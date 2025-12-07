¥Ë¥åー¥¨¥é¡ßLee Izumida♡¿·ºî¥¢ー¥È¥¥ã¥Ã¥×12·î9ÆüÈ¯Çä
¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¥Ë¥åー¥¨¥é¤¬¡¢³¨ÉÁ¤Lee Izumida¤È¤Î2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥Ã¥×¤ò12·î9Æü(²Ð)¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹♡º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Á°²ó¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¿·¤¿¤ËÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤ò¥é¥ó¥À¥à¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿Á´10¼ï¤òÅ¸³«¡£Á´¹ñ¤Î¥Ë¥åー¥¨¥é¥¹¥È¥¢¡Ê°ìÉô½ü¤¯¡Ë¤È¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¢ö
ÃíÌÜ♡¥Ë¥åー¥¨¥é¡ßLee Izumida¿·ºî¥¥ã¥Ã¥×
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥Ã¥×¤Ï¡¢Âç¿Í¸þ¤±¤Î59FIFTY®¡Ê6,600±ßÀÇ¹þ¡Ë¤ä9TWENTY™¡Ê4,620±ßÀÇ¹þ¡Ë¡¢¥Ë¥åー¥¨¥é¥¹¥¿¥ó¥É»¥ËÚ±Ø¸ÂÄê¤Î9TWENTY™¡Ê4,950±ßÀÇ¹þ¡Ë¤òÅ¸³«¡£
59FIFTY®
9TWENTY™
9TWENTY™¢¨¥Ë¥åー¥¨¥é¥¹¥¿¥ó¥É»¥ËÚ±Ø¸ÂÄê
¤Þ¤¿¡¢¥¥Ã¥ºÍÑ¤ÎYouth 9TWENTY™¡Ê4,180±ßÀÇ¹þ¡Ë¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢²ÈÂ²¤ä¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤ª¤½¤í¤¤¥³ー¥Ç¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹♡
Youth 9TWENTY™
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÁ´10¼ï¤Ç¡¢¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¥é¥ó¥À¥à¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤ì¤¬¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¯¤«¤Ï¤ª³Ú¤·¤ß¢ö
¡ÚBAMBI WATER¡Û¥Ö¥é¤¬3Ç¯Ï¢Â³1°Ì¡ª¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ö¥é¤Î¼ÂÎÏ¤òÅ°Äì¾Ò²ð
Å¹ÊÞ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ëÆÃÊÌ¥é¥¤¥ó
ÈÎÇä¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥Ë¥åー¥¨¥é¥¹¥È¥¢¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¼Â»Ü¡£
¥Ë¥åー¥¨¥é¸¶½É¡¦±É¡¦¿À¸Í¡¦Å·¿À¡¦¥Ë¥åー¥¨¥é¥ß¥ËÌ¾¸Å²°±Ø¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¯¡¢»¥ËÚ±Ø¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¹ØÆþÁ°¤ËÅ¹ÊÞºß¸Ë¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤ÏÉáÃÊ¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¡¢¸ÄÀ¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¢ö
Á´10¼ï♡¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤Ç¸ÄÀ¤ò³Ú¤·¤à
Lee Izumida»á¤¬ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤ÏÁ´10¼ïÎà¡£
Á°²ó¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¥Æ¥¤¥¹¥È¤òÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¡¢¿·Á¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥¥ã¥Ã¥×Á´ÂÎ¤Ë¥é¥ó¥À¥à¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÆÏ¤¯¤¿¤Ó¤Ë°ã¤Ã¤¿³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹♡
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î¼çÌò¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¢ö
¥Ë¥åー¥¨¥é¡ßLee Izumida¤ÇÅß¥³ー¥Ç¤ËºÌ¤ê¤ò♡
¥Ë¥åー¥¨¥é¤ÈLee Izumida¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥Ã¥×¤Ï¡¢¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤Î¸ÄÀ¤È¹â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹♡
Âç¿Í¸þ¤±59FIFTY®¤ä9TWENTY™¡¢¥¥Ã¥ºÍÑYouth 9TWENTY™¤Þ¤ÇÂ·¤¤¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤ª¤½¤í¤¤¥³ー¥Ç¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞºß¸Ë¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ä¤ª¶á¤¯¤Î¥Ë¥åー¥¨¥é¥¹¥È¥¢¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢Åß¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÆÃÊÌ¤ÊºÌ¤ê¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö