤¤ÎÎÏ¤ÇÍ§Ã£ºî¤ê¥ªー¥ëÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î½ñÅ¹ÆÃÅµ¤¬6¼ïÎà
¡¡½©ÅÄ½ñÅ¹¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ö¤ª´ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¥¦¥±¤Æ¤¯¤ì¡×¤Î1´¬¤ò12·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï792±ß¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡Ö¥á¥¤¥«¤µ¤ó¤Ï²¡¤·¤³¤í¤»¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿º´Æ£¥·¥çー¥»á¤ÎºÇ¿·ºî¡£8·î¤«¤é¡Ö¥Þ¥ó¥¬¥¯¥í¥¹¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â¹»¤ËÆþ¤Ã¤Æ1Ç¯¤¬·Ð¤Ä¤â¡È¤Ü¤Ã¤Á¡É¤Î¹¶·â·¿¿Í¸«ÃÎ¤ê½÷»Ò¡¦¹õÀîÀé·Ê¤¬¡¢Èó¥â¥ÆÃË»Ò¡¦Æ£Âô¿¿¶×¤È¤ª¾Ð¤¤¥¿¥Ã¥°¤ò·ëÀ®¤·¡¢¾Ð¤¤¤ÎÎÏ¤ÇÍ§Ã£¤òºî¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªÃ±¹ÔËÜ¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥ªー¥ëÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î½ñÅ¹ÆÃÅµ¤¬6¼ïÎàÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¡Ö¤ª´ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¥¦¥±¤Æ¤¯¤ì¡×1´¬¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
12·î8ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö¤ª´ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¥¦¥±¤Æ¤¯¤ì¡×1´¬¡¢½ñÅ¹ÆÃÅµ¤Ï6¼ïÎà¤Ç¤¹¡ª¹¥¤ß¤Î¹õÀî¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¤Ê¡ª¡ª¡ª¡ª pic.twitter.com/0RAoPAnK0F- º´Æ£¥·¥çー¥@12/8Ã±¹ÔËÜÈ¯Çä (@SYOUKI_SATO) November 26, 2025
¹â¹»¤ËÆþ¤Ã¤Æ´Ý°ìÇ¯¡¢Ì¤¤À¤Ë¤Ü¤Ã¤Á¤Î¹¶·â·¿¿Í¸«ÃÎ¤ê½÷»Ò¡¦¹õÀîÀé·Ê¡£
¾Ð¤¤¤ÎÎÏ¤ÇÍ§Ã£¤òºî¤ë¤Ù¤¯¡¢Èó¥â¥ÆÃË»Ò¡¦Æ£Âô¿¿¶×¤È¤ª¾Ð¤¤¥¿¥Ã¥°¤ò·ëÀ®!?
ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¤Ü¤Ã¤ÁÀ¸³è¤«¤é¤ÎÂçµÕÅ¾¡ª ¤ª´ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¥¦¥±¤Æ¤¯¤ì¡ª
(C)º´Æ£¥·¥çー¥¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë2025