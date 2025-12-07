¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¤¬·Ñ¾µ¤¹¤ëÆüÍË·à¾ì¤Î¥ì¥¬¥·ー¡¡¡È¹Ì°ì¡ÉÌÜ¹õÏ¡¤¬¸«¤Ä¤á¤ë¼¡¤ÎÌ´
¡¡¸½ÌòºÇ¶¯µ³¼ê¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥áー¥ë¤¬ËÜ¿ÍÌò¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¡ÊTBS·Ï¡ËÂè9ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢°Å°Ç¤Ë°ì¾ò¤Î¸÷¤¬º¹¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§ÌÜ¹õÏ¡¤Ë¤Ï¡ÈÂç¤¤ÊÌ´¡É¤òÂ÷¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¡¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¤Ç¼¨¤¹ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¿¿²Á
¡¡½çÉ÷ËþÈÁ¤Î¤È¤¤ËµÕ¶¤ÏË¬¤ì¤ë¡£²÷Áö¤òÂ³¤±¤ë¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êー¡×¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯Å·¹Ä¾Þ¡Ê½©¡Ë¤Ë½ÐÁö¤¹¤ë¤¬¡¢Í½ÁÛ³°¤Î»öÂÖ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£¥ìー¥¹½ªÈ×¤Çµ³¼ê¤ÎæÆÊ¿¡Ê»Ô¸¶¾¢¸ç¡Ë¤¬ÍîÇÏ¡£æÆÊ¿¤Ï¤¯¤ë¤Ö¤·¤ò¹üÀÞ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¤âÉé½ý¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½ý¤Ä¤¤¤¿ÇÏ¤ÈÅÝ¤ì¤¿¥¸¥ç¥Ã¥ー¤¬¤Õ¤¿¤¿¤ÓÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤«¡×¡£»ä¤¿¤Á¤¬ÁÛÁü¤¹¤ë°Ê¾å¤Ë¡¢¶¥ÁöÇÏ¤È¤½¤ì¤òÁà¤ë¥¸¥ç¥Ã¥ー¤ÏÁ¡ºÙ¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÅÙ»õ¼Ö¤¬¶¸¤¨¤Ð¡¢¥È¥Ã¥×¥Õ¥©ー¥à¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÂÎ¤Î½ý¤¬¼£¤Ã¤Æ¤â¡¢°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Î±¦ÌÜ¤Ï³ÑËì¼Â¼ÁÇ¿áç¤Ç¼ºÌÀ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢³ÑËì°Ü¿¢¤Î¤Ç¤¤ë½Ã°å¤Ï¹ñÆâ¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÊÒÌÜ¤ÇÁö¤ë¤³¤È¤Ï¡¢±¦²ó¤ê¤Î¥³ー¥¹¤Ç¤ÏÀäÂÐÅª¤ËÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¡£ÍÇÏµÇ°¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Î¥³ー¥¹¤Ï±¦²ó¤ê¤Ç¡¢Í¥¾¡¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯Èá´ÑÅª¤Ê¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²¿¤Î¤¿¤á¤ËÁö¤ë¤Î¤«¡©¡¡¹Ì°ì¡ÊÌÜ¹õÏ¡¡Ë¤Î³ëÆ£¤Ï¡¢ÇÏ¤Î¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤ëÈà¤é¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£·ª¿Ü¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤ËÌä¤¦¡ÖÇÏ¤Î¹¬¤»¡×¤Ï¡¢¤¿¤À¾¡¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°úÂà¸å¤â²º¤ä¤«¤ÊÍ¾À¸¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦ÇÛÎ¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÀ¸Êë¤é¤»¤ë¤À¤±¤Î»ôÍÕÂå¤ò²Ô¤°¤Ë¤Ï¥ìー¥¹¤Ç¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Áö¤ë¤³¤È¤ò½ÉÌ¿¤Å¤±¤é¤ì¤¿¶¥ÁöÇÏ¤ÎÌ·½â¤Ë¡¢¹Ì°ì¤ÏÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹ÌÂ¤¡Êº´Æ£¹À»Ô¡Ë¤Î¸ÀÍÕ¤Ï°ì¤Ä¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤À¡£ÀèÆ¬¤ò¶î¤±¤ëÇÏ¤Ï¡Ö¥´ー¥ë¤ò¿¿¤ÃÀè¤ËÁö¤êÈ´¤±¤ë¡×ÁÖ²÷¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¾¡Íø¤Ø¤Î³éË¾¤Ç¤¢¤ë¤«¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢ÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄ©¤ó¤ÀÀè¤ËÅú¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢Äü¤á¤º¤Ë¤â¤¬¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç½é¤á¤Æ¤Ä¤«¤á¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·Ð¸³Â§¤ËÎ¢¤Å¤±¤é¤ì¤¿¿¿Íý¤À¡£
¡¡¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¥¨¥´¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¼£¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¹Ì°ì¤Ï½Ã°å»Õ¤ÎÂôÅÏ¡Ê»ÔÀî¼ÂÆü»Ò¡Ë¤òÀâÆÀ¤¹¤ë¡£¹Ì°ì¤Î¼¹Ç°¤Ï¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤«Æ»¤¬³«¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â³Î¤«¤À¡£¡ÖÀ¸¤¤Æ¤µ¤¨¤¤¤ì¤Ð¡¢¼¡¤ÎÌ´¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Ì°ì¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢»û»³½¤»Ê¤Î¡Ö¿¶¤ê¸þ¤¯¤Ê¡¢¸å¤í¤Ë¤ÏÌ´¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¡£
¡¡¹Ì°ì¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤¬æÆÊ¿¤Ë¤â¸À¤¨¤ë¡£æÆÊ¿¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤Î½Å¤ß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¿¤À¾è¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¡£¥Õ¥¡ー¥à¤Î¸½¾õ¤òÃÎ¤ëæÆÊ¿¤Ë¤ÏÈáÁÔ´¶¤¹¤éÉº¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´üÂÔ¤ÈÀÕÇ¤¤ò°ì¿È¤ËÃ´¤¦»Ñ¤Ï¡È·Ñ¾µ¡É¤ÎÊÌ¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ç¤¢¤ë¡£·ª¿Ü¤ÏµÒ´ÑÅª¤ÊÌÜÀþ¤Ç¡ÖÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¥¸¥ç¥Ã¥ー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤¬¡¢æÆÊ¿¤¬È¿È¯¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£ÅöÁ³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤à¿Í¡¹¤¬¡¢½ù¡¹¤ËËÜÅö¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ï¡¢º£ºî¤Î´¶Æ°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡£æÆÊ¿¤ËÂÐ¤¹¤ë·ª¿Ü¤ÎÀÜ¤·Êý¤Ï¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ëÂç¿Í¤Î¤½¤ì¤À¤¬¡¢Âè9ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢°ìÊâ¿Ê¤ó¤Ç¡¢¶ì³Ú¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¿Æ»Ò¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£¤Î¤Á¤Ë¿Æ»Ò¤Ë¤Ê¤ëÆó¿Í¤Îå«¤Ï¡¢æÆÊ¿¤¬¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯·ë¤Ð¤ì¤¿²ÃÆà»Ò¡Ê¾¾ËÜ¼ãºÚ¡Ë¤È·ª¿Ü¤Ï¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆËÜÊª¤Î²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÂÔ¤ÁÂ³¤±¤¿¤è¤¦¤Ë±Ç¤ë¡£
¡¡æÆÊ¿Ìò¤Î»Ô¸¶¾¢¸ç¤Ï¸½ºß17ºÐ¡£»ÒÌò¤È¤·¤Æ¡ØÅ·¹Ä¤ÎÎÁÍýÈÖ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ä¡Ø²¼Ä®¥í¥±¥Ã¥È¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡£º£ºî¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ôー¥¹¤Ç¤¢¤ëµ³¼ê¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüÍË·à¾ì¤ÎÀ¤Âå¸òÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤À¡£¶¥ÇÏµ¼Ô¤ÎÊ¿ÎÉ¡ÊÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ë¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¿Æ»Ò¤Î·Ñ¾µ¤È¤¤¤¦ÉáÊ×Åª¤Ê¥Æー¥Þ¤òÎÏ¶¯¤¯ÉÁ¤¯¤Î¤ÏÅÁÅýÏÈ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£¤½¤³¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë½Å¸ü¤Ê¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤È¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÊ¸Ì®¤¬¥´ー¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤À¤ì¹þ¤à¡£2025Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤Þ¤Ç»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È1ÏÃ¤À¡£
¡ÊÊ¸¡áÀÐ²Ï¥³¥¦¥Ø¥¤¡Ë