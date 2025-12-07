大人の差し色に“ワイン色”！【ROPÉ PICNIC】冬ムード満点♡「きれいめバッグ」

いつものコーデに変化をつけたい、さりげなくアクセントを取り入れたい。そんなときは、冬の差し色に「ワイン色」を加えてみるのも良さそうです。深みのある色合いで大人女性にもなじみやすく、落ち着いた印象のまま華やかさをプラスできそう。今回は、普段のコーデに取り入れやすそうな【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】のバッグをご紹介します。冬の装いに物足りなさを感じている人は、ぜひ参考にしてみて。

深みカラーとレザー調で上質見えバッグ

【ROPÉ PICNIC】「me fit BAG バーチカルラインワイドショルダーバッグ」\4,197（税込・セール価格）

深みのあるワイン色が冬らしさを感じさせるショルダーバッグ。レザー調の質感とメタルパーツの組み合わせが高見えを狙えそう。かちっとしたスクエアフォルムと上品なデザインで、クラシックなスタイルからきれいめコーデまで幅広く取り入れやすいのも魅力。ショルダーストラップは長さを調整できるので、品よく肩掛けにしたり、斜め掛けにしてカジュアルに寄せたりと、持ち方を変えて楽しめそう。

デニムに上品バッグできれいめカジュアル

ワイン色のショルダーバッグは、カジュアルな着こなしにも自然になじむのが魅力。ブラウンのシャツやデニムパンツを合わせたラフなスタイルも、深みのあるカラーが落ち着いた印象をプラスしてくれます。スカーフやブラウンを取り入れたトレンド感のあるコーデにも合わせやすく、いつものカジュアルスタイルを大人っぽい雰囲気に仕上げてくれそうです。

ワイン色が淡色コーデの引き締め役に

淡いトーンでまとめたやわらかな配色のコーデに、ワイン色のショルダーバッグがほどよいアクセント。上下明るめカラーの組み合わせも、シックなカラーが加わることで少し引き締まった印象に仕上がります。シンプルで上品なデザインのバッグは、フェミニンなスタイルとも相性がよく、きちんと感も演出できそうです。

鮮やかコーデを品よくまとめるワイン色バッグ

赤のカーディガンと白のブラウスの華やかさを感じるコーデに、ワイン色のショルダーバッグが上品にマッチ。ダークブラウンに近い落ち着いた色味のバッグは、鮮やかな赤とも合わせやすく、ちょうどいいバランスに。きれいめなパンツスタイルとも好相性で、コーデ全体を品よくまとめてくれそうです。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N