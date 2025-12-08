¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¡ß¡ØSLAM DUNK¡Ùºî¼ÔÂÐÃÌ¤Ç¸ß¤¤¤Î¼ç¿Í¸øÉÁ¤¯¡¡ÌÜ¹õÏ¡¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡¡Ì¡²è¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¡Êºî¼Ô¡§ÎëÌÚÍ´ÅÍ¡Ë¤ÎÏ¢ºÜ£µ¼þÇ¯µÇ°£µÂç´ë²è¤¬¡¢8ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù2026Ç¯2¹æ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡ØSLAM DUNK¡Ù¡Ê¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¡Ëºî¼Ô¡¦°æ¾åÍºÉ§»á¤ÈÎëÌÚ»á¤ÎÆÃÊÌÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¤·¡¢ÂÐÃÌ»þ¤Ë¤ª¸ß¤¤¤ÎºîÉÊ¤Î¼ç¿Í¸ø¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢°æ¾å»á¤Ë¤è¤ë¡ØSAKAMOTO DAYS¡ÙºäËÜÂÀÏº¡¢ÎëÌÚ»á¤Ë¤è¤ë¡ØSLAM DUNK¡ÙºùÌÚ²ÖÆ»¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Ûµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ªÌÜ¹õÏ¡¡õ¿ùÅÄÃÒÏÂ¤¬Áª¤ó¤À¥Ù¥¹¥È¥·¡¼¥ó
¡¡2¤ÄÌÜ¤Î´ë²è¤Ï¡¢Ï¢ºÜ£µÇ¯´Ö¤ÎÀï¤¤¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÆÉ¼Ô¤¬Áª¤ÖNo.1¥Ð¥È¥ë¤ò·è¤á¤ëÅêÉ¼¤ò³«ºÅ¡£¼Â¼Ì±Ç²è¤È¥¢¥Ë¥á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤¿Snow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤ÈÀ¼Í¥¤Î¿ùÅÄÃÒÏÂ¤¬Áª¤Ö¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¤â½é¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅêÉ¼¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¸ø¼°¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¡ØSAKAMOTO HOLIDAYS¡Ù¤ÎÂçÀîÅ¯»á¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¤âÈ¯É½¡£¸åÆü¡¢³©¸«²¼¡¹»á¡Ê¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡Ë¡¢ÅÄÈ«Íµ´ð»á¡Ê¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¡Ù¡Ë¡¢ËÙ±Û¹ÌÊ¿»á¡Ê¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡Ë¤¬Áª¤ó¤À¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¤â¸ø³«Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅêÉ¼·ë²Ì¤Ï2026Ç¯½Õ¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¡£
¢£¼Â¼Ì±Ç²è ºäËÜÂÀÏºÌò ÌÜ¹õÏ¡¤¬Áª¤Ö¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È
No.009 ºäËÜÂÀÏºVS¥Ü¥¤¥ë
¡ÖÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºäËÜ¤«¤é¡¢Áé¤»¤¿ºäËÜ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡ª ¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Î´ÑÍ÷¼Ö¤ÎÆó¿Í¤¬¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª °ì¤Ä¤·¤«¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡×
¢£¥¢¥Ë¥á ºäËÜÂÀÏºÌò ¿ùÅÄÃÒÏÂ¤¬Áª¤Ö¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È
No.001 ºäËÜÂÀÏºVSÄ«ÁÒ¥·¥ó
¡Ö¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¤ÎÊª¸ì¤¬Æ°¤½Ð¤·¤¿¼Â´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ª¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï°ìÊýÅª¤ÊÇÔËÌ¤Ê¤Î¤Ç¥Ð¥È¥ë¤È¤·¤Æ¿ô¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡×
¡¡3¤ÄÌÜ¤Î´ë²è¤Ï¡¢¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×2026Ç¯2¹æ¤Ë¤Æ¡¢¡ØËÍ¤È¥í¥Ü¥³¡Ù¡Êºî¼Ô¡§µÜºê¼þÊ¿¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¡£¾×·â¤ÎÆâÍÆ¤òËÜ»ï¤Ç¤ªÆÏ¤±¤µ¤ì¤ë¡£4¤ÄÌÜ¤Ï£µ¼þÇ¯µÇ°¹æ¤È¤Ê¤ë2026Ç¯2¹æ¤Ç¤ÏÉ½»æ¤È´¬Æ¬¥«¥é¡¼¤Ç¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤È¤¸¤³¤ßÉÕÏ¿¤È¤·¤Æ¡¢ºäËÜ¤Î·ý½Æ¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£5¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¿Íµ¤¤ÎLINE¥¹¥¿¥ó¥×¤ÎÂè£²ÃÆ¤È¡¢½éÅÐ¾ì¤ÎLINE³¨Ê¸»ú¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
