Ä¹´üºÄÍø²ó¤ê¤¬²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Èº£¸å¤Î¹ÔÊý¤Ï?

¡¡¹ñÆâºÄ·ô»Ô¾ì¤ÇÄ¹´ü¶âÍø¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£30Ç¯¹ñºÄÍø²ó¤ê¤ÏÏ¢Æü²áµîºÇ¹â¿å½à¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ë¤è¤ëºâÀ¯°²½·üÇ°¤¬¶âÍø¾å¾º¤ÎÍ×°ø¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢Â¸µ¤Ç¤Ï·Êµ¤¤ÎÄì·ø¤µ¤äÀ®Ä¹´üÂÔ¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö·òÁ´¤Ê¶âÍø¾å¾º¡×¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢´ë¶È¶ÈÀÓ¤Ï²þÁ±·¹¸þ¤¬Â³¤¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ¤äÄÂ¾å¤²¤â²óÉü´ðÄ´¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Êª²Á¾å¾º¤Ï°ì»þÅª¤Ê¶ÉÌÌ¤ò±Û¤¨¡¢´Ë¤ä¤«¤Ê¤¬¤éÄêÃå¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¼Â¼ÁÀ®Ä¹Î¨¤ÎÄì¾å¤²¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¡¢Ì¾ÌÜÀ®Ä¹Î¨¤Î¾å¿¶¤ì´üÂÔ¤¬Ä¹´ü¶âÍø¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¶âÍ»À¯ºöÌÌ¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤¬¶âÍ»Àµ¾ï²½¤Ø¤Î»ÑÀª¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¶Äã¶âÍø´Ä¶¤«¤é¤ÎÅ¾´¹¤¬Ä¶Ä¹´ü¥¾¡¼¥ó¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¤Ï¡¢ÄãÀ®Ä¹¤È¥Ç¥Õ¥ì¿´Íý¤òÇØ·Ê¤ËÎò»ËÅª¤ÊÄã¿å½à¤ËÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Êª²Á¤ÈÄÂ¶â¤Î¾å¾º¤¬Æ±»þ¤ËÆ°¤»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼Â¼Á¶âÍø¤Î¶ËÃ¼¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹Éý¤¬½ù¡¹¤ËÀ§Àµ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£Ì¾ÌÜ¶âÍø¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡ÖºâÀ¯ÉÔ°Â¤À¤±¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ºâÀ¯¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù²ü´¶¤¬´°Á´¤ËÊ§¿¡¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Âç·¿¤Î·ÐºÑÂÐºö¤äËÉ±ÒÈñÁý³Û¤òÇØ·Ê¤Ë¹ñºÄÁýÈ¯¤Ø¤Î·üÇ°¤Ïº¬¶¯¤¯¡¢ºâÌ³¾Ê¤ÎºâÀ¯±¿±Ä¤Ë¤Ï°ú¤Â³¤¸·¤·¤¤ÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¶áÇ¯¤Ï¡¢Ì¾ÌÜÀ®Ä¹Î¨¤Î¾å¾º¤òÇØ·Ê¤ËÀ¯ÉÜ¤ÎÀÇ¼ý¤¬ÌÀ³Î¤ËÁý²Ã¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤â²þÁ±·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¥Ç¥Õ¥ì²¼¤ÇÁ°Äó¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¶Û½ÌºâÀ¯ÏÀ¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¤½¤Î¤Þ¤ÞÄÌÍÑ¤·¤Ë¤¯¤¤¶ÉÌÌ¤ËÆþ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤é¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢Â¸µ¤Î¹ñºÄÍø²ó¤ê¾å¾º¤â¡¢ºâÀ¯ÉÔ°Â¤Î¹â¤Þ¤ê¤À¤±¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¼ûµë¤äÀ®Ä¹´üÂÔ¤ÎÊÑ²½¤È¤¤¤Ã¤¿»Ô¾ì¤Î¼Â¼û¤Ë´ð¤Å¤¯Æ°¤¤ÈÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤¬¼«Á³¤À¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î¹ñºÄ¤¬ºâÀ¯ÇËÃ¾¤Ë´Ù¤ë³ÎÎ¨¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¸«¤Æ¤â¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñºÄ¤ÎÂçÈ¾¤Ï¹ñÆâ¤Ç¾Ã²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢È¯¹ÔÄÌ²ß¤â¼«¹ñÄÌ²ß¤Ç¤¢¤ë±ß·ú¤Æ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤¬ºÇ½ªÅª¤ÊÎ®Æ°À¶¡µë¼Ô¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ëÂÎÀ©¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢Ã»´üÅª¤ËÀ¯ÉÜºÄÌ³¤ÎÊÖºÑÉÔÇ½¤Ë´Ù¤ë¥ê¥¹¥¯¤ÏÁÛÄê¤·¤Ë¤¯¤¤¡£
¡¡Ä¹´ü¶âÍø¤Î¾å¾º¤Ï¡¢²È·×¤ä´ë¶È¤Ë¤â½ù¡¹¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤Ï´Ë¤ä¤«¤Ê¾å¾º·¹¸þ¤ò¤¿¤É¤ê¡¢´ë¶È¤Î¼ÚÆþ¥³¥¹¥È¤âÄìÂÇ¤Á¤ÎÃû¤·¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤À¡£
¡¡¤¿¤À¤·º£²ó¤Î¶âÍø¾å¾º¤¬À®Ä¹´üÂÔ¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´ë¶È¼ý±×¤È¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦ÄÂ¶â¾å¾º¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶âÍøÉéÃ´¤òµÛ¼ý¤Ç¤¤ëÍ¾ÃÏ¤â»Ä¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢²áÅÙ¤Ê¶âÍ»°ú¤Äù¤á¤Ë¤è¤ë°±Æ¶Á¤È¤ÏÀ¼Á¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
¡¡Àè¹Ô¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Êª²ÁÆ°¸þ¤È¶âÍ»À¯ºö¡¢¤½¤·¤ÆºâÀ¯±¿±Ä¤Ø¤Î¿®Ç§¤¬ºÇÂç¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£À®Ä¹´üÂÔ¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¸Â¤ê¡¢Ä¶Ä¹´ü¶âÍø¤Ï¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤ä¤¹¤¤Å¸³«¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢ÆüËÜ¤ÎºÄ·ô»Ô¾ì¤Ï¡¢Ä¹¤¯Â³¤¤¤¿Ä¶Äã¶âÍø»þÂå¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¶âÍø´Ä¶¤Ø¤ÈÀÅ¤«¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£