¡¡7Æü¸á¸å0»þ25Ê¬¤´¤í¡¢ÏÂ²Î»³¸©ÂÀÃÏÄ®¤ÎÆîÅìÌó6¥¥í¤Î²¹ç¤Ç¡Ö²ßÊªÁ¥¤ÈµùÁ¥¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿¡×¤ÈÉÕ¶á¤ÎÍ·µùÁ¥¤«¤é118ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¶úËÜ³¤¾åÊÝ°Â½ð¤Ë¤è¤ë¤ÈµùÁ¥¤ÏÅ¾Ê¤¤·¡¢ÃËÀ2¿Í¤¬¾èÁ¥¡£Á¥Ä¹¡Ê62¡Ë¡áÂçºåÉÜÌ§ÌÌ»Ô¡á¤¬Ï¾¹ü¤ÈÇØ¹ü¡¢¾èÁÈ°÷¡Ê66¡Ë¤¬¼ê¤Î»Ø¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¹üÀÞ¤¹¤ë¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤¿¡£²ßÊªÁ¥¤Î¾èÁÈ°÷5¿Í¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Å¾Ê¤¤·¤¿¤Î¤ÏµùÁ¥¡ÖÀ¶´Ý¡×¡Ê4.9¥È¥ó¡Ë¡£²ßÊªÁ¥¡Ö¤½¤¦¤Û¤¦´Ý¡×¡Ê499¥È¥ó¡Ë¤Î¾èÁÈ°÷¤Ï¡Ö¾×ÆÍ¤·¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É÷¤äÇÈ¤Ï²º¤ä¤«¤Ç»ë³¦¤ÏÎÉ¹¥¤À¤Ã¤¿¡£»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£