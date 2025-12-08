¥æ¥Ë¥¯¥í¡¢¥¹¥Ìー¥Ôー¤¿¤Á¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¥®¥ã¥ó¥°¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿UT6¼ï¤òËÜÆüÈ¯Çä¥¥ã¥é¤¿¤Á¤ÎÍ·¤Ó¿´°î¤ì¤ë½Ö´Ö¤äÆÈ¼«¤Î¥æー¥â¥¢¤òÉ½¸½
¡Ú¡Ö¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä UT¡×¡Ê6¼ï¡Ë¡Û 12·î8Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§³Æ1,990±ß
¥µ¥¤¥º¡§ÃË½÷·óÍÑ¡¢XS～4XL
¡¡¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ï¡¢¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¥®¥ã¥ó¥°¤¿¤Á¤ÎÍ·¤Ó¿´°î¤ì¤ë½Ö´Ö¤äÆÈ¼«¤Î¥æー¥â¥¢¤òÉ½¸½¤·¤¿UT¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¡Ë¤ÎÈÎÇä¤ò12·î8Æü¤è¤ê³«»Ï¤¹¤ë¡£6¼ïÎà¤¢¤ê¡¢²Á³Ê¤Ï³Æ1,990±ß¡£¤Ê¤ª¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢ÈÎÇä³«»ÏÆü¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡º£²óÈÎÇä¤µ¤ì¤ëUT¤Ï¡¢¥Á¥ãー¥ë¥º¡¦¥·¥å¥ë¥Ä»á¸¶ºî¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ö¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¥Á¥ãー¥êー¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¤½¤Î»ô¤¤¸¤¥¹¥Ìー¥Ôー¡¢¤½¤·¤ÆÃç´Ö¤¿¤Á¡Ê¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¥®¥ã¥ó¥°¡Ë¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿6¼ïÎà¡£¥µ¥¤¥º¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÃË½÷·óÍÑ¡¢XS¤«¤é4XL¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
UT¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¡Ë
¡Ö¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä UT/¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥£¥Ã¥È¡×¡Ú¥«¥éー¡§00 WHITE¡Û
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC