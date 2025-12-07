¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡¦¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹£Ó¡ÛÂçµ×ÊÝÍ¤¹á¡¡¥¹¥Ê¥¤¥Ñ¡¼¥²¡¼¥à¤ÎÏÓÁ°¥ì¥¸¥§¥ó¥Éµé¡Ö¿åÌÌ¤Ç¤Ï±£¤ì¤º»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤ò¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±£¸Àï¡¡Æôºê¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤¬£·Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡Âçµ×ÊÝÍ¤¹á¡Ê£²£´¡áºë¶Ì¡Ë¤Ï£¸£Ò¡¢£¶ÏÈ¤«¤é£´Ãå¡£¡ÖÄ´À°¤ò¥ß¥¹¤Ã¤¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤·¡¢°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¤Þ¤ÀÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¾åÀÑ¤ß¤â¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£Àá¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¡ÖµÒ´ó¤»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢º£Àá¤Ï³èÌö¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¸«¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¡×¤È¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ï¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¤Î¡Ö£Ã£á£ì£ì¡¡£ï£æ¡¡£Ä£õ£ô£ù¡×¤Ë¤â¥Ï¥Þ¤ë¡£Á´À¤³¦¤Ç¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥à¡£¡Öº£¤Ï°ìÈÖ¾å¤Î¥é¥ó¥¯¤Ç¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥é¥ó¥¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ëÏÓÁ°¤À¡£¡Ö¥¹¥Ê¥¤¥Ñ¡¼¤Î¥²¡¼¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï±£¤ì¤Ê¤¬¤é¥³¥½¥³¥½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿åÌÌ¤Ç¤Ï±£¤ì¤º»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Ê¤¬¤é³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£