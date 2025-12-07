µìÆüËÜ·³Ê¼»Î¤¬Éã¤Ë°¸¤Æ¤¿½ñ´Ê¡¢ÆîµþÂçµÔ»¦¤Îºá¹Ô¤òµÏ¿
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÆîµþ12·î7Æü¡Û¡ÖÆîµþ¤Ë¤ÏÌÌÇò¤¤»à·º»·¶¶¤¬¤¢¤ê¡¢ËèÆü¡¢»ÙÆáÇÔ»ÄÊ¼¤Þ¤¿¤Ï½ýÉÂÊ¼¤òÆüËÜÅá¤Ç»¦¤·¡¢¼Í»¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»àÂÎ¤ÏÁ´ÉôÍÈ»Ò¹¾¤ËÎ®¤·¤Æ¤¤¤ÆÄË²÷¤Ç¤¹¡×¡£Ãæ¹ñ¹¾ÁÉ¾ÊÆîµþ»Ô¤Î¿¯²ÚÆü·³ÆîµþÂçÅË»¦¶øÆñÆ±Ë¦µªÇ°´Û¤Ç5Æü¡¢º£Ç¯¿·¤¿¤Ë¼ý½¸¤µ¤ì¤¿Ê¸²½ºâ¡¦»ËÎÁ¤ÎÈ¯É½²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢µìÆüËÜ·³Ê¼»Î¤¬²ÈÂ²¤Ë°¸¤Æ¤¿¼ê»æ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¿Í¡¹¤ÎÅÜ¤ê¤òÇã¤Ã¤¿¡£
¡¡½ñ´Ê¤Ï¡¢ÆîµþÀï¤Ë»²²Ã¤·¤¿¹ñºê»ÙÂâÊâÊ¼Âè41Ï¢Ââ¤ÎÊ¼»Î¡¢Â¼ÅÄË§É×¤¬1938Ç¯1·î8Æü¤ËÉã¤Ë°¸¤Æ¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÉôÂâ¤¬Æîµþ¤òÀêÎÎ¸å¤Ë¹Ô¤Ã¤¿µÔ»¦¤ä»àÂÎ½èÍý¤ÎÍÍ»Ò¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£±ôÉ®¤Ç½ñ¤«¤ì¡¢ÊØäµ4Ëç¤ËµÚ¤Ö¡£
¡¡¹¾ÁÉ¾Ê¼Ò²ñ²Ê³Ø±¡¤Î²¦±ÒÀ±¡Ê¤ª¤¦¡¦¤¨¤¤¤»¤¤¡Ë¸¦µæ°÷¤Ï½ñ´Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈÈ¿Í¼«¤é¤¬»Ä¤·¤¿ÈÈºá¤ÎµÏ¿¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£ÆîµþÂçµÔ»¦¤Ï37Ç¯12·î13Æü¤«¤é38Ç¯1·î¤Ë¤«¤±¤Æµ¯¤¡¢½ñ´Ê¤Ï38Ç¯1·î8Æü¤ËÅêÈ¡¤µ¤ì¤¿¡£Â¼ÅÄ¤Ï½ñ´Ê¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÌÌÇò¤¤¡×¡ÖÄË²÷¤À¡×¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²¦»á¤Ï¡¢¿¯Î¬¼Ô¤Ï¿Í´ÖÀ¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡µªÇ°´Û¤ÎçèÆÁÎÓ¡Ê¤¬¤¤¡¦¤È¤¯¤ê¤ó¡ËÊ¸ÊªÉô¼çÇ¤¤Ï¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï½êÂ°ÉôÂâ¤ÎÈÖ¹æ¤ä¼«Âð¤Î½»½ê¡¢»àË´»þ´ü¤Ê¤ÉÂ¼ÅÄË§É×¤Î¿È¸µ¤òÄ´ºº¤·¤¿¡£½ñ´Ê¤Î¿®¤Ô¤ç¤¦À¤ÏÌÀ³Î¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£çè»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½ñ´Ê¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¹ñºêÆÈÎ©Ââ¡¡»³ÅÄ¡ÊÅ´¡ËÉôÂâ¡×¤È¤¤¤¦µ½Ò¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÆüËÜ¤Ç´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡ÖÆîµþÀï»Ë»ñÎÁ½¸1¡×¤ÎÆüËÜ·³²ÚÃæÊýÌÌ·³ÀïÆ®½øÎó¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢ÉôÂâ¤¬¹ñºê»ÙÂâ½êÂ°¤ÎÊâÊ¼Âè41Ï¢Ââ¡Ê¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤Þ¤¿¡ÖÊ¡»³Ï¢Ââ»Ë¡ÊÃæ¹ñÊÔ¡Ë¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿37Ç¯8·î15Æü¡Á42Ç¯11·î8Æü¤ÎÀï»à¼ÔÌ¾Êí¤Ë¤ÏÂ¼ÅÄË§É×¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤ê¡¢½»½ê¤â½ñ´Ê¤Î¼õ¼è¿Í½»½ê¤È°ìÃ×¤·¤¿¡£Â¼ÅÄ¤Î³¬µé¤¬¸àÄ¹¤Ç¡¢38Ç¯4·î16Æü¤ËÃæ¹ñ¤ÇÀï»à¤·¤¿¤³¤È¤âµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½ñ´Ê¤ÏµªÇ°´Û¤¬ÆüËÜ¤Î³Ø¼Ô¡¢ÅÏÊÕµ×»Ö»á¤«¤é¼ý½¸¤·¤¿¡£ÅÏÊÕ»á¤ÏÆîµþÂçµÔ»¦¤ÎÎò»Ë¸¦µæ¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/蔣Ë§¡¢î¹É¹À¶¡Ë