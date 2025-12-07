¡ÖÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤êÌñ²ð¡×ÆüËÜ¤¬ÂÐ¤¹¤ë¥ª¥é¥ó¥À¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¡ª³ÁÃ«¤¬´íµ¡´¶¡ÄÃíÌÜ¤Ï¡ÈÇØÃæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¡É2¿Í¡ÖÌµÅ¨¤ä¤ó¡ª¡×
12·î7ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØABEMA¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥à¡Ù¤ÇFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026¡ÊËÌÃæÊÆWÇÕ¡Ë¤òÆÃ½¸¡£ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤¿¤Á¤¬ÂÐÀï¹ñ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛºÇ¤â¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡Ä³ÆÁÈ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°
ÆüËÜ»þ´Ö12·î6Æü¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°18°Ì¡Ë¤Ï¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¡ÊÆ±7°Ì¡Ë¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢ÂåÉ½¡ÊÆ±40°Ì¡Ë¡¢²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¾¡¼Ô¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½¡¿¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½¡¿¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡¿¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢ÂåÉ½¡Ë¤ÈÆ±µï¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×F¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡ØOpta¡Ù¤Ï¡¢ºÇ¤â¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÁ°²ó²¦¼Ô¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤¬Æþ¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×J¡¢Â³¤¤¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Î¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×I¡¢3ÈÖÌÜ¤Ë¥°¥ë¡¼¥×F¤¬Æþ¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥°¥ë¡¼¥×FºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¡¢Á°²óÂç²ñ¥Ù¥¹¥È8¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ï2010Ç¯Âç²ñ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤âÂÐÀï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï1Ê¬2ÇÔ¤È°ìÅÙ¤â¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥²¥¹¥È¤Î³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯»á¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¥ä¥Ð¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¥ª¥é¥ó¥À¤È¤Î½éÀï¤Ç¾¡¤ÁÉé¤±¤è¤ê¡¢¤³¤Î¥ª¥é¥ó¥À¤Ë¤É¤ì¤À¤±Àï¤¨¤ë¤«¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È°Ê¹ß¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£½éÀï¤ÇÅö¤¿¤ë¶¯¹ë¤È¤ÎÀï¤¤¤¬WÇÕ¤Ç¤ÎÌö¿Ê¤Î¸°¤ò°®¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë²¤½£¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤ÇÀï¤¦Áª¼ê¤òÂ·¤¨¤ë¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¡£³ÁÃ«»á¤ÏÃæ¤Ç¤âÃæÈ×¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¡£³ÁÃ«»á¤Ï¥Õ¥ì¥ó¥¡¼¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ë¡¢¥¿¥¤¥¢¥Ë¡¦¥é¥¤¥ó¥Ç¥ë¥¹¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡Ë¤ò¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤¢¤²¡ÖËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÀï½Ñ¤ò²õ¤¹2¿Í¡£ÆüËÜ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼éÈ÷¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î2¿Í¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤ò´¶¤¸¤ÆÇØÃæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¡£¥¿¡¼¥ó¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¡¢¥·¥å¡¼¥È¤â·è¤á¤é¤ì¤ë¡£¤³¤Î2¿Í¤¬¿¿¤óÃæ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤êÌñ²ð¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡£
Æ±¤¸¤¯¥²¥¹¥È¤ÎÇðÌÚÍÛ²ð»á¤Ï¡ÖÌµÅ¨¤ä¤ó¡×¤È¶Ã¤¡¢ÈÖÁÈ¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎËêÌîÃÒ¾Ï»á¤â¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Áê¼ê¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Í¡×¤ÈÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥à¡Ë