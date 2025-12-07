AKB48¡¢°ËÆ£É´²Ö¤¬¿·¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç21Ç¯ÌÜ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡¡ÁªÈ´È¯É½¤Ë½Õ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î³«ºÅ¤âÍ½¹ð
¡ÖAKB48 20th Year Live Tour 2025 in¡¡ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Á¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡Á20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¡part3¡×¤¬7Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ¤Ë¡¢¼¡ºî¤Î67ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢4Æü¤Î¸ø±é¤Ç¸¦µæÀ¸¤«¤éÀµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î¾º³Ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿19´üÀ¸¡¦°ËÆ£É´²Ö¡Ê22¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
°ËÆ£¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´î¤Ó¤Ä¤Ä¡ÖÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤Ë°ÎÂç¤Ç¡¢Îò»Ë¤Î½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤ò¸«ÅÏ¤·¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï»ä¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é°ì½ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
ÀîÂ¼·ë°á¡Ê19¡Ë¡¢¹©Æ£²Ú½ã¡Ê20¡Ë¤¬½éÁªÈ´¡¢ÅÄ¸ý°¦²Â¡Ê21¡Ë¡¢²¼Èø¤ß¤¦¡Ê24¡Ë¡¢¶¶ËÜ·ÃÍý»Ò¡Ê19¡Ë¤¬ÁªÈ´Éüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍèÇ¯4·î3Æü¤«¤é5Æü¤Ë¡¢Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç½Õ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£