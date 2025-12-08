ÃË»Ò500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¿¹½Å3°Ì¡¡¥¹¥Ô¡¼¥ÉWÇÕ¡¢µÈÅÄ4°Ì
¡¡¡Ú¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¥¤¥ó¶¦Æ±¡Û¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤ÎWÇÕÂè3ÀïºÇ½ªÆü¤Ï7Æü¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¿¹½Å¹Ò¤¬34ÉÃ30¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£É½¾´Âæ¤Ï2µ¨¤Ö¤ê¡£
¡¡ÁÒÄÚ¹îÂó¤¬34ÉÃ35¤Ç5°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¿·ßÀÎ©Ìé¤Ï14°Ì¡£¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥¹¥È¥ë¥Ä¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡½÷»Ò500¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµÈÅÄÀãÇµ¤Ï37ÉÃ63¤Ç4°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥§¥à¥±¡¦¥³¥¯¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤¬37ÉÃ00¤ÇÀ©¤·¤Æ³«Ëë¤«¤é5Ï¢¾¡¡£¹âÌÚÈþÈÁ¤Ï³Ê²¼¤ÎB¥¯¥é¥¹¤Ç38ÉÃ02¤òµÏ¿¤·¤Æ1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¹¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï½÷»Ò¤Îº´Æ£°½Çµ¤¬6°Ì¤Ç¡¢ËÙÀîÅí¹á¤Ï20°Ì¡£ÃË»Ò¤Îº´¡¹ÌÚæÆÌ´¤Ï20°Ì¤À¤Ã¤¿¡£