ÅìÊý¿Àµ¯¡¦¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¡¡½é¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼´°Áö¡ÖËÜÅö¤Ë¸¸¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÉ÷·Ê¡×
¡¡ÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¡Ê£³£·¡Ë¤¬£·Æü¡¢Åìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤Î£Ô£Ï£Ù£Ï£Ô£Á¡¡£Á£Ò£Å£Î£Á¡¡£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¤Ç¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¡Ö£Ã£È£Á£Î£Ç£Í£É£Î¡¡£æ£ò£ï£í¡¡ÅìÊý¿Àµ¯¡¡£Ã£Ï£Î£Ã£Å£Ò£Ô¡¡£Ô£Ï£Õ£Ò¡¡¡Á£Ô£è£å¡¡£Æ£é£ò£ó£ô¡¡£Ä£é£î£é£î£ç¡Á¡×¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼£²£°¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï£¸ÅÔ»Ô£²£°¸ø±é¤ò²ó¤ê¡¢¹ç·×£¶Ëü£µ£°£°£°¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£Àé½©³Ú¤È¤Ê¤ë¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢£¸·îÇÛ¿®¤Î¿·¶Ê¡Ö£Í£ù¡¡£Â£á£ä¡×¤äÊ¿°æ·ø¤Î¡Ö£Ð£Ï£Ð¡¡£Ó£Ô£Á£Ò¡×¤Ê¤É¡¢¥«¥Ð¡¼¶Ê¤ò¹ç¤ï¤»Á´£²£²¶Ê¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Ê£Õ£Î£É£Ï£Ò¡×¤Î¥¥å¥Ò¥ç¥ó¤¬£²ÌëÏ¢Â³¤ÇÅÐ¾ì¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤Î¡Ö½÷¡¹¤·¤¯¤Æ¡×¤ò£²¿Í¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤Ï¡Ö¥¥å¥Ò¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿»þ¤¬°ìÈÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡£·£µ£°£°¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿²ñ¾ì¤ò¸«ÅÏ¤·¤¿¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤Ï¡ÖÅìÊý¿Àµ¯¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¹¤¤¾ì½ê¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÂç¿Í¿ô¤ÎÁ°¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¡¢ÁÛÁü¤Ë¤âÌ´¤Ë¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÖÍç¡¹¤Ë¿´¶¤òÅÇÏª¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¸¸¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÉ÷·Ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Î£´·î£²£µÆü¡¢£²£¶Æü¤Ë¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤ÎÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÅìÊý¿Àµ¯¤Î£²£°¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤¬³«ºÅÍ½Äê¡£¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ£²£°Ç¯¤â¤¿¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ºÀ¼±ç¤òËÍ¤ÈÅìÊý¿Àµ¯¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¹ð¤²¤ë¤È¡ÖÆü»º¤ÇºÆ²ñ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£