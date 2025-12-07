¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½DF¥é¥Ý¥ë¥Æ¤¬º¸¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤òÉé½ý¡ÄÍèÇ¯1·î¤Î¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ñ·ç¾ì¤Î²ÄÇ½À¤â
¡¡¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤Ï6Æü¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè15Àá¤Ç¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢Æ±»î¹ç¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½DF¥¢¥¤¥á¥ê¥¯¡¦¥é¥Ý¥ë¥Æ¤¬Éé½ý¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Íè·î¤Ë¹µ¤¨¤¿¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ñ¡¦¥Ç¡¦¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥Ë¥ã¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿½ªÈ×¤Î85Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿Æ±ÂåÉ½FW¥Ë¥³¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤Î²£¥Ñ¥¹¤«¤é¡¢Æ±FW¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥ì¥ó¥²¥ë¤¬º¸Â¤Ç¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢1¡Ý0¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£Á°Àá¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë0¡Ý3¤ÈÎÏ¤Îº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤¢¤È¡¢Æ±¤¸¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ËËÜµò¤òÃÖ¤¯¶¯¹ë¤È¤Î¥²¡¼¥à¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±»î¹ç¤Î31Ê¬¡¢¥é¥Ý¥ë¥Æ¤¬Éé½ý¡£¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½DF¥Ê¥¦¥¨¥ë¡¦¥â¥ê¡¼¥Ê¤È¤Î¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Î¸å¡¢º¸ÂÀ¤â¤â¤òÍÞ¤¨¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ß¡¢Æ±ÂåÉ½DF¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ó¥Ó¥¢¥ó¤È¤Î¸òÂå¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥é¥Ý¥ë¥Æ¤Ïº¸¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ÎÉé½ý¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢ºÇÄã¤Ç¤â1¥«·îÄøÅÙ¤ÎÎ¥Ã¦¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¡£10Æü¤Ë¹µ¤¨¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè6Àá¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥óÀï¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢Ç¯Æâ¤Ë¹µ¤¨¤¿¸ø¼°Àï¤Î3»î¹ç¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÍèÇ¯1·î7Æü¤«¤é11Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Î³«ºÅ¤ò¹µ¤¨¤¿¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ñ¡¦¥Ç¡¦¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥Ë¥ã¤â·ç¾ì¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö7Æü¡¢Æ±Âç²ñ¤Î½à·è¾¡¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤¬¡¢Æ±»î¹ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¥é¥Ý¥ë¥Æ¤Î»Ñ¤¬¤Ê¤¯¤È¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡º£²Æ¡¢¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤òÂàÃÄ¤·¡¢Ìó7Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¸ÅÁã¤Î¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¥é¥Ý¥ë¥Æ¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç10»î¹ç¡¢CL¤Ç2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¼¡¤ÎPSGÀï¤ÏÆ±DF¥¢¥¤¥È¡¼¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥Ç¥¹¤¬½Ð¾ìÄä»ß¤Î¤¿¤á¡¢½Ð¾ì²ÄÇ½¤Ê¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¥Ó¥Ó¥¢¥ó¤Î¤ß¤Î¾õ¶·¡£¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òËÜ¿¦¤È¤¹¤ëÆ±DF¥æ¡¼¥ê¡¦¥Ù¥ë¥Á¥Á¥§¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¡£¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¥«¥ó¥Æ¥é¡Ê°éÀ®ÁÈ¿¥¡Ë¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤àÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢ºòµ¨¤ÎCL²¦¼Ô¤È¤Î¥²¡¼¥à¤ÇÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
