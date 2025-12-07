¥×¥í¡¦¥êー¥° 25/26 Âè17Àá ¥á¥Ø¥ì¥ó vs ¥·¥ã¥ë¥ë¥í¥ï »î¹ç·ë²Ì
¥×¥í¡¦¥êー¥° 25/26¤ÎÂè17Àá ¥á¥Ø¥ì¥ó¤È¥·¥ã¥ë¥ë¥í¥ï¤Î»î¹ç¤¬¡¢12·î7Æü21:30¤ËAFAS¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥á¥Ø¥ì¥ó¤Ï¥Ç¥£¥±¥Ë¡¦¥µ¥ê¥Õ¡ÊMF¡Ë¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥é¥¦¥Ðー¥Ð¥Ã¥Ï¡ÊFW¡Ë¡¢¥Þ¥¤¥í¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ì¥Ç¥íー¥Ç¡ÊFW¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥·¥ã¥ë¥ë¥í¥ï¤Ï¥ªー¥ì¥ê¥¢¥ó¡¦¥·¥ã¥¤¥É¥éー¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡¦¥®¥¢¥´¥ó¡ÊMF¡Ë¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥×¥Õ¥é¥Ã¥±¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
15Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥á¥Ø¥ì¥ó¤Î¥Æ¥é¥ó¥¹¡¦¥¯¥É¥¥¡ÊDF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥á¥Ø¥ì¥ó¤¬ÀèÀ©¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£1-0¤È¥á¥Ø¥ì¥ó¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¸åÈ¾¤ËÆþ¤êÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥á¥Ø¥ì¥ó¤¬1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥á¥Ø¥ì¥ó¤Ï29Ê¬¤Ë¥¤¥¢¥ó¡¦¥¹¥È¥í¥¤¥Õ¡ÊDF¡Ë¡¢35Ê¬¤Ë¥±¥ê¥à¡¦¥à¥é¥Ö¥Æ¥£¡ÊFW¡Ë¡¢71Ê¬¤Ë¥Þ¥¤¥í¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ì¥Ç¥íー¥Ç¡ÊFW¡Ë¡¢89Ê¬¤Ë¥Æ¥é¥ó¥¹¡¦¥¯¥É¥¥¡ÊDF¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥·¥ã¥ë¥ë¥í¥ï¤Ï84Ê¬¤Ë¥ªー¥ì¥ê¥¢¥ó¡¦¥·¥ã¥¤¥É¥éー¡ÊFW¡Ë¡¢90+4Ê¬¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥·¥à¥¶¥Ã¥¯¡ÊFW¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
