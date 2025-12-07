¡ÚAKB48 20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÛÁ°ÅÄÆØ»Ò¡õÂçÅçÍ¥»Ò¤éOGÅÐ¾ì¤Ç¡È¿À¶Ê¡ÉÏ¢È¯ ÁíÀª184¿Í¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¦¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î·è°Õ¤â¡ãÁ´ÂÎ¥ì¥Ý¡¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/07¡ÛAKB48¤¬12·î4Æü¡Á7Æü¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤Æ¡ØAKB48 20th Year Live Tour 2025 in ÆüËÜÉðÆ»´Û ¡Á¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡Á¡Ù6¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È Part3¡×¤ÈÂê¤·¤¿7ÆüÌë¸ø±é¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛAKB48¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOG¡É¤¬¹ë²Ú½¸·ë
Á°ÅÄÆØ»Ò¤ÎÆÈ¾§¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¢Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¤Î1´üÀ¸¤Î¤ß¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤¿¡Öºù¤ÎÌÚ¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤«¤é³«Ëë¤·¤¿Æ±¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡£¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡×¡ÖPARTY¤¬»Ï¤Þ¤ë¤è¡×¤Ç²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ò¹â¤á¤ë¤È¡¢¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤Ç¤ÏÌîÏ¤²ÂÂå¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ò¶î¤±²ó¤ê¡¢´ÑµÒ¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÈÄÌî¤¬¡Ö¥Ä¥ó¥Ç¥ì¡ª¡×¡¢¹â¶¶¤¬¡ÖBird¡×¡¢¾®Åè¤¬¡Ö¥Ï¡¼¥È·¿¥¦¥¤¥ë¥¹¡×¤Ê¤É¡¢¸½Ìò»þÂå¤Î¿Íµ¤¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¤òÂ³¡¹¤ÈÈäÏª¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬°ÅÅ¾¤¹¤ë¤È¡¢¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÂçÅçÍ¥»Ò¤¬¸½¤ì¡Öµã¤¤Ê¤¬¤éÈù¾Ð¤ó¤Ç¡×¤ò²Î¾§¡£»Ø¸¶¡¢ËÌ¸¶Î¤±Ñ¡¢²£»³Í³°Í¤È¤È¤â¤ËNot yet¤Î³Ú¶Ê¡Ö½µËö Not yet¡×¡ÖÇÈ¾è¤ê¤«¤É¹¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Á¡¼¥àA¡¢¥Á¡¼¥àK¡¢¥Á¡¼¥àB¡¢¥Á¡¼¥à4¤Î³Ú¶Ê¤ò¡¢OG¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÆÃ¿§¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²Î¾§¡£²ñ¾ì¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¥µ¥¤¥ê¥¦¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤ËÀ÷¤á¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤È¥·¥å¥·¥å¡×¡ÖEveryday¡¢¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¡×¤Ê¤É¤Î¤¤¤ï¤ÐÂåÉ½¶Ê¤È¤â¸À¤¨¤ë³Ú¶Ê¤ò¡¢OG¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÏ¢Â³ÈäÏª¡£ÂçÅç¤¬¡Ö¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Î¶Ê¤Ç¤¹¡ª¤³¤ì¤«¤é¤âAKB¤È¤È¤â¤ËÀÄ½Õ¤òÂ£¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¡ª¡×¤ÈÀú¤ê¡¢¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¥·¥ç¥ó¡×¤ÇËÜÊÔ¤ÏËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î¡ÖAKB48¡ª¡×¤È¤¤¤¦³Ý¤±À¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËºÆ¤Ó»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¡ÖOh my pumpkin¡ª¡×¤È¡Ö10Ç¯ºù¡×¤òÂ³¤±¤Æ²Î¾§¡£¤½¤·¤Æ¡¢´ÑÍ÷½Ð±é¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÍè¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿OG¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÁíÀª184¿Í¤Ç¡Öºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤¿¤Á¡×¤Ç¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¥³¡¼¥ë¤ÏÌÄ¤ê»ß¤Þ¤º¡¢W¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼48¿Í¤¬ºÆÅÐ¾ì¤·¡Ö¤³¤³¤«¤é¤À¡×¸ø±é¤Î³Ú¶Ê¡ÖåËÄ¢¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤È¡Ö¼¡¤ÎSeason¡×¤òÈäÏª¡£67th¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÈ¯Çä¤ÈÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿°ËÆ£É´²Ö¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë¤È¡¢¥é¥¹¥È¤Ï¶¯¤¤·è°Õ¤¬²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤³¤³¤«¤é¤À¡×¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚAKB48 ¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼48¿Í¡Û
Àµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ê40¿Í¡Ë
½©»³Í³Æà¡¦¿·°æºÌ±Ê¡¦°ËÆ£É´²Ö¡¦´äÎ©º»Êæ¡¦ÂÀÅÄÍµª¡¦ÂçÀ¹¿¿Êâ¡¦±üËÜ¥«¥¤¥ê¡¦¾®·ªÍ°Ê¡¦ÀîÂ¼·ë°á¡¦¹©Æ£²Ú½ã¡¦µ×ÊÝÉ±ºÚÇµ¡¦ÁÒÌîÈøÀ®Èþ¡¦ºäÀîÍÛ¹á¡¦Ç÷ Í³²ê¼Â¡¦º´Æ£åºÀ±¡¦²¼Èø¤ß¤¦¡¦ÇòÄ»º»Îç¡¦ÎëÌÚ¤¯¤ë¤ß¡¦¹â¶¶ºÌ²»¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¡¦ÅÄ¸ý°¦²Â¡¦ÀéÍÕ·ÃÎ¤¡¦ÆÁ±Êæ¹³¤¡¦Ä¹Í§ºÌ³¤¡¦À®ÅÄ¹áÉ±Æà¡¦±ÊÌî¶Ü²Â¡¦¶¶ËÜ·ÃÍý»Ò¡¦¶¶ËÜÍÛºÚ¡¦È«»³´õÈþ¡¦²ÖÅÄÍõ°á¡¦Ê¿ÅÄÐÒ´õ¡¦Ê¡²¬À»ºÚ¡¦ÉÛÂÞÉ´³ñ¡¦ÀµÃò¿¿Í¥¡¦¿åÅçÈþ·ë¡¦¸þ°æÃÏÈþ²»¡¦ÉðÆ£¾®ÎÛ¡¦È¬ÌÚ°¦·î¡¦»³Æâ¿ð°ª¡¦»³¸ý·ë°¦¡¦»³ºê¶õ¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë
20´ü¸¦µæÀ¸¡Ê3¿Í¡Ë
Âç²ìºÌÉ±¡¦¶áÆ£º»¼ù¡¦´Ý»³¤Ò¤Ê¤¿
21´ü¸¦µæÀ¸¡Ê5¿Í¡Ë
¹â¶¶Éñºù¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¡¦ÅÄÃæº»Í§Íø¡¦ËÒ¸Í°¦çý¡¦¿¹ÀîÍ¥¡¦ÅÏîµ°ª¿´
¡ÚOG¥²¥¹¥È 35¿Í¡Û
ÈÄÌîÍ§Èþ¡¦±ºÌî°ìÈþ¡¦ÂçÅçËã°á¡¦Àîºê ´õ¡¦¾®ÅèÍÛºÚ¡¦¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¦¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¦Ê¿Åè²Æ³¤¡¦Á°ÅÄÆØ»Ò¡¦Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¦½©¸µºÍ²Ã¡¦ÇßÅÄºÌ²Â¡¦ÂçÅçÍ¥»Ò¡¦²ÏÀ¾ÃÒÈþ¡¦ÌîÏ¤²ÂÂå¡¦ÁýÅÄÍ²Ú¡¦µÜß·º´¹¾¡¦ÇðÌÚÍ³µª¡¦ÊÒ»³ÍÛ²Ã¡¦µÆÃÏ¤¢¤ä¤«¡¦ÅÄÌ¾ÉôÀ¸Íè¡¦ÃçÀîÍÚ¹á¡¦ÃçÃ«ÌÀ¹á¡¦ÁÒ»ýÌÀÆü¹á¡¦º´ÇìÈþ¹á¡¦ËÌ¸¶Î¤±Ñ¡¦»Ø¸¶è½Çµ¡¦µÜºêÈþÊæ¡¦¹â¾ë°¡¼ù¡¦¾¾°æºé»Ò¡¦²£»³Í³°Í¡¦²¬ÅÄÆà¡¹¡¦¾®Åè¿¿»Ò¡¦À¾ÌîÌ¤É±¡¦¾¾°æ¼îÍýÆà
¡Ú´ÑÍ÷½Ð±é¥²¥¹¥È 100¿Í¡Û
±§º´ÈþÍ§µª¡¦Âç¹¾æÆË¨Èþ¡¦ÀÞ°æ¤¢¤æ¤ß¡¦¶ðÃ«¿ÎÈþ¡¦¸ÍÅç²Ö¡¦ÃæÂ¼²ÃÌïÇµ¡ÊÁý»³²ÃÌïÇµ¡Ë¡¦À®ÅÄÍü¼Ó¡¦À±Ìî¤ß¤Á¤ë¡¦ÅÏÊÕ»ÖÊæ¡ÊÅÏîµ»ÖÊæ¡Ë¡¦º£°æÍ¥¡¦ÂçËÙ·Ã¡¦¾®ÎÓ¹áºÚ¡¦º´Æ£²Æ´õ¡¦¹âÅÄºÌÆà¡¦ÁáÌî·°¡¦¾¾¸¶²Æ³¤¡¦¾¾²¬Í³µª¡¦Âç²È»ÖÄÅ¹á¡¦½Ð¸ýÍÛ¡¦ÃæÅÄ¤Á¤µ¤È¡¦Æ£¹¾¤ì¤¤¤Ê¡¦ÀÐÅÄÀ²¹á¡¦ÆâÅÄâÃÍ³Èþ¡¦¾®¸¶½Õ¹á¡¦¶áÌîè½ºÚ¡¦¿ÎÆ£Ë¨Çµ¡¦ÌîÃæÈþ¶¿¡¦´äº´Èþºé¡¦¾®¿¹Èþ²Ì¡¦º´Æ£¤¹¤ß¤ì¡¦ÎëÌÚ»çÈÁÎ¤¡¦Á°ÅÄ°¡Èþ¡¦Âç¾ìÈþÆà¡¦ÅçÅÄÀ²¹á¡¦ÃÝÆâÈþÍ¨¡¦±ÊÈø¤Þ¤ê¤ä¡¦¿¹°ÉÆà¡¦»³ÆâÎëÍö¡¦°ËÆ¦ÅÄè½Æà¡¦»ÔÀîÈþ¿¥¡¦Æþ»³°ÉÆà¡¦²ÃÆ£ÎèÆà¡¦ÃçËó¼®Î¤¡¦Æ£ÅÄÆàÆá¡¦¾®ÅèºÚ·î¡¦Ì¾¼èÃÕºÚ¡¦¿¹ÀîºÌ¹á¡¦´äÅÄ²ÚÎç¡¦Âç¿¹ÈþÍ¥¡¦º´¡¹ÌÚÍ¥²ÂÎ¤¡¦ÅÄÌîÍ¥²Ö¡¦Ê¿ÅÄÍüÆà¡¦ÉðÆ£½½Ì´¡¦²¬ÅÄºÌ²Ö¡¦ËÌß·Ááµª¡¦Â¼»³ºÌ´õ¡¦Æâ»³Æà·î¡¦¶¶ËÜÍÔ¡¦Á°ÅÄÈþ·î¡¦ÈÓÌî²í¡¦»ÔÀî°¦Èþ¡¦ÂçÀîè½±û¡¦ÂçÏÂÅÄÆîÆá¡¦º´Æ£ÈÞÀ±¡¦Ã£²È¤Þ¤¤Û¡ÊÃ£²È¿¿É±Êõ¡Ë¡¦Ã«¸ý¤á¤°¡¦ÅÚÊÝ¿ð´õ¡¦ÅòËÜ°¡Èþ¡¦¹õ¿ÜÍÚ¹á¡ÊKLP48¡Ë¡¦º´ÅìÈþÇÈ¡Êº´Æ£ÈþÇÈ¡Ë¡¦Á°ÅÄºÌ²Â¡¦Æ»»Þºé¡¦°ÂÅÄ¡¦»³º¬ÎÃ±©¡ÊKLP48¡Ë¡¦¹ÔÅ·Í¥è½Æà¡ÊKLP48¡Ë¡¦ÀîËÜ¼ÓÌð¡¦¸åÆ£Ë¨ºé¡¦²¼¸ý¤Ò¤Ê¤Ê¡¦ÅÄËÌ¹áÀ¤»Ò¡¦²£Åç°¡¶Þ¡¦µ×ÊÝÎç²»¡¦À¾ÀîÎç¡¦ÈõÅÏ·ë°Í¡¦ÀÐÌÊÀ±Æî¡¦ÂçÃÝ¤Ò¤È¤ß¡¦²¬ÅÄÍüÆà¡¦Â¢ËÜÈþ·ë¡¦¾®ÎÓÍö¡¦ã·Æ£ÍÛºÚ¡¦Â¿ÅÄµþ²Ã¡¦±ÊÌî·Ã¡¦¸ÅÀî²ÆÆä¡¦ËÜÅÄ¤½¤é¡¦µÈ¶¶Í®²Ö¡¦¿¿ÜÄÎâ¡ÊÇÏ²ÅÎâ¡Ë¡¦ÃæÀ¾ÃÒÂåÍü¡¦Ìîß·ÎèÆà¡¦Ä«Ä¹Èþºù¡¦Çò´ÖÈþÎÜ¡¦ÅÏÊÕÈþÍ¥µª
M0.overture
M1.ºù¤ÎÌÚ¤Ë¤Ê¤í¤¦¡¿Á°ÅÄ¡¦ÈÄÌî¡¦¾®Åè¡ÊÍÛ¡Ë¡¦¼ÄÅÄ¡¦¹â¶¶¡Ê¤ß¡Ë¡¦Ê÷´ß
M2.¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡¿Á°ÅÄ¡¦ÈÄÌî¡¦¾®Åè¡ÊÍÛ¡Ë¡¦¼ÄÅÄ¡¦¹â¶¶¡Ê¤ß¡Ë¡¦Ê÷´ß¡¦ÇðÌÚ¡¦»Ø¸¶¡Ü°ËÆ£¡¦¾®·ª¡¦ÁÒÌîÈø¡¦ÀéÍÕ¡¦¸þ°æÃÏ¡¦È¬ÌÚ¡¦»³Æâ
M3.PARTY¤¬»Ï¤Þ¤ë¤è¡¿Á°ÅÄ¡¦ÈÄÌî¡¦¾®Åè¡ÊÍÛ¡Ë¡¦¼ÄÅÄ¡¦¹â¶¶¡Ê¤ß¡Ë¡¦Ê÷´ß¡Ü¸½ÌòALL¡Ê¡Ý21´ü¸¦µæÀ¸¡Ë
M4.²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡¿ÌîÏ¤¡Ü¸½ÌòALL¡Ê¡Ý21´ü¸¦µæÀ¸¡Ë
M5.¾¯½÷¤¿¤Á¤è¡¿Á°ÅÄ¡¦ÈÄÌî¡¦¾®Åè¡ÊÍÛ¡Ë¡¦¼ÄÅÄ¡¦¹â¶¶¡Ê¤ß¡Ë¡¦Ê÷´ß¡Ü¸½ÌòALL¡Ê¡Ý21´ü¸¦µæÀ¸¡Ë
¥À¥ó¥¹¥¢¥¯¥È¡¿ÈÄÌî¡Ü½©»³¡¦²¼Èø¡¦±ÊÌî¡¦Ê¡²¬¡¦»³Æâ¡¦»³¸ý
M6.¥Ä¥ó¥Ç¥ì¡ª¡¿ÈÄÌî¡Ü¾®·ª¡¦ÁÒÌîÈø
M7.Blue rose¡¿½©¸µ¡¦ÇßÅÄ¡¦ÁýÅÄ¡¦µÜß·
M8.Bird¡¿¹â¶¶¡Ê¤ß¡Ë¡Ü°ËÆ£¡¦È¬ÌÚ
M9.¥¢¥Ü¥¬¥É¤¸¤ã¤Í¡Á¤·¡Ä¡¿»Ø¸¶¡Üº´Æ£
M10.¤Æ¤â¤Ç¤â¤ÎÎÞ¡¿ÇðÌÚ¡¦º´Çì
M11.¥Ï¡¼¥È·¿¥¦¥¤¥ë¥¹¡¿¾®Åè¡ÊÍÛ¡Ë¡ÜÈ¬ÌÚ¡¦Ê¿ÅÄ
M12.¡Ê¥á¥É¥ì¡¼¡Ë
µã¤¤Ê¤¬¤éÈù¾Ð¤ó¤Ç¡¿ÂçÅç¡ÊÍ¥¡Ë
½µËö Not yet
ÇÈ¾è¤ê¤«¤É¹¡¿ÂçÅç¡ÊÍ¥¡Ë¡¦ËÌ¸¶¡¦»Ø¸¶¡¦²£»³
M13.Ç¾Æâ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡¿ÂçÅç¡ÊÍ¥¡Ë¡¦½©¸µ¡¦ÇßÅÄ¡¦²ÏÀ¾¡¦ÌîÏ¤¡¦ÁýÅÄ¡¦µÜß·¡Ü½©»³¡¦ÁÒÌîÈø¡¦ÅÄ¸ý¡¦±ÊÌî¡¦ÉðÆ£¡¦»³Æâ¡¦»³¸ý¡¦»³ºê
M14.Å¾¤¬¤ëÀÐ¤Ë¤Ê¤ì¡¿¡·
M15.LOVE½¤¹Ô¡¿Ê÷´ß¡¦²¬ÅÄ¡¦¾®Åè¿¿¡¦À¾Ìî¡Ü¿·°æ¡¦°ËÆ£¡¦´äÎ©¡¦¹©Æ£¡¦ºäÀî¡¦Ç÷¡¦º´Æ£¡¦ÇòÄ»¡¦ÆÁ±Ê¡¦Ä¹Í§¡¦À®ÅÄ¡¦È«»³
M16.½éÆü¡¿ÇðÌÚ¡¦ÊÒ»³¡¦ÃçÀî¡¦Ê¿Åè¡¦µÆÃÏ¡¦ÃçÃ«¡¦ÅÄÌ¾Éô¡ÜÂÀÅÄ¡¦ÂçÀ¹¡¦ÀîÂ¼¡¦ÎëÌÚ¡¦¹â¶¶¡ÊºÌ¡Ë¡¦²ÖÅÄ¡¦Ê¡²¬¡¦ÉÛÂÞ¡¦±üËÜ
M17.Pioneer¡¿Á°ÅÄ¡¦¾®Åè¡ÊÍÛ¡Ë¡¦¼ÄÅÄ¡¦¹â¶¶¡Ê¤ß¡Ë¡Ü¾®·ª¡¦µ×ÊÝ¡¦²¼Èø¡¦ÀéÍÕ¡¦¶¶ËÜ¡Ê·Ã¡Ë¡¦¶¶ËÜ¡ÊÍÛ¡Ë¡¦Ê¿ÅÄ¡¦¿åÅç¡¦¸þ°æÃÏ¡¦È¬ÌÚ
M18.Only today¡¿Á°ÅÄ¡¦ÈÄÌî¡¦¾®Åè¡ÊÍÛ¡Ë¡¦¼ÄÅÄ¡¦¹â¶¶¡Ê¤ß¡Ë¡¦Ê÷´ß¡Ü¾®·ª¡¦µ×ÊÝ¡¦²¼Èø¡¦ÀéÍÕ¡¦¶¶ËÜ¡Ê·Ã¡Ë¡¦¶¶ËÜ¡ÊÍÛ¡Ë¡¦Ê¿ÅÄ¡¦¿åÅç¡¦¸þ°æÃÏ¡¦È¬ÌÚ
M19.¿¿²Æ¤ÎSounds good¡ª¡¿¸½ÌòALL¡Ê¡ÝÀ®ÅÄ¡¦21´ü¸¦µæÀ¸¡Ë
M20.¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤È¥·¥å¥·¥å¡¿Á°ÅÄ¡¦ÈÄÌî¡¦¾®Åè¡ÊÍÛ¡Ë¡¦¼ÄÅÄ¡¦¹â¶¶¡Ê¤ß¡Ë¡¦Ê÷´ß¡¦²ÏÀ¾¡¦µÜß·¡¦ÇðÌÚ¡¦ËÌ¸¶¡¦µÜºê¡¦¹â¾ë¡¦¾¾°æ¡Ê¼î¡Ë¢¨¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¡§¾¾°æ¡Êºé¡Ë
M21.Everyday¡¢¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¡¿Á°ÅÄ¡¦ÈÄÌî¡¦¾®Åè¡ÊÍÛ¡Ë¡¦¼ÄÅÄ¡¦¹â¶¶¡Ê¤ß¡Ë¡¦Ê÷´ß¡¦²ÏÀ¾¡¦µÜß·¡¦ÇðÌÚ¡¦ÁÒ»ý¡¦ËÌ¸¶¡¦»Ø¸¶¡¦µÜºê¡¦¹â¾ë¡¦²£»³¡¦¾¾°æ¡Ê¼î¡Ë¢¨¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¡§¾¾°æ¡Êºé¡Ë
M22.¸À¤¤Ìõ Maybe¡¿Á°ÅÄ¡¦ÈÄÌî¡¦¾®Åè¡ÊÍÛ¡Ë¡¦¼ÄÅÄ¡¦¹â¶¶¡Ê¤ß¡Ë¡¦Ê÷´ß¡¦±ºÌî¡¦½©¸µ¡¦ÂçÅç¡ÊÍ¥¡Ë¡¦²ÏÀ¾¡¦µÜß·¡¦ÇðÌÚ¡¦ÁÒ»ý¡¦ËÌ¸¶¡¦µÜºê¡¦¾¾°æ¡Ê¼î¡Ë¡Ü¸½ÌòALL¡Ê¡Ý21´ü¸¦µæÀ¸¡Ë
M23.ÂçÀ¼¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¿Á°ÅÄ¡¦ÈÄÌî¡¦¾®Åè¡ÊÍÛ¡Ë¡¦¼ÄÅÄ¡¦¹â¶¶¡Ê¤ß¡Ë¡¦ÂçÅç¡ÊËã¡Ë¡¦Àîºê¡¦½©¸µ¡¦ÂçÅç¡ÊÍ¥¡Ë¡¦²ÏÀ¾¡¦µÜß·¡¦ÇðÌÚ¡¦ÃçÀî¡¦ËÌ¸¶¡¦»Ø¸¶¡¦µÜºê¡¦¹â¾ë¡¦¾¾°æ¡Ê¼î¡Ë¡Ü¸½ÌòALL¡Ê¡Ý21´ü¸¦µæÀ¸¡Ë
M24.¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡¿ÂçÅç¡ÊÍ¥¡Ë¡¦Á°ÅÄ¡¦ÈÄÌî¡¦¾®Åè¡ÊÍÛ¡Ë¡¦¼ÄÅÄ¡¦¹â¶¶¡Ê¤ß¡Ë¡¦½©¸µ¡¦²ÏÀ¾¡¦µÜß·¡¦ÇðÌÚ¡¦ÃçÀî¡¦ËÌ¸¶¡¦»Ø¸¶¡¦µÜºê¡¦¹â¾ë¡¦¾¾°æ¡Ê¼î¡Ë¡Ü¸½ÌòALL¡Ê¡Ý21´ü¸¦µæÀ¸¡Ë
EN1.Oh my pumpkin¡ª¡¿Á°ÅÄ¡¦¹â¶¶¡Ê¤ß¡Ë¡¦¾®Åè¡ÊÍÛ¡Ë¡¦»Ø¸¶¡Ü¸½ÌòALL¡Ê¡Ý21´ü¸¦µæÀ¸¡Ë
EN2.10Ç¯ºù¡¿Á°ÅÄ¡¦ÈÄÌî¡¦¾®Åè¡ÊÍÛ¡Ë¡¦¼ÄÅÄ¡¦¹â¶¶¡Ê¤ß¡Ë¡¦Ê÷´ß¡¦ÂçÅç¡ÊËã¡Ë¡¦²ÏÀ¾¡¦µÜß·¡¦ÇðÌÚ¡¦ÁÒ»ý¡¦ËÌ¸¶¡¦»Ø¸¶¡¦µÜºê¡¦¾¾°æ¡Ê¼î¡Ë¡Ü¸½ÌòALL¡Ê¡Ý21´ü¸¦µæÀ¸¡Ë
EN3.ºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤¿¤Á¡¿ALL¡Ê´ÑÍ÷½Ð±é¥²¥¹¥È¤â´Þ¤à¡Ë
EN4.åËÄ¢¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¡ª¡¿¸½ÌòALL¡Ê¡Ý21´ü¸¦µæÀ¸¡Ë
EN5.¼¡¤ÎSeason¡¿¸½ÌòALL
EN6.¤³¤³¤«¤é¤À¡¿¸½ÌòALL
