¡Ö¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¡×¤Ï¼£¤ë¡©¡ÉÆü¾ï¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤£²¤Ä¤ÎÃí°ÕÅÀ¡É¤ò°å»Õ¤¬²òÀâ¡ª
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Î¿É¤¤¿ÈÂÎ¾É¾õ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤Ç¤Ï¡¢ÆÍÁ³µ¯¤³¤ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯È¯ºî¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ°Â¤ä¶²ÉÝ¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤È¸þ¤¹ç¤¤¾É¾õ¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉÂµ¤¤Ê¤Î¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤ÎÍ½¸å¤ÈÆü¾ïÀ¸³è¤ÎÃí°ÕÅÀ
¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤Ï¼£¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯È¯ºî¤äÍ½´üÉÔ°Â¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¼£¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö°ìÀ¸ÉÂµ¤¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ë¶î¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ì¤Ð¼£¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯È¯ºî¤ä¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤È³°½Ð¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹È¯ºî¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤ò¹â¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤ÏÍÞ¤¦¤Ä¾õÂÖ¡¦¤¦¤ÄÉÂ¤òÊ»È¯¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢Áá´üÈ¯¸«¡¦Áá´ü¼£ÎÅ¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤â¼«Á³¤Ë¼£¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íËýÀ²½¤·¤ÆÍÞ¤¦¤Ä¾õÂÖ¤ä¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£¿É¤¤¾É¾õ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢1¿Í¤ÇÇº¤Þ¤º¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ëÃí°ÕÅÀ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯È¯ºî¤ÏÈèÏ«¤ä¿çÌ²ÉÔÂ¤Çµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿çÌ²¤ò¤È¤Ã¤ÆÈè¤ì¤òÎ¯¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£µ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤ä±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿¿©À¸³è¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¡¦¥¢¥ë¥³ー¥ë¡¦¥Ë¥³¥Á¥ó¤ÏÈò¤±¡¢ÆüÃæ¤ÏÅ¬ÅÙ¤Ë¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤Ï¿ô²ó¤Î¼õ¿Ç¤Ç¼£ÎÅ¤¬´°Î»¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼£ÎÅ¤òÃæÃÇ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤·¤ÆºÆÈ¯¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¿®Íê¤Ç¤¤ë°å»Õ¤ò¤ß¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡ÖºÇ¶áÈ¯ºî¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤ÇÌô¤òÃæÃÇ¤»¤º¡¢°å»Õ¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤¤Ê¤¬¤éÌô¤òÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Æü¾ïÀ¸³è¤äÌô¤Î¤³¤È¤Ê¤É¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤ÐÁá¤á¤Ë°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤Î¤â¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤Î¼£ÎÅ¤ÇÂçÀÚ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼þ°Ï¤Î¿Í¤ËÍý²ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¶ì¤·¤à¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿ÈÂÎ¤Ë¤Ï°Û¾ï¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡ÖÂç¤²¤µ¡×¡Öµ¤¤Î»ý¤Á¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜ¿Í¤ÏÅÙ¡¹µ¯¤³¤ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯È¯ºî¤äÍ½´üÉÔ°Â¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¡Ö»à¤Ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»à¤Î¶²ÉÝ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤·Í§¿Í¤ä¤´²ÈÂ²¤Ê¤É¡¢¿È¶á¤Ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤Î¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¡¢Áê¼ê¤ÎÉÔ°Â¤ä¶²ÉÝ¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿É¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¤ê²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã¯¤«¤¬Â¦¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤Ï¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÉÂµ¤¤Î¾É¾õ¤ä¼£ÎÅ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍý²ò¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢²¿¤È¤Ê¤¯ÆÃÊÌ¤ÊÉÂµ¤¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¡¢1,000¿Í¤Ë6～9¿Í¤¬¤«¤«¤ë¡¢Ã¯¤Ç¤â¤Ê¤ê¤¦¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
ÆÍÁ³Æ°Ø©¡¦¤á¤Þ¤¤¡¦¼êÂ¤Î¿Ì¤¨¡¦ÃâÂ©´¶¤Ê¤É¤Î¿ÈÂÎ¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤È¡¢ÉÔ°Â¤ä»à¤Î¶²ÉÝ¤òÊú¤¯¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉÔ°Â¤ä¶²ÉÝ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ÉÆÈ´¶¤ËÇº¤à¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£Å¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ì¤Ð¼£¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÉÂµ¤¤Î¤¿¤á¡¢1¿Í¤ÇÇº¤Þ¤º¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤Ï¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯È¯ºî¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ëÉÂµ¤¤Ç¡¢Í½´üÉÔ°Â¤ä¹¾ì¶²ÉÝ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆü¾ïÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤¿¤ê»Å»ö¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÂµ¤¤Î±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯È¯ºî¤Çµ¯¤³¤ë¿ÈÂÎ¾É¾õ¤äÀº¿À¾É¾õ¤Ï¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤ËÍý²ò¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¶ìÇº¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯È¯ºî¤Ç»à¤Ì¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤ÏËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¿É¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤ÇÇº¤à´µ¼Ô¤µ¤ó¤â¼þ°Ï¤Î¿Í¤â¡¢¤Þ¤º¤ÏÉÂµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
