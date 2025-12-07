ÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤ÏÄ¹ÃË²Ç¤¬¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ä¸È¤¬²Çº¹ÊÌ¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡©
Ä¹ÃË²Ç¤È¼¡ÃË²Ç¤ËÊú¤¯µ¤»ý¤Î°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¼¡©
ÍÕ»Ò¤Ï¾®ÎÁÍý²°¤ò±Ä¤àÉ×¤ÎËþÃË¤È2¿ÍÊë¤é¤·¡£¤Õ¤¿¤ê¤ÎÂ©»Ò¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼¡ÃË²Ç¤Î¿¿°á¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¡£
¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËÍÕ»Ò¤ÏÄ¹ÃË²Ç¤ÎÊþ²Æ¤È²ñ¤¦¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡£
Ä¹ÃË¤Î½Ó¤Î²Ç¡¦Êþ²Æ¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÍÕ»Ò¤Ï¡¢¼¡ÃË²Ç¤Î¿¿°á¤À¤±²Ä°¦¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Êþ²Æ¤ËÁÝ½ü¤òÍê¤ó¤Ç¡¢¼¡ÃË²Ç¤ÈÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ²È¤Ëµ¢¤ë¤È¡¼¡£
ÍÕ»Ò¤Ï¤Ê¤¼Ä¹ÃË²Ç¤À¤±µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¤½¤ì¤Ë¤Ï¡¢°¥¤·¤¤²áµî¤¬Íí¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÍÕ»Ò¤¬·Þ¤¨¤ë·ëËö¤Ï¡©
É×¡¢Â©»Ò¡¢²Ç¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡©
¤¼¤ÒËÜÊÔ¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Ì¡²è¡ÖÄ¹ÃË²Ç¤¬·ù¤¤¤ÊÍýÍ³¡×
(¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸Éô)