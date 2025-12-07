ÅìÊý¿Àµ¯¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¡¢Ìó£¶Ëü£µÀé¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿½é¤Î¥½¥í¥Ä¥¢¡¼´°Áö¡¡SUPER JUNIOR¥¥å¥Ò¥ç¥ó¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì
CHANGMIN
ÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤¬12·î6Æü¡¢7Æü¡¢TOYOTA ARENA TOKYO¤ÇÁ´¹ñ¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¡ÖCHANGMIN from ÅìÊý¿Àµ¯ CONCERT TOUR ¡ÁThe First Dining¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅìÊý¿Àµ¯¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¡¢¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤ÎÌÏÍÍ
º£Ç¯¡¢ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Ç¤¢¤ë4·î27Æü¤Ë¡ÖÅìÊý¿Àµ¯ 20th Anniversary LIVE TOUR ¡ÁZONE¡Á¡×Àé½©³Ú¸ø±é¤òÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤¤¡¢²Ú¡¹¤·¤¯ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÅìÊý¿Àµ¯¡£
¤½¤ó¤Ê¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤¬¡¢20¼þÇ¯¤Ë¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¡ÖCHANGMIN from ÅìÊý¿Àµ¯ CONCERT TOUR ¡ÁThe First Dining¡Á¡×¤ò³«ºÅ¡¢12·î6Æü¡¢7Æü¤ÎTOYOTA ARENA TOKYO 2Days¤ò¤â¤Ã¤Æ´°Áö¤·¤¿¡£
Á´¹ñ20¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÂ¨´°Çä¡¢Îß·×Ìó6Ëü5Àé¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£
¡ÉThe First Dining¡É¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¡¢½é¤Î¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢³Ú¶Ê¤ò¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¸«Î©¤Æ¤Æ1¶Ê1¶Ê¤ò¡ÉÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¡¢À¸¥Ð¥ó¥É±éÁÕ¡¢¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¤É¹½À®¤ÈÂ¿ºÌ¤Ê¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤È²»³Ú¤ò¤è¤ê¶á¤¤µ÷Î¥¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÄÉ²Ã¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿TOYOTA ARENA TOKYO¤Ç¤Ï¡¢¡ÖChocolate¡×¡ÖÌÚ¸Ï¤é¤·¤¬ÆÏ¤¯º¢¤Ë¡×¤ä¡¢¡ÖÀ¤³¦¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤Ê¤É¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤è¤ê5¶Ê¤¬¿·¤·¤¯ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¤Î¤Ï¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤È¤â¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤SUPER JUNIOR¤Î¥¥å¥Ò¥ç¥ó¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤À¡£Á°Æü´ÑÍ÷ÀÊ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¥¥å¥Ò¥ç¥ó¤¬ÆÍÁ³ÅÐ¾ì¤·¤¿¤¬¡¢2ÆüÌÜ¤Ï´ÑÍ÷ÀÊ¤Ë¤â¤ª¤é¤ºÅÐ¾ì¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¿¤¬¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¤¤¤Á¤´¡×¡Ö½÷¡¹¤·¤¯¤Æ¡×¤ò¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤È¥³¥é¥Ü¥«¥Ð¡¼¤òÈäÏª¤·¡¢Âç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ß¤»¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î³Ú¶Ê¡ÖRock with U¡×¤Ç¤Ï¡¢ÏÓ¤ò¹â¤¯¤¢¤²¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎÂç¤¤Ê¥³¡¼¥ë&¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤ò°ìÂÎ¤Ë¤·¡¢½é¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡¦¥Û¡¼¥ëA¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿ºîÉÊ¤¬12·î3Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥½¥í¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¥æ¥ó¥Û¡¢¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤¬¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤È¤Ï¤Þ¤¿°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ëÅìÊý¿Àµ¯¤À¤¬¡¢2·î20Æü¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿±Ç²è¡ÈÅìÊý¿Àµ¯ 20th Anniversary Film¡ØIDENTITY¡Ù¡É¤Î·à¾ì¸ø³«¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢4·î25Æü¡¢26Æü¤Ë¤Ï³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë3ÅÙÌÜ¤ÎÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¤Ê¤ª¿Ê²½¤·Â³¤±¤ëÅìÊý¿Àµ¯¤¬¸þ¤«¤¦¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£