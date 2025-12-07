´ÏºÜµ¡¤¬¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤ÎÃæ¹ñ¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤ÏÆîÀ¾½ôÅç¼þÊÕ¤òËÌ¾å¡¡²ÆìËÜÅç¡¦ÂçÅì½ôÅç´Ö¤òÄÌ²á¡¡È¯Ãå´Ï1Æü¤Ç50²ó
ËÉ±Ò¾Ê¤Ï7ÆüÌë¡¢Ãæ¹ñ·³¤Î¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤Ê¤É´ÏÄú4ÀÉ¤¬¡¢²ÆìËÜÅç¤ÈÂçÅì½ôÅç¤Î´Ö¤Î¸ø³¤¤òÄÌ²á¤·¡¢¼¯»ùÅç¸©¤Î´î³¦Åç¤«¤éÌó190£ë£í¤Î³¤°è¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
5Æü¸áÁ°¤ËÅì¥·¥Ê³¤¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ³¤·³¤Î¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤È¥ß¥µ¥¤¥ë¶îÃà´Ï3ÀÉ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢²ÆìËÜÅç¤ÈµÜ¸ÅÅç¤Î´Ö¤òÈ´¤±ÂÀÊ¿ÍÎ¤Ë½Ð¤Æ¡¢ÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÀïÆ®µ¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÈ¯Ãå´Ï¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÎËÇ«¡×¤òÈ¯´Ï¤·¤¿ÀïÆ®µ¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÎÎ¶õ¿¯ÈÈ¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎÀïÆ®µ¡¤¬¶ÛµÞÈ¯¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢6Æü¸á¸å¡¢2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¸ø³¤¾å¤ÇÃÇÂ³Åª¤Ê¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤ò¼õ¤±¤¿¡£
ËÉ±Ò¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÎËÇ«¡×¤Ê¤É4ÀÉ¤Ï¡¢7Æü¡¢²ÆìËÜÅç¤ÈÆîÂçÅìÅç¤Î´Ö¤òËÌÅì¤Ë¿Ê¤ß¡¢´î³¦Åç¤«¤éÅì¤ËÌó190£ë£í¤Î³¤°è¤Ç¹Ò¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î´Ö¡¢¡ÖÎËÇ«¡×¤¬´ÏºÜÀïÆ®µ¡¤Ê¤É¤ÎÈ¯Ãå´Ï¤ò6Æü¡¦7Æü¤È¤âÌó50²ó¡¢Î¾Æü¤Ç·×100²óÄøÅÙ¡¢¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤³¤È¤âËÉ±Ò¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖÎËÇ«¡×¤Ê¤É¤Ï¸ø³¤¾å¤ò¹Ò¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ÆÎÎ³¤¿¯Æþ¤Ï¤Ê¤¯¡¢7Æü¤ËÈ¯´Ï¤·¤¿´ÏºÜµ¡¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢6Æü¤Î¤è¤¦¤Ê¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í»ö°Æ¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÉ±Ò¾Ê¡¦¼«±ÒÂâ¤Ï¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¸î±Ò´Ï¡Ö¤Æ¤ë¤Å¤¡×¤Ë¤è¤ë·Ù²ü´Æ»ë¤È¾ðÊó¼ý½¸¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÎËÇ«¡×´ÏºÜ¤ÎÀïÆ®µ¡¤ÎÈ¯Ãå´Ï¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎÀïÆ®µ¡¤ò¶ÛµÞÈ¯¿Ê¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¢¨²èÁü¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤ÎÆ°¤¤ò¼¨¤·¤¿ËÉ±Ò¾Ê¤ÎÈ¯É½»ñÎÁ¤è¤ê¡Ë