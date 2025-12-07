ÅìËÌ¿·´´Àþ¡¢ÃÏ¿Ì·×¸íºîÆ°¤ÇÄäÅÅ¡¡°ì»þ¸«¹ç¤ï¤»¡¢1600¿Í¤Ë±Æ¶Á
¡¡7Æü¸á¸å9»þÈ¾¤´¤í¡¢ÅìËÌ¿·´´Àþ¤Î¾®»³¡½±§ÅÔµÜ´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤ÇÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¡¢ÂçµÜ¡½ÀçÂæ´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç°ì»þ±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿¡£JRÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀÐ¶¶±Ø¡ÊÆÊÌÚ¸©²¼Ìî»Ô¡ËÉÕ¶á¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ¿Ì·×¤¬¸íºîÆ°¤·¡¢Îó¼Ö¤ò°ÂÁ´¤ËÄä»ß¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÄäÅÅ¤·¤¿¡£ÃÏ¿Ì¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤È¼ÖÎ¾¤ò¶ÛµÞÄä»ß¤µ¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸íºîÆ°¤·¤¿ÃÏ¿Ì·×¤ò°ì»þÄä»ß¤µ¤»¤ë½èÃÖ¤ò¹Ô¤¤¡¢Ìó30Ê¬¸å¤Ë±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤¿¡£¾å²¼Àþ¤Î·×4ËÜ¤ÇºÇÂç29Ê¬¤ÎÃÙ¤ì¤¬½Ð¤Æ¡¢Ìó1600¿Í¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¡£¸íºîÆ°¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£