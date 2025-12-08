J1¾º³Ê¤Î¿å¸Í¤Ë·ã¿Ì¡¡¡È¸ùÏ«¼Ô¡ÉÀ¾Â¼GM¤¬ÂàÇ¤¡Ä¡ÈÎ©Ìò¼Ô¡É¿¹´ÆÆÄ¤Ï¶¯²½ÀÕÇ¤¼Ô¤Ø¡¡¿·´ÆÆÄ¤Ë¼ù¿¹»áÇ»¸ü
¡¡Íèµ¨J1¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¿å¸Í¤ÎÀ¾Â¼ÂîÏ¯GM¡Ê48¡Ë¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤·¡¢¸åÇ¤¤Î¶¯²½ÀÕÇ¤¼Ô¤ËJ2Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¿¹Ä¾¼ù´ÆÆÄ¡Ê48¡Ë¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬7Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¶áÆüÃæ¤ËÀµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¡£¿·»Ø´ø´±¤Ë¤Ïºòµ¨¤Þ¤Ç¿å¸Í¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢º£µ¨¤Ï¿·³ã´ÆÆÄ¡¢J3ÆÊÌÚ¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¼ù¿¹Âç²ð»á¡Ê48¡Ë¤Î½¢Ç¤¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡J2»²Æþ¤«¤é¶ìÀá26Ç¯¤ÎÈá´ê¤¬À®½¢¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¿å¸Í¤Ë·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤¿¡£À¾Â¼»á¤Ï16Ç¯¤Ë¶¯²½ÉôÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î°éÀ®¥á¥½¥Ã¥É¤Ç¡Ö°éÀ®¤Î¿å¸Í¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ëÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¡£ÃÏÆ»¤Ë¤Þ¤¤¤¿¼ï¤¬10Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢²Ö³«¤¤¤¿¡£¾º³Ê¤ÎºÇÂç¤Î¸ùÏ«¼Ô¤È¸À¤¨¤ë¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¡£Ê£¿ô¤ÎJ¥ê¡¼¥°´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¾Â¼»á¤È·Ð±Ä¿Ø¤Ï¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤éÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤¿Ëö¡¢¾º³Ê¤ò°ì¶èÀÚ¤ê¤È¤·¤Æº£µ¨¸Â¤ê¤Ç·ÀÌó¤òËþÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£·è¤·¤ÆÎ¾¼Ô¤Ë¹Â¤¬À¸¤¸¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¾å¤ÇÆ³¤½Ð¤µ¤ì¤¿·ëÏÀ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À¾Â¼»á¤ÎÅÅ·âÂàÇ¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºòµ¨ÅÓÃæ¤«¤é¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤Æ¾º³Ê¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¿¹´ÆÆÄ¤Ï¡¢¸½¾ì¤Î¥È¥Ã¥×¤«¤é¶¯²½ÀÕÇ¤¼Ô¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¤µ¤ì¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¿Í»ö¤Ë¡£Â³Åê¤ÎÁªÂò»è¤ÏÅöÁ³¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½Ìò»þÂå¤ò´Þ¤á¤Æ¥¯¥é¥ÖºßÀÒ20Ç¯°Ê¾å¤Î¡È¥¡¼¥Þ¥ó¡É¤Ë¤Ï¶¯²½ÉôÌç¤Î¤«¤¸¼è¤ê¤òÂ÷¤¹Êý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£
¡¡¿·»Ø´ø´±¤È¤Î¸ò¾Ä¤ÏºÙÉô¤òµÍ¤á¤ëÃÊ³¬¡£¼ù¿¹»á¤Ï´û¤ËÂ¾¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÃÇ¤ê¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¿å¸Í¤ËÉüµ¢¤¹¤ë°Õ»×¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡þÀ¾Â¼¡¡ÂîÏ¯¡Ê¤Ë¤·¤à¤é¡¦¤¿¤¯¤í¤¦¡Ë1977Ç¯¡Ê¾¼52¡Ë8·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î48ºÐ¡£»°É©ÍÜÏÂ¡¢¹ñ»Î´ÜÂç¤ò·Ð¤Æ±ºÏÂ¡¢ÂçµÜ¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£11Ç¯¤Ë»¥ËÚ¤Ç¸½Ìò°úÂà¡£VONDS»Ô¸¶¤Ç´ÆÆÄ¤äGM¤òÌ³¤á¡¢16Ç¯¤Ë¿å¸Í¤Î¶¯²½ÉôÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡¡þ¿¹¡¡Ä¾¼ù¡Ê¤â¤ê¡¦¤Ê¤ª¤¡Ë1977Ç¯¡Ê¾¼52¡Ë11·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¤Î48ºÐ¡£ÉðÂ¢±ÛÀ¸¹â¡¢Æ»ÅÔÂç¤ò·Ð¤ÆCÂçºåÆþ¤ê¡£03Ç¯¤«¤é¿å¸Í¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢05Ç¯¸Â¤ê¤Ç°úÂà¡£¥æ¡¼¥¹¤Ç»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò»Ï¤á¡¢11Ç¯¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Á¡£ºòÇ¯5·î¤Ë´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡¡þ¼ù¿¹¡¡Âç²ð¡Ê¤¤â¤ê¡¦¤À¤¤¤¹¤±¡Ë1977Ç¯¡Ê¾¼52¡Ë7·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¤Î48ºÐ¡£Á°¶¶¾¦¡¢ÀìÂç¤ò·Ð¤Æ¸½Ìò»þÂå¤Ï¾ÅÆî¡¢¿å¸Í¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¡£12Ç¯¤«¤é¿å¸Í¥æ¡¼¥¹´ÆÆÄ¡¢23Ç¯¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Á¡£º£µ¨¡¢¿·³ã´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£6·î¤Ë·ÀÌó²ò½ü¤È¤Ê¤ê¡¢8·î¤«¤é¤ÏJ3ÆÊÌÚ¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£