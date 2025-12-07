Ã«ÃÏ17°Ì¡¢ÅÏÉô¶Ç¤¬18°Ì¡¡¥¹¥¡¼WÇÕÊ£¹çÃË»ÒÂè4Àï
¡¡¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËÊ£¹ç¤Ï7Æü¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¥È¥í¥ó¥Ø¥¤¥à¤ÇÃË»Ò¸Ä¿ÍÂè4Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ã«ÃÏÃè¡ÊJAL¡Ë¤¬ÆüËÜÀªºÇ¹â¤Î17°Ì¤À¤Ã¤¿¡£Á°È¾ÈôÌö¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡áHS138¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï135.5¥á¡¼¥È¥ë¤Ç6°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾µ÷Î¥¡Ê10¥¥í¡Ë¤Ç¸åÂà¤·¤¿¡£ÅÏÉô¶ÇÅÍ¡ÊËÌÌî·úÀß¡Ë¤¬18°Ì¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡Á°È¾2°Ì¤Î¥è¥Ï¥Í¥¹¡¦¥é¥ó¥Ñ¥ë¥¿¡¼¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡Ë¤¬º£µ¨3¾¡ÌÜ¡¢ÄÌ»»20¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£»³ËÜÎÃÂÀ¡ÊÄ¹ÌîÆüÌî¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬28°Ì¡¢À®ÅÄå«¡Ê¾®ºäÄ®¥¯¡Ë¤¬33°Ì¡¢ÅÏÉôÁ±ÅÍ¡ÊËÌÌî·úÀß¡Ë¤¬37°Ì¡¢ÌÚÂ¼¹¬Âç¤¬47°Ì¡£Á°È¾37°Ì¤ÎÈÊ¾å¾Í¸ã¡Ê¤È¤â¤Ë´ôÉìÆüÌî¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ï¸åÈ¾µ÷Î¥¤ò´þ¸¢¤·¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë