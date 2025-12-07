¸ÅÀî²Å°ìÏº¤µ¤ó»àµî¡¡£¸£³ºÐ¡¡Ì¼¤Î²Î¼ê¡¦¿¿Êæ¤¬£î£ï£ô£å¤Ç¡ÖÉã¤¬É÷Ï¤¾ì¤ÇÅÝ¤ìµßµÞ¼Ö¤Ç¡Ä¡×¡¡µÏ¿¤Ë»Ä¤¹¡¢¤ÈÄÖ¤ë
¡¡¡Ö¤¿¤«¤¸¤ó£î£ï¤Ð¤¡¡Á¡×¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ÊüÁ÷ºî²È¤Ç±é·ÝÉ¾ÏÀ²È¤Î¸ÅÀî²Å°ìÏº¡Ê¤Õ¤ë¤«¤ï¡¦¤«¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë¤µ¤ó¤¬£±£±·î£²£¹Æü¡¢»àµî¤·¤¿¡££¸£³ºÐ¡£Âçºå»Ô½Ð¿È¡££²£°£±£´Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²Î¼ê¤Ç¡È´ØÀ¾¤Î»ëÄ°Î¨ÃË¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¡¢¤ä¤·¤¤¿¤«¤¸¤ó¤µ¤ó¤È¤Ï£³£°Ç¯Íè¤ÎÌÁÍ§¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÅÀî¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤Ç¡¢²Î¼ê¤Î¸ÅÀî¿¿Êæ¤Ï£±£²·î£´Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç¡Ö¡Ú¤´Êó¹ð¡Û¡ôºî²È¡¡¡ô¸ÅÀî²Å°ìÏº¡¡¤Ï£²£°£²£µÇ¯£±£±·î£²£¹Æü¤Ë¤³¤ÎÃÏµå¤òÎ¹Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤Î°Õ¸þ¡¢²æ¡¹²ÈÂ²¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é£±£²·î£³Æü¤Ë¿ÆÂ²¤Î¤ß¤ÇÂçÀÚ¤ËÅ·¹ñ¤Ø¤È¸«Á÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉã¤È¤ÎÊÌ¤ì¤òÊó¹ð¡£¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Á¥¹¥È¤À¤Ã¤¿Éã¤òÁÛ¤¤¡¡º£Ìë¤Ï¾¯¤·¤À¤±¡¡¸«¾å¤²¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£·Æü¤Þ¤Ç¤Ë£î£ï£ô£å¤Ç¡Öºî²È¡¡Éã¡¦¸ÅÀî²Å°ìÏº¤¬»à¤ó¤ÀÆü¤«¤é¿ôÆü´Ö¤ÎµÏ¿¤òº¡½è¤Ë»Ä¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤¦½ñ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¤³¤³¤«¤é¤ÏÌ¼¤Î¥ï¥¿¥·¤¬¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¼è¤êÌ¿¿Ô¤¤ë¤Þ¤ÇÄÖ¤Ã¤Æ¤ä¤ó¤è¡ª¡×¤Èµ¤·¡¢¡ÖÉã¤¬É÷Ï¤¾ì¤ÇÅÝ¤ìµßµÞ¼Ö¤Ç±¿¤Ð¤ì¤¿¤é¤·¤¤¤³¤È¡¡Êì¤Ï¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¡¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¡¡¡¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¥ä¥Ð¤¤¤«¤â¡Ù¤½¤Î·»¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÅÀî¤µ¤ó¤ÏÎ©Ì¿´ÛÂç³ØÂ´¡£¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¾åÊý·ÝÇ½ÊÔ½¸°Ñ°÷¤Ê¤É¤ò·Ð¤ÆÊüÁ÷ºî²È¤Ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ö²£»³¤ä¤¹¤·Ì´¤Î¤Ê¤´¤ê¡×¡Ê£Ë£Ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥º¡Ë¡¢¡Ö¤¿¤«¤¸¤ó¡¡ÇÈßÑËü¾æ¡×¡Ê¤¿¤ë½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¡£