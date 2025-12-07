2·î¤Ë¸¶È¯¥·¥§¥ë¥¿¡¼Â»½ý¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢Ìµ¿Íµ¡¾×ÆÍ¤Ç
¡¡¡Ú¥¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û¹ñºÝ¸¶»ÒÎÏµ¡´Ø¡ÊIAEA¡Ë¤Ï7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥Á¥ç¥ë¥Î¡¼¥Ó¥ê¡Ê¥Á¥§¥ë¥Î¥Ö¥¤¥ê¡Ë¸¶È¯¤Ç2·î¤Ëµ¯¤¤¿Ìµ¿Íµ¡¤Î¾×ÆÍ¤Ç¡¢4¹æµ¡¤Î¸¶»ÒÏ§¤òÊ¤¤¦¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤¬ÇËÂ»¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£´û¤Ë±þµÞÅª¤Ê½¤Éü¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂÑµ×À¤ä´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤Ê°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÊä½¤¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ëÌµ¿Íµ¡¹¶·â¤À¤ÈÈãÈ½¤¹¤ë¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤ÏÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡IAEA¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2·î¤Î¾×ÆÍ¤Ç¥·¥§¥ë¥¿¡¼ÆâÉô¤ËÇËÂ»¤ÎÃû¸õ¤Ï¤Ê¤¯Êü¼ÍÀþ¥ì¥Ù¥ë¤â°ÂÄê¤·¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£¥°¥í¥Ã¥·»öÌ³¶ÉÄ¹¤ÏÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢º¹¤·Ç÷¤Ã¤¿´í¸±¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤¬¡Ö¼çÍ×¤Ê°ÂÁ´µ¡Ç½¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£