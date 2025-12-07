¥»¥ê¥¨A 25/26 Âè14Àá ¥¯¥ì¥â¥Íー¥¼ vs ¥ì¥Ã¥Á¥§ »î¹ç·ë²Ì
¥»¥ê¥¨A 25/26¤ÎÂè14Àá ¥¯¥ì¥â¥Íー¥¼¤È¥ì¥Ã¥Á¥§¤Î»î¹ç¤¬¡¢12·î7Æü20:30¤Ë¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥¸¥ç¥ô¥¡¥ó¥Ë¡¦¥Ä¥£ー¥Ë¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥¯¥ì¥â¥Íー¥¼¤Ï¥¸¥§¥¤¥ßー¡¦¥Ðー¥Ç¥£¡ÊFW¡Ë¡¢¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥Ü¥Ê¥Ã¥Ä¥©ー¥ê¡ÊFW¡Ë¡¢¥í¥Þー¥Î¡¦¥Õ¥í¥ê¥¢ー¥Ë¡ÊDF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥ì¥Ã¥Á¥§¤Ï¥Ë¥³¥é¡¦¥·¥å¥È¥¥¥ê¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¡¢¥é¥á¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥À¡ÊFW¡Ë¡¢¥á¥É¥ó¡¦¥Ù¥ê¥·¥ã¡ÊFW¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
Á°È¾¤ÏÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬Ìµ¤¯¡¢0-0¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¥ì¥Ã¥Á¥§¤Ï¸åÈ¾¤ÎÆ¬¤«¤éÁª¼ê¸òÂå¡£¥é¥á¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥À¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥ê¥Ã¥«¥ë¥É¡¦¥½¥Ã¥Æ¥£¥ë¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
53Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥¯¥ì¥â¥Íー¥¼¤Î¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥Ü¥Ê¥Ã¥Ä¥©ー¥ê¡ÊFW¡Ë¤¬PK¤ò·è¤á¤Æ¥¯¥ì¥â¥Íー¥¼¤¬ÀèÀ©¡£
67Ê¬¡¢¥ì¥Ã¥Á¥§¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥Ë¥³¥é¡¦¥·¥å¥È¥¥¥ê¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¡¢¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ô¥¨¥í¥Ã¥Æ¥£¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³¡¦¥«¥Þ¥ë¥À¡ÊFW¡Ë¡¢¥³¥Ê¥ó¡¦¥¨¥ó¥É¥ê¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
68Ê¬¡¢¥¯¥ì¥â¥Íー¥¼¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥¦¥©ー¥ì¥ó¡¦¥Ü¥ó¥É¡ÊMF¡Ë¡¢¥ä¥ê¡¦¥Ð¥ó¥Ç¥Ô¥å¥Ã¥Æ¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥°¥é¥Ã¥·¡ÊMF¡Ë¡¢¥¢¥ì¥Ã¥·¥ª¡¦¥¼¥ë¥Ó¥ó¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
74Ê¬¡¢¥¯¥ì¥â¥Íー¥¼¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥Ü¥Ê¥Ã¥Ä¥©ー¥ê¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦ ¥µ¥Ê¥Ö¥ê¥¢¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
77Ê¬¡¢¥ì¥Ã¥Á¥§¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥á¥É¥ó¡¦¥Ù¥ê¥·¥ã¡ÊFW¡Ë¡¢¥¤¥ë¥Ù¥ë¡¦¥é¥Þ¥À¥Ë¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥é¡ÊMF¡Ë¡¢¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥«¥Ð¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î78Ê¬¥¯¥ì¥â¥Íー¥¼¤Ëµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤¬Æþ¤ë¡£¥¢¥ì¥Ã¥·¥ª¡¦¥¼¥ë¥Ó¥ó¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦ ¥µ¥Ê¥Ö¥ê¥¢¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ2-0¡£2ÅÀº¹¤Ë¹¤²¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤â¥¯¥ì¥â¥Íー¥¼¤ÎÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥¯¥ì¥â¥Íー¥¼¤¬2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¯¥ì¥â¥Íー¥¼¤Ï83Ê¬¤Ë¥Þ¥Ã¥Æ¥ª¡¦¥Ó¥¢¥ó¥±¥Ã¥Æ¥£¡ÊDF¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥ì¥Ã¥Á¥§¤Ï45+3Ê¬¤Ë¥é¥á¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥À¡ÊFW¡Ë¡¢85Ê¬¤Ë¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥¬¥Ã¥í¡ÊDF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2025-12-07 22:40:18 ¹¹¿·