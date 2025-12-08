SixTONES¹âÃÏÍ¥¸ã¡õÅÄÃæ¼ù¡¢¡ÈºÇ¶¯¤Î¥Þ¥Ö¥À¥Á¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë»ê¹â¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¡Øanan¡Ù¥Ð¥Ç¥£É½»æÂè5ÃÆ
¡¡SixTONES¤Î¹âÃÏÍ¥¸ã¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¡¢ÅÄÃæ¼ù¤¬¡¢17ÆüÈ¯Çä¤Î½÷À¥°¥é¥Ó¥¢½µ´©»ï¡Øanan¡Ù2476¹æ¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹´©¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÈè¤ì¤¬¤Û¤°¤µ¤ì¤ë¡ªÁÖ¤ä¤«¤Ê»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¹âÃÏÍ¥¸ã
¡¡ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤´¤È¤ËÌµÆó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Á¡¢Ëè²óÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëSixTONES¤Îanan¥Ð¥Ç¥£É½»æ¡£Âè5ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¹âÃÏ¤ÈÅÄÃæ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¹â¤¤¥È¡¼¥¯ÎÏ¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¤â°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Ê2¿Í¡£2025Ç¯¤ÏSixTONES¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¸ß¤¤¤Ë¼ç±éÉñÂæ¤òÁö¤êÈ´¤¡¢¤è¤ê°ìÁØÂ¿ºÌ¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¡¢¼«¤é¡Ö²¹ÅÙ´¶¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹ÄÌ¤ê¡¢»£±ÆÃæ¤âÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥Þ¥¤¥ó¥ÉÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ÈÄ¹¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸¤Ê¤É¡¢¶¦ÄÌÅÀ¤ÎÂ¿¤¤2¿Í¤Ë¤è¤ë¡¢»ê¹â¤Î¡È¥Ä¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ÈºÇ¶¯¤Î¥Þ¥Ö¥À¥Á¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢3¤Ä¤Î°áÁõ¤È¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»£±Æ¡£É½¾ð¤ä¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤¬¼«Á³¤Ë¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë2¿Í¤ò¡¢¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë»£±Æ¤·¤¿¡£É½»æ¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Î¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤·ë¤Ó¤Ä¤¤òÉ½¸½¤·¤¿¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¡£Çò¤¤¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤¤ºÙ¿È¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬¡¢¶ÑÀ°¤Î¤È¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£
¡¡ºÇ½é¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¥â¡¼¥É¤Ë»£±Æ¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃ¦¤®¼ê¼ó¤ò¥ê¥Ü¥ó¤Ç·ë¤Ð¤ì¤ë2¿Í¡£¤½¤Î¸å¤Ï¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤µ¤º¤È¤â¡¢¼«Á³¤È¼ê¤ò°®¤Ã¤¿¤ê¡¢¹âÃÏ¤¬2¿Í¤Î¼ê¤ò¼«¤é¤ÎÊý¤Ë°ú¤´ó¤»¤¿¤ê¡Ä¡£È´·²¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¿¼¤¤·ë¤Ó¤Ä¤¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ü¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò±©¿¥¤ê¡¢¸ß¤¤¤ÎÂÎ²¹¤ÇÃÈ¤ò¼è¤ê¹ç¤¦»Ñ¡£¼«Á³¤È¹âÃÏ¤ÎÂÎ¤Ë¡¢¤â¤¿¤ì¤«¤«¤ëÅÄÃæ¡£¤½¤Î¸ª¤ò¡¢¹âÃÏ¤¬Í¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à´Å¤¨¤¿¤ê¡¢¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤ê¡¢¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ëÆ°¤¤Ë´Ø·¸À¤¬É½¤ì¡¢¸«¤ë¼Ô¤Î¿´¤ò¶¯¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡£
¡¡ÃæÌÌ¤Ç¤Ï¡¢É½»æ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë2¥Ý¡¼¥º¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ö²¹³è¡×ÆÃ½¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤òÅ»¤Ã¤¿¡È¤â¤³¤â¤³¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤Ç¡¢Åß¶õ¤Î²¼¤Ë¤¿¤¿¤º¤àÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¡£¿§°ã¤¤¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÁÐ»Ò´¶¤¬¤è¤ê¹â¤Þ¤ê¡¢°¦¤é¤·¤µ¤ÏºÇ¹âÄ¬¡£
¡¡ÅÓÃæ¡¢°ìËÜ¤Î¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ò2¿Í¤Ç¤°¤ë¤ê¤È´¬¤¡¢¥·¥§¥¢¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¡£2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ËËä¤â¤ì¤ë»Ñ¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¡¢¤É¤³¤«Ñ³¤²¤ÊÉ½¾ð¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢¹âÃÏ¤¬¼«Ê¬¤Î¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ò¡¢ÅÄÃæ¤ËÍ¥¤·¤¯´¬¤¤¤Æ¤¢¤²¤ëÎ®¤ì¤Ë¡£¤½¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢·»Äï¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÆÌ©¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡¢ÊÁ¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¡È¤ä¤ó¤Á¤ã¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤Ë¤âÄ©Àï¡£¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤È¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢¡È¥ï¥ë¤µ¡ÉÁ´³«¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼¡£¾¯¤·¸Å¤Ó¤¿·úÊª¤Î°ì³Ñ¤Ë½¸¤Þ¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÃÏ¸µ¤Î¥À¥Á¡É´¶Á´³«¡£¥ï¥¤¥ë¥É¥â¡¼¥É¤Ê2¿Í¤Î´ãº¹¤·¤Ï¡¢ËÜÇ½Åª¤Ë¼æ¤«¤ì¤ëÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢ÆÃÀ½¥é¡¼¥á¥ó¤âÍÑ°Õ¡£¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤¹¤¹¤ê¹ç¤¦2¿Í¤Î³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ë¡¢¼«Á³¤È¿´¤¬²¹¤Þ¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÆÃ½¸¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ö²¹³è¡×¤ÎÏÃ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡È¤³¤Î10Ç¯¤ÇÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©¡É¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ê¤É¤Ë¤âÅú¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÐÃÌ¤Ç¤Ï¡¢½Ð²ñ¤¤¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤ò²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡º£¹æ¤ÎÆÃ½¸¤Ï¡ÖÌÈ±ÖÎÏ¤ò¾å¤²¤ë¡¢²¹³è¡×¡£´¨ÃÈº¹¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤¤¤Þ¤Î»þÂå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎºÇ¿·²¹³è¤òÂçÆÃ½¸¤¹¤ë¡£CLOSE UP¤Ë¤Ï¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëSTARGLOW¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤ËÇ®¤¤¥×¥ì¡¼¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥é¥°¥Ó¡¼¥Á¡¼¥à¡¦¥Û¥ó¥À¥Ò¡¼¥È¤Îµ¤±Ô¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¢²¬Ìî¶¬¸ã¡¢ÇòºäÍ¤ÂÀ¡¢ËÌÛêÂóÏº¡¢FC¡¦¥Ç¥å¥×¥ì¥Ã¥·¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
