ÍèÇ¯¤ÎÅÀ»ú¥«¥ì¥ó¥Àー¤Ï¡ÖÄ®ÊÂ¤ßµª¹Ô¡×¤Ç¥³¥Ê¥ó±Ç²è¤ÎÀ»ÃÏ¤â¡ÄÅÀ»ú¿Þ½ñ´Û¤Ø´óÂ£
KKT¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤ÎÅÀ»ú¥«¥ì¥ó¥Àー500Éô¤ò£µÆü¡¢·§ËÜ¸©ÅÀ»ú¿Þ½ñ´Û¤ËÂ£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÍèÇ¯¤Î¥«¥ì¥ó¥Àー¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖÄ®ÊÂ¤ßµª¹Ô¡×¤Ç¤¹¡£
º´²ì¸©°ËËüÎ¤»Ô¤ÎÂçÀîÆâ»³¤ä¡¢2024Ç¯¤Î±Ç²è¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó100Ëü¥É¥ë¤Î¸ÞÎÇÀ±(¤ß¤Á¤·¤ë¤Ù)¡×¤ÎÉñÂæ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿ËÌ³¤Æ»È¡´Û»Ô¤ÎÈ¬È¨ºä¤Ê¤ÉÈþ¤·¤¤»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÄ®ÊÂ¤ß¤È¶¦¤Ë¥«¥ì¥ó¥Àー¤Ë¤ÏÅÀ»ú¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ºî¤·¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¾®È·Ê¸²½»ö¶ÈÃÄ¤Ç¡¢KKT¤Ï³«¶É°ÊÍè¡¢ËèÇ¯¡¢ÅÀ»ú¥«¥ì¥ó¥Àー¤ò¸©ÅÀ»ú¿Þ½ñ´Û¤ØÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¸©ÅÀ»ú¿Þ½ñ´Û¤Ç¤Ï¡¢·§ËÜ¸©Æâ¤ÎÌÜ¤ÎÉÔ¼«Í³¤ÊÊý¤¿¤Á¤Øº£Ç¯Ãæ¤ËÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£