±ö¿É¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿ÆüÍËÃÏ¹ö
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Èー¥¯
¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤¡～Å·µ¤¤â¤¨¤¨¤·¡×
¡Öº£Æü¤ÏÃÈ¤«¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤ª¤«¤·¤Ð¤ÏÆüÍË¤ªÃë¤ÎÈÖÁÈ¡¢Å·µ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²º¤ä¤«¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¹¹¤Ê¤ë¥é¥¸¥ª¥ê¥¹¥Êー³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Å·µ¤¤ÎÏÃ¤òÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤º£Æü¤ÏÅ·µ¤¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÌýÃÇ¤òÁõ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¤ËËÜÂê¤Ø¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£½µ¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Èー¥¯¤Ï¡Ö¥×¥íÌîµåÄÁ¥×¥ìー¹¥¥×¥ìー¡×
ÀèÆü¥ª¥ó¥¨¥¢ー¤µ¤ì¡¢¤·¤Ð¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬¡ÖÄÁ¥Ð¥µ¥Àー¡×¤È¤·¤Æ½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¶î¤±²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¬ÅÄ¡ÖÄÁ¥Ð¥µ¥Àー¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¼ÆÅÄ¡Ö°ì½Ö²¼¥Í¥¿¤Ã¤Ý¤¯¤¢¤ë¤«¤é²æ¡¹¤âÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¤½¤³¤«¤é¤ªÆÀ°Õ¤Î¥Áー¥ó¥Èー¥¯¤òÅ¸³«¸å¡¢¥´¥¸¥é¾¾°æ¤µ¤ó¤È¤ÎÍí¤ß¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡ß¥´¥¸¥é¾¾°æ¡÷¼Ç¸ø±à¡×
¤Þ¤º¤Ï¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¤¬¿¿²£¤Ç¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¤¬¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Èー¥¯¡£¤³¤³¤Ç¥¶¥¥ä¥Þ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ä¤â¤ÎË½Áö¡£
¤Þ¤µ¤«¤ÎÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ü¥±¡£
¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¤µ¤ó¤Ë¤ä¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¥Ü¥±¤Ç¤¹¡£
ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥´¥¸ー¥éµ×»³¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢¥Ò¥Ç¥¥Þ¥Ä¥¤¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¥´¥¸¥é¾¾°æ¡£¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¶¥¥ä¥Þ¤µ¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¥´¥¸¥é¾¾°æ¡£¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¶¥¥ä¥Þ¤µ¤ó¡¢ÎäÀÅ¤Ë¼þ¤ê¤ò¸«¤ë¤·¤Ð¤ó¤Á¤ã¤ó¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼è¤ê´¬¤¥¹ー¥ÄÁÈ¡Ê¤³¤Ã¤Á¤Î¥´¥¸¥é¤¿¤Á¤Ï²Ð¤ò¿á¤¤½¤¦¡Ë¡£µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¥¶¥¥ä¥Þ¤µ¤ó¡¢²Ð¤ò¿á¤¤½¤¦¤Ê¼è¤ê´¬¤¥¹ー¥ÄÁÈ¡Ê¥´¥¸¥£～¥é¤¿¤Á¡Ë¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤êÂ³¤±¤ë¥¶¥¥ä¥Þ¤µ¤ó¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥¶¥¥ä¥Þ¤µ¤ó¤ÎË½Áö¤Ç¶ÛÄ¥¤¬¼è¤ì¤¿¤·¤Ð¤ó¤Á¤ã¤ó¡£
¤½¤³¤«¤é¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¡Öºå¿À¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Ü¥±¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤ÇÏÃ¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¤Î¥Ü¥±¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¤·¤Ð¤ó¤Á¤ã¤ó¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¿Ê¹Ô¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤«¡¢²¶¤â¡¦¡¦¡¦¡£³ëÆ£¤òÊú¤¨¤ëÃæ¤Ç²¼¤·¤¿·èÃÇ¤Ï¡ª¡©
¤½¤·¤ÆÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤È¤Î°ïÏÃ¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤«¤é°ìÈÖ¶µ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡Ö²»¡Ê¤ª¤È¡Ë¡×
ÍÌ¾¤Ê¥ä¥ó¥ー¥¹»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¡£ÉÔÄ´¤Ë´Ù¤Ã¤¿»þ¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Î²»¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¡¢²»¤Ç¹¥ÉÔÄ´¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¦¤ÈÉüÄ´¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¡£
²»¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤È¸À¤¨¤Ð²æ¤é¤¬¤·¤Ð¤ó¤Á¤ã¤ó¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ª¤«¤·¤Ð¤Î¤·¤ã¤Ù¤ê¾ì¡×¤Ç¤Ï¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤È¤¤¤¦¥ïー¥É¤òÏ¢¸Æ¤·¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Î²»¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò²¿ÅÙ¤âÍ×µá¡¢¤·¤Ð¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ¹Åè´ÆÆÄ¡¢ÄÌ¤¸¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¬ÅÄ¡Ö¤ä¤«¤Þ¤·¤¤¤ï¡×
¥²¥¹¥È¡Öº°Ìî¤Ö¤ë¤Þ¤µ¤ó¡×
¾¾ÃÝ·ÝÇ½½êÂ°¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯¹Ô¤ï¤ì¤ë½÷À·Ý¿ÍNo.£±·èÄêÀï¡ÖTHE W¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡×¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡Ö¢þ¥ó¥³¤Ê¤¾¤«¤±¡×¤Ç¤ª¤«¤·¤Ð¤Î¿½¤·»Ò¤¿¤Á¤Î¤´µ¡·ù¤ò»Ç¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡Ö¢þ¡×¢¬¤Î°ÌÃÖ¤Ã¤Æ¤³¤³¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©
ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¤¾¤«¤±¤òÈäÏª¡¢²ê¿á¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ð¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÏÂç¶½Ê³¡¢¥Üー¥È¥ìー¥¹¾ì¤Î±Ä¶È¤°¤é¤¤¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡£
²¬ÅÄ»Õ¾¢¤ÏÆ±¤¸»öÌ³½ê¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¥¨ー¥ë¤¬Á÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ö¤ë¤Þ¤µ¤óÛ©¤¯¡¢µîÇ¯»Õ¾¢¤Ï¡Ö¤Ë¤Ü¤·¤¤¤ï¤·¡×¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹ë¸ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢º¨¤ß¤òÇã¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¬ÅÄ¡Ö¤¿¤Àº£²ó¤Ïº°Ìî¤Ö¤ë¤Þ¤ÏÀäÂÐÍ¥¾¡¡ª¡×
º°Ìî¡ÖËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©ÌÜ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¼ÆÅÄ¡Ö²¶¤âË«¤á¤ëÌõ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤À¤¤¤Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
²¬ÅÄ¡Ö¤½¤¦¡£ºÇ¶á¤Î¥Í¥¿¤Ï¸«¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«¿®¤¬ÉÕ¤¤¤ÆÀäÂÐ¤¤¤±¤ë¡×
º°Ìî¡Ö²¬ÅÄ¤µ¤ó¤â½Ð¤Æ¤¿¾¾ÃÝ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥êTHE WÍÑ¤Î¥Í¥¿¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡×
²¬ÅÄ¡Ö¤¨¤Ã¡×
º°Ìî¡ÖÉñÂæ¤ÎÂµ¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×
²¬ÅÄ¡Ö¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈè¤ì¤Æ¥Ü¥©～¤Ã¤È¤·¤Æ¤¿¤«¤Ê¡£¤¿¤Àº£²óÂçËÜÌ¿¡×
¹ÃÈå¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤é²¬ÅÄ¤µ¤ó¤«¤é²¿¤«¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¡×
¼ÆÅÄ¡Ö¥®¥¿ーÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤è¡×
º°Ìî¡Ö¥®¥¿ー¡©»ä¥®¥¿ー¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
²¬ÅÄ¡Ö¥®¥¿ー¤Í¡¢¾â¤Î¥Áー¥ó¤ÎÉôÊ¬¤ò¥®¥¿ー¤Ç¥¸¥ã～¥ó¤Ë¤¹¤ë¤«¡×
¼ÆÅÄ¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×
²¬ÅÄ¡Ö¤Ç¤âËÜÅö¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¤é²¿¤«¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤ï¡×
¼ÆÅÄ¡Ö·»µ®¡×
¤½¤Î¸å¤Ï¡Ö¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤ÎÏÃ¡×¤Ç·ë¹½À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ã¥»ー¥¸¥Æー¥Þ¡Ö¤½¤Ð¡×
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¡Ö¤½¤Ð¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥áー¥ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ö¤¦¤É¤ó¡×¤Ç¤â¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æº£½µ¤â³¤³°¡Ê¥¤¥®¥ê¥¹¡Ë¤«¤é¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦Åª¤Ê¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ÎÃ¦Àþ¥Èー¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê²á¤®¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ê¥«¥ìー¤ÎÏÃ¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¥«¥ìー¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¤°¤é¤¤¥«¥ìー¥Èー¥¯¤Ë²Ö¤¬ºé¤¤Þ¤·¤¿¡Ë¡¢¤½¤Ð¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¢¥ì¥³¥ì¤¬¿§¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º²¬ÅÄ»Õ¾¢¤Î·¹¸þ¤Ç¤¹¤¬¡¦¡¦¡¦
´ØÀ¾¿Í¤Ç¤¹¤¬¡Ö¤½¤ÐÇÉ¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤¦¤É¤ó¤Ï¡Ö¤É¤óÊ¼±Ò¡×¤·¤«¿©¤Ù¤Ê¤¤¡£
¢¨¤¿¤ÀÎäÅà¤¦¤É¤ó¤Ï¿©¤Ù¤ë¡£
¢¨·ë¹½¤¦¤É¤ó¤â¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤½¤Ð²°¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Ð¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¡£¥á¥Ë¥åー¤Ï¡Ö¥«¥ìーÆîÈÚ¤½¤Ð¡×
¢¨¥È¥ê¥Ã¥ー¤ÊÃíÊ¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤½¤ÐÇÉ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤Ð¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î·¹¸þ¤Ç¤¹¤¬¡¦¡¦¡¦
¿·³ã¤Î¥Ð¥¹¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤¢¤ëÎ©¤Á¿©¤¤¤½¤Ð²°¤µ¤ó¤Î¡Ö¥«¥ìー¡×¤¬¹¥¤¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²¬ÅÄ¡Ö¥«¥ìー¡¢¤½¤Ð¤Ç¤¹¤«¡¢¤¦¤É¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¼ÆÅÄ¡Ö¥«¥ìー¡¢¥é¥¤¥¹¤Ç¤¹¡×
¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¸«¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤·¤Ð¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¥«¥ìー¥é¥¤¥¹¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¹ÃÈå¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¥áー¥ëÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ～～¤¹¡×
Çú¾Ð¡ª¤ª¤«¤·¤ÐÂç´îÍø
º£½µ¤Î¤ªÂê¤Ï¡Ö¥Ö¥ìー¥¥é¥ó¥×£¶²óÅÀÌÇ¡¢¤Ê¤ó¤Î¥µ¥¤¥ó¡©¡×
»Ä¤ê£±¥ö·î¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè£±£²¥·ー¥º¥ó¡¢¾ïÏ¢ÁÈ¤¬¾å°Ì¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ì¤¿¤·¤Æ·ëËö¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£×ÖÅÙ¡¢¿·µì¿½¤·»Ò¤Ø¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢Ä´À°¡¢°ìÀÚ¤Ê¤·¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ïº£½µ¤âÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤¿¡ã¥ï¥ó¥ï¥ó¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥óÉ×ºÊ¡ä¤Î²óÅú¤Ç¤¹¡£
¡ã¥ï¥ó¥ï¥ó¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥óµÆÃÏ±üÍÍ¡ä
⭐︎¤ª¤·¤ê¤«¤æ¤¤
⭐︎¤¹¤·¤¿¤Ù¤¿¤¤
⭐︎¤ª¤«¤Í¤«¤¨¤»
⭐︎¤»¤Ê¤«¤«¤¤¤Æ
⭐︎¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×
¢¨¾åµ¤Î²óÅú¡¢¤â¤·¤«¤·¤ÆÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤Í¤§～¡£
¡ã¥ï¥ó¥ï¥ó¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥óµÆÃÏ¤µ¤ó¡ä
¡ýº¹¤·»õ¤È¤ì¤¿
¡ýºâÉÛÅð¤Ã¤¿¡©
¡ý´ôÉìÁ°¥Î¥ê
¡ý°ä»º¤¢¤²¤ë
¡ý¤Þ¤ÀÆ¸Äç
¢¨¤³¤ì¤Ï¤â¤·¤«¤·¤Æ±üÍÍ¤Ø¤Î¥¢¥ó¥µー²óÅú¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
Íè½µ¤Î¤ªÂê¡Ø¹¾¸Í»þÂå¤Î¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ä¥«¥ß¥Í¥¿¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¤Ç¤¹¡£
²óÅúÎã¡Ë²Ï¸¶¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¤¢¤Ã¤¿»¯¤·¼ó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ°ß¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²óÅúÎã¡ËÆÁÀî¤ò£±£µÂå¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤¿¤Î¤Ï»ä¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°&¶ÈÌ³Ï¢Íí
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥³ー¥Êー¤Ç¤ÏÃÓ¾ë¤É¤ó¤°¤·¡¢±ö¿É¤Á¤ã¤ó¡¢¾®Âð¥¢¥Ê¤¬¥Öー¥¹IN¡£
¿§¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤Ð¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬±ö¿É¤Á¤ã¤ó¤ËÅÜ¤ë¤È¤¤¤¦ËèÅÙ¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¤ÎÄ´ººÂâ¤Ç¤·¤Ð¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤¿ÃÓ¾ë¤É¤ó¤°¤·¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¥¸¥§¥é¥·ー¤ò´¶¤¸¤ë±ö¿É¤Á¤ã¤ó¡¢¤µ¤é¤ËÀú¤ë²¬ÅÄ»Õ¾¢¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¾Ð¤¦¹ÃÈå¤Á¤ã¤ó¤È¾®Âð¥¢¥Ê¡¢Ê¿ÏÂ¤ÊÆüÍË¸á¸å¤Ç¤·¤¿¡£
Íè½µ¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥¤ー¥¯¤Ç¤¹¡£
Á´°÷½¸¹ç¡¢¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Î¿Í¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¡Ö¤ª¤«¤·¤ÐÄ´ººÂâ¡×¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢ËÜµ¤¤ÎÄ´ººÂâ¤¬¥ê¥µー¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´°÷½¸¹ç¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¥²¥¹¥È¤Ï¡Ø¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ù
¼ÁÌä&¥á¥Ã¥»ー¥¸Êç½¸Ãæ¡¢¤½¤·¤ÆÂç´îÍø¤Ë¤â»²Àï¤·¤Þ¤¹¡ªÊ³¤Ã¤Æ¤´»²²Ã¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ã¥»ー¥¸¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¥Õ¥êー¡×¡¢ÆÉ¤à¥¹¥Úー¥¹¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¼ÁÌä¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¡¢ÈÖÁÈ¤Ø¤Î¥¨ー¥ë¡¢¥Óー¥ÈÈÄ´¶³Ð¤Çµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
BDS¥Ð¥¤¥¯¥»¥ó¥µーpresents¡Ö»ä¤Î¤³¤À¤ï¤êÅÁ¤ï¤ê¤Þ¥»¥ó¥µー¡×
¼þ°Ï¤ËÍý²ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
ÃÝÀîÍ³²Ú¤¬ÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡¢¥Ð¥¤¥¯¤¢¤ë¤¢¤ë¤â¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Ä´ººÂâ¤Ï¤ªµÙ¤ß¡¢ºÆÍè½µ¤Ï¡Ö¥¿¥ë¥¿¥ë´Ø¿ô¡×¤¬Ã´Åö¤·¤Þ¤¹¡£
º£½µ¤ÎÊüÁ÷Á°¤Ï¿ë¤Ë¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¾ðÊóÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¤È¸À¤¦»Õ¾¢¤Î°ì¸À¤È¶¦¤ËM-1¥Èー¥¯ËþºÜ¤Ç¤·¤¿¡£M-1¥Èー¥¯¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤Æ³Ú¤·¤¯²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¡Ö¾Ð¿ÀäÞ¡Ê¤¨¤ß¤¯¤¸¡Ë¡×¤ÏÃ¯¤¬¤ä¤ë¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ËÃ¦Àþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¢～¤À¤³～¤À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊÕ¤ÎÌÏÍÍ¤ÏYouTube¤Ë¥¢¥Ã¥×Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
Ê¸²½ÊüÁ÷£±³¬¤Î¥íー¥½¥ó¤Ë¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤¬Çä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
»Õ¾¢¤Ï¡Öµ¤¤Ë¤»¤ó¤Ç¤¨¤¨¤è¡×¤È¤Î¤³¤È¡£°ì±þ¥Á¥ç¥³¤¬¤±¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤ò¹ØÆþ¡£
¤¹¤ë¤È¤·¤Ð¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö»Õ¾¢¤Ï¥Îー¥Þ¥ë¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×µÞ¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö»ä¤â¤é¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦～¡×¹ÃÈå¤Á¤ã¤ó¤¬¥Á¥ç¥³¤¬¤±¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÄÅ¹¥¬¥é¥¬¥éSeeYou～～¡£
X¡§https://x.com/okashi_joqr
Podcast¡§https://podcastqr.joqr.co.jp
YouTube¡§https://www.youtube.com/@okashi_joqr916