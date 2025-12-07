¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£Ìó13Ç¯¤Ö¤ê¤Ë2¿ÍÆ±»þ¤ÎÂ´¶È¥é¥¤¥Ö¡¡¤È¤â¤Ë·ÝÇ½³èÆ°½ªÎ»¡Ö³§¤µ¤Þ¤ÈÆ±¤¸¥ª¥¿¥¯¤Ë¡×
¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç25¤¬5Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç½©¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î±©²ì¼ë²»¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤È²£»³ÎèÆà¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤È¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±©²ì¤µ¤ó¤Ï2014Ç¯9·î¤Ë12´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·Ìó11Ç¯´Ö¡¢²£»³¤µ¤ó¤Ï2016Ç¯12·î¤Ë13´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·Ìó9Ç¯´Ö³èÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼2¿ÍÆ±»þ¤ËÂ´¶È¥é¥¤¥Ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢2012Ç¯5·î¤Î¿·³ÀÎ¤º»¤µ¤ó¤È¸÷°æ°¦²Â¤µ¤ó°ÊÍè¡¢Ìó13Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¡£±©²ì¤µ¤ó¤È²£»³¤µ¤ó¤ÏÂ´¶È¸å¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥á¥ó¥Ð¡¼10¿Í¤Ç¥á¥É¥ì¡¼´Þ¤à35¶ÊÈäÏª
¡Ø¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç25 ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼½© ¡ÁMovin¡Ç Forward with Hope¡Á ±©²ì¼ë²»Ž¥²£»³ÎèÆà Â´¶È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¡£
ÅÐ¾ì¤·¤¿10¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ê³èÆ°µÙ»ßÃæ¤ÎËÌÀîè½±û¤µ¤ó¤Ï·çÀÊ¡Ë¤Ï¡¢±©²ì¤µ¤ó¤È²£»³¤µ¤ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤ò¤Ä¤±¤ÆÅÐ¾ì¡£ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤Æ¤« HAPPY¤ÎHAPPY¡ª¡Ù¤ä¡ØLOVE¥Þ¥·¡¼¥ó(updated 23 Ver.)¡Ù¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Î¿·¶Ê¡Ø»ä¤Î¥é¥ß¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ª¡¼¥Í¡ÊLamentazione¡Ë¡Ù¡¢¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¥á¥É¥ì¡¼¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¡¢1Ëü1000¿Í¤Î´ÑµÒ¡Ê¼çºÅ¼ÔÈ¯É½¡Ë¤òÊ¨¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¢£²£»³ÎèÆà¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
µÒÀÊ¤«¤é¤Î¡Ö¤¢¤«¤Í¡ª¡×¡Ö¤ì¤¤¤Ê¡ª¡×¤ÎÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ø¡£¤Þ¤º¤Ï²£»³¤µ¤ó¤¬¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²£»³¤µ¤ó¤Ï9·î¤Ë¥á¥Ë¥¨¡¼¥ëÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢11·î8Æü°Ê¹ß¤Ï¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥é¥¤¥Ö¤ò·çÀÊ¤·¡¢¤³¤Î¸ø±é¤ÇÌó1¤«·î¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ë¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿²£»³¤µ¤ó¤Ï¡¢ ¡Ö9Ç¯´Ö¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È°§»¢¡£¸ø±éÁ°¤Ë¡ÖÂ´¶È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê²Î»ì¤À¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¤â¤¹¤´¤¯¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó²Î¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡ØPlease!¼«Í³¤ÎÈâ¡Ù¤ò¥½¥í¤ÇÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢±©²ì¤µ¤ó¤ò½ü¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼9¿Í¤Ç¡Ø¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¡Ù¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£±©²ì¼ë²»¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ï»ä¤Î¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¡×
Â³¤¤¤Æ¡¢±©²ì¤µ¤ó¤Ï¾®¤µ¤Êº¢¤«¤éÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿å¿§¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ø¥¼¥í¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÀÄ½Õ¡Ù¤ò¥½¥í¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸å¡¢Â´¶È¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿±©²ì¤µ¤ó¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Ã¤¿¡£¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤¬²Î¤¦Æ¸ÍØ¤òÄ°¤¤¤Æ°é¤Ã¤¿¤«¤é¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¤â¤¦¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¾ï¤Ë»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤½¤ÎÂç¹¥¤¤Êµ¤»ý¤Á¤¬Çö¤ì¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡¡¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ï»ä¤Î¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤Î°¦¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö»ä¤ÏÌÀÆü¤«¤é¡¢¤Þ¤¿³§¤µ¤Þ¤ÈÆ±¤¸¥ª¥¿¥¯¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£µÒÀÊ¤Ç¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ò¸«¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î·Ê¿§¤â¡¢¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤âÍèÀ¤¤Þ¤ÇËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£Æü¤Þ¤Ç11Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥é¥¹¥È¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼10¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½¸·ë¤·¤Æ¡¢¡ØÎÞ¥Ã¥Á¡Ù¤òÇ®¾§¤·Ëë¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£