¡¡¾®ÅèÍÛºÚ¤¬12·î4Æü¤«¤é7Æü¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØAKB48 20th Year Live Tour 2025 in ÆüËÜÉðÆ»´Û ～ ¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹ ～ 20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µー¥È¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤ÎInstagram¤ËÉñÂæÎ¢¤ò±Ç¤·¤¿Vlog¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡Û¸½Ìò´¶¤Ë°î¤ì¤ë¥¢¥¤¥É¥ëÁ´³«¤Î¾®ÅèÍÛºÚ¡Ë
¡¡¾®Åè¤Ï¡ÖAKB48 20¼þÇ¯¡ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥é¥¤¥Ö¡ª ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥é¥¤¥ÖËÜÈÖ¤ÎÎ¢Â¦¤ä¥¹¥Æー¥¸¤ÎÌÏÍÍ¤òÈäÏª¡£OG¤ä¸½Ìò¥á¥ó¥Ðー¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÎÞ¤òÎ®¤¹ÍÍ»Ò¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÀÄ½Õ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö¤³¤¸¤Ï¤ë¤Ï±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ê¤ÉÇ®ÎÌ¤Î¹â¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸=¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë