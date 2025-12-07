Á°ÅÄ°¦¡¡µÁÉã¡¦ÃæÂ¼´ª»°Ïº¤µ¤óÌ¿Æü¤Ë¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¡×¤¬½¸¹ç¡¡Ä¹ÃË¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¹â¿ÈÄ¹¤Ë¡Ä¡ÖÇØÈæ¤Ù¡×2S¤â
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼´ª¶åÏº¡Ê44¡Ë¤ÎºÊ¤Ç½÷Í¥¤ÎÁ°ÅÄ°¦¡Ê42¡Ë¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2012Ç¯12·î5Æü¤Ë57ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿µÁÉã¡¦½½È¬ÂåÌÜÃæÂ¼´ª»°Ïº¤µ¤ó¤ÎÌ¿Æü¤Ë¡¢¿Æ¸ò¤Î¤¢¤Ã¤¿¿Í¡¹¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö12·î5Æü Éã¤Î¾Í·îÌ¿Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢Ä¹ÃË¤Î´ªÂÀÏº¡Ê14¡Ë¡¢¼¡ÃË¤ÎÄ¹»°Ïº¡Ê12¡Ë¤¬ÊÂ¤Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ËÁý¤·¤Æ ¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë ¤³¤ÎÆü¤Ë¡¡Éã¤ò¼Å¤Ó ÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ ½¸¤Þ¤ê Æø¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÉã¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¡¡³§¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤Í¥¤·¤µ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡Íò¤Î¾¾ËÜ½á¤ä½÷Í¥¤ÎÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡¢·àºî²È¡¦ÌîÅÄ½¨¼ù»á¤¬¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¿ÈÄ¹¤¬¿¤Ó¤¿´ªÂÀÏº¤ÈÇØÈæ¤Ù¤ò¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¡¢¡Ö´ªÂÀÏº¤Ë ÇØ¤òÈ´¤«¤µ¤ì¤½¤¦¤Ê¿Í¤Ï¤â¤ì¤Ê¤¯ÇØÈæ¤Ù¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¹±Îã¹Ô»ö(¾Ð)¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡É×¤Î´ª¶åÏº¤ÏµþÅÔ¡¦ÆîºÂ¤ÎµÈÎã´é¸«À¤¶½¹Ô¤Ë½Ð±éÃæ¤Ç¡Öº£Ç¯¤Ï ÆîºÂ½Ð±éÃæ¤Î´ª¶åÏº¤ËÂå¤ï¤ê´ªÂÀÏº¤ÈÄ¹»°Ïº¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡Íê¤â¤·¤¯¤Æ ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ©»Ò¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£