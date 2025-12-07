¾Ý°õ¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ:¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤ò¤´Â¸ÃÎ¤«¡¡Ãå¼Â¤Ê¼ý±×Æ°¸þ¤ò³ô²Á¤âÁÇÄ¾¤ËÈ¿±Ç!?
¡¡¾Ý°õ¥Þ¥Û¡¼¥Ó¥ó¡Ê7965¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡¢°Ê²¼¾Ý°õ¡Ë¡£Êª½ñ¤¶È¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ50Ç¯Í¾¡£¤¿¤À¤Î°ìÅÙ¤â¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿´ë¶È¡£º£²ó½é¤á¤ÆÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤È¤¤¤¦µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿È¤Î²ó¤êÉÊ¤äÀ¸³èÉÊ¤ÎÇä¤ì¶ÚÆ°¸þ¤ËÄÌ¤¸¤¿½÷À¤Î°ì¸À¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡ÛÇ¯½éÍè¹âÃÍ¥¾¡¼¥ó¤âÃÍÉýÌ¯Ì£¤Ë? ¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ù¥Ã¥É¤Ï¡ÖÂ¾¤ò½³»¶¤é¤·¤Æ¤Ç¤â¡×¤Î¼Ò¼Á¤ËÊÑ¿È¤Ç¤¤ë¤«
¡¡¼ê²ÙÊª¤Î¤Ê¤«¤«¤é½ÄÄ¹¤Î¿åÅû¡Ê¤È»ä¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï±Ç¤Ã¤¿¡Ë¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ç¤Ï¡¢ËØ¤É¤Î¿Í¤¬¤³¤ì¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¡¢ÊÝ²¹¡¦ÊÝÎä¤¬OK¤Ê¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¡£¾Ý°õÀ½¡×¤È¤´Â÷Àë¡£¡Ö¥Ø¥§¡Á¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÇä¤ì¶Ú¤Ê¤Î¤«¡×¤È¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Ï²ñ¼Ò»Íµ¨Êó¤Î¾Ý°õ¤ÎÊÇ¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡¡ÚÆÃ¿§Íó¡Û¤Ï¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÄ´ÍýÍÑ²ÈÅÅ¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°ÍÑÉÊ¤ÎÀì¶ÈÂç¼ê¡£³¤³°À¸»ºÈæÎ¨¤¬5³äÄ¶¡£ÂæÏÑ¤Ê¤É¥¢¥¸¥¢¤ÈËÌÊÆ¤Ë¶¯¤¤¡£¡Ú¶ÈÀÓÍó¡Û¤Ï¡Ú¾å¿¶¤ì¡Û¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¬¡Ö¿åÅû¤Ï¾ÃÈñÄãÌÂÂ³¤¯Ãæ¹ñ¶ìÀï¤Ç¸·¤·¤¤¡×¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿åÅû=¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤È²ò¼á¡£¡Ö¿åÅû¤ÎÆ°¸þ¤Ï¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤«¡×¤È¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¾Ý°õ¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÊÑ²½µå¤¬Åê¤²ÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÀè¤ÎËüÇî¤Ç²ñ¾ìÆâ¤Ë¡¢10Âæ¤Î¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ëÀö¾ôµ¡¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡£ÃæÇÀÀ½ºî½ê¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¤â¤Î¡£¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤ÎÉÔËþÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡ØÃæ¿È¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÄÉ²Ã¤¹¤ë»þ¤Ë¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤ÏÀö¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Àö¾ôµ¡¡£º£¸å¤Ï³¹Ãæ¤ËÀßÃÖ¤ò¿Ê¤á¤ë¡£Àö¾ô¤Ë¤Ï¥ª¥¾¥ó¿å¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ü¶Ý¡¦¾Ã½¸ú²Ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀöºÞ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Ë¤âÇÛÎ¸¡×¡£¤·¤Ã¤«¤êÀëÅÁ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¶¯Ä´¤¹¤ëÊÖÅú¡¦¡¦¡¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¾Ý°õ¤Î¼ý±×Æ°¸þ¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡2020Ç¯11·î´ü¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç·ÐºÑ³èÆ°¤¬Âç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤ó¤ÀÃæ¤Ç¤â¡Ö5.3%¸º¼ý¡¢0.1%±Ä¶È¸º±×¡×¤ÈÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°Ê¹ß¡¢Á°24Ç¯11·î´ü¤Þ¤Ç¤Î4´ü´Ö¤âÊ¿¶Ñ¡Ö0.75%Áý¼ý¡¢4.2%Áý±×¡¢26±ßÇÛ¤¬40±ßÇÛ¤Ë¾åÀÑ¤ß¡×¤ÈÃå¼Â¡£º£25Ç¯11·î´ü¤Ï¡Ö3.2%Áý¼ý¡Ê900²¯±ß¡Ë¡¢17.5%Áý±×¡Ê70²¯±ß¡Ë¡×·×²è¡£³«¼¨ºÑ¤ß¤ÎÂè3»ÍÈ¾´ü¼ÂÀÓ¤Ï¡Ö676²¯8700Ëü±ß¡¢55²¯6000Ëü±ß¡×-ÃåÃÏ¤ËÍ«¤¤¤Ê¤·¡£
¡¡»Íµ¨ÊóºàÎÁÍó¤Ë¤Ï¡Ö°éÀ®Ãæ¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç30L¤ÎÂç·¿¥â¥Ç¥ëÅêÆþ¡£²Ã²¹ÀºÅÙ¤Î¹â¤µÁÊµá¤·¥·¥§¥¢³ÈÂçÁÀ¤¦¡×¤È¤¤¤¦ºàÎÁ¤¬ÉÕµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¹ÆºîÀ®Ãæ¤Î³ô²Á¤Ï1600±ßÂæ¥È¥ÓÂæ¡£Í½ÁÛÀÇ°ú¤¸åÇÛÅöÍø²ó¤ê3.2%¿å½à¡£Á´ÂÎÁê¾ì¤Î²¼Íî¤ò¼õ¤±4·î¤Ë1195±ß¤Þ¤Ç²¼Íî¤â¡¢6·îËö¤ÎÃæ´Ö´ü·è»»È¯É½¤ò¼õ¤±7·î¾å½Ü¤Ë1944±ß¤Þ¤ÇÇã¤¤Ä¾¤µ¤ì²¡¤·ÌÜ¾ìÌÌ¡£IFISÌÜÉ¸Ê¿¶Ñ³ô²Á1800±ß´ª°Æ¤·¡¢¤â¤¦°ì²¡¤·Æþ¤ì¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¤Î¤¬¸¥ºö¤«¡¦¡¦¡¦
¡¡Åê»ñºàÎÁ¤Ï¿È¶á¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¡¦¡¦¡¦¤Î´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¡£