¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï£·Æü¡¢ÀÐÀî¸©¤òË¬Ìä¤·¡¢½¢Ç¤¸å½é¤á¤ÆÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤äºòÇ¯£¹·î¤Î¹ë±«ºÒ³²¤ÎÈïºÒ¸½¾ì¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£
¡¡»ë»¡¸å¡¢Ç½ÅÐ¶õ¹Á¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖÈïºÒÁ°¤Î³èµ¤¤¢¤ë³¹ÊÂ¤ß¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¹ñ¤ÎÀÕÌ³¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢Éü¶½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë·è°Õ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡»ë»¡Àè¤Ë¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÈï³²¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¼î½§¡¢ÎØÅç¡¢¼·Èø³Æ»Ô¤È·ê¿åÄ®¤òÁª¤ó¤À¡£·ê¿åÄ®¤Ç¤Ï¡¢ÈïºÒ¤·¤¿°û¿©Å¹¤Ê¤É¤¬Æþ¤ë²¾Àß¾¦Å¹³¹¡Ö¤¢¤Ê¤ß¤º¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤ÇÅ¹¼ç¤é¤È°Õ¸«¸ò´¹¤·¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ¤¬Áý¤¨¤Æ¾Ð´é¤¬Ìá¤ë·Á¤ò°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£