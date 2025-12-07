·ëº§¤Ë¾Ç¤ë34ºÐÈþ½÷¡¢º§Ìó¼Ô¤Ë¤âÎ¢ÀÚ¤é¤ì¡Ä¿É¤¤²áµî¤òÌÀ¤«¤¹¡ÖÁ´Éô¸þ¤³¤¦¤ÎÉâµ¤¤È¤«Æó¸Ô¡×
¡¡¡Ö¥ß¥¹¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë2016¡×½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢¡Ö¥ß¥¹¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹2017¡×¥È¥Ã¥×11¤Ëµ±¤¤¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä34ºÐ¤ÎÈþ½÷¤¬¡¢Îø¿Í¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¿É¤¤²áµî¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û·ëº§¤·¤¿¤¤34ºÐÈþ½÷¤ÎÈþ¤·¤¹¤®¤ë¿åÃå»Ñ
¡¡ABEMA¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë¡Ù¤Ï¡¢´Ø·¸¤ËÇº¤ß¤äÌÂ¤¤¤òÊú¤¨¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÆ±°Õ¤Î¤â¤È¡È°ì»þÅª¤ÊÇË¶É¡É¤òÁªÂò¤·¡¢Èà»á¡¦Èà½÷¤¬¤¤¤Ê¤¤¡ÈÎø°¦¥Õ¥ê¡¼¡É¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¶ØÃÇ¤Î¡È¸øÇ§¡ÉÉâµ¤À¸³è¤òÁ÷¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡ÖÉü±ï¡×¡ÖÊÌ¤ì¡×¡Ö¿·¤·¤¤Îø¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÁªÂò¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤¹¡£2Ç¯¤Ö¤ê¡¢5¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡Ù¤Ë¤Ï6ÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¡¢ÃË½÷·×12Ì¾¤¬»²²Ã¡£¥·¡¼¥º¥óºÇÄ¹¤Î20Æü´Ö¤Î¶¦Æ±À¸³è¤ò¹Ô¤¦¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¸«ÆÏ¤±¿Í¤Ï¿ØÆâÃÒÂ§¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤Î3Ì¾¡£
¡¡¥µ¥ä¥«¡Ê34ºÐ¡¿¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡Ë¤Ï¡¢¸òºÝÎò1Ç¯8¥ö·î¤Î¥À¥¤¥·¥í¥¦¡Ê30ºÐ¡¿¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¡Ë¤È¤Î·ëº§¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¥À¥¤¥·¥í¥¦¤Ï¡¢º£¤¹¤°¤Î·ëº§¤ËÁ°¸þ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¤ª»î¤·ÇË¶É¡É¤ò¤·¤Æ´Ø·¸¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤³¤È¤Ë¡£¥µ¥ä¥«¤Ï¶¦Æ±À¸³è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤«¤é¤â¥À¥¤¥·¥í¥¦¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤é¤ì¤º¡¢ÎÞ¤òÎ®¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¿·¤¿¤ÊÎø¤âÌÏº÷¡£½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¹¤°¹¥°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤¿¥¿¥«¥Þ¥µ¡Ê31ºÐ¡¿¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë¤È¡¢½çÄ´¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢¥µ¥ä¥«¤Ï¥¿¥«¥Þ¥µ¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¤Æ¿©»ö¤Ø¡£´¥ÇÕ¸å¡¢¥µ¥ä¥«¤Ï¥¿¥«¥Þ¥µ¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤ò¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¥À¥¤¥·¥í¥¦¤¬¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Í¥¤·¤µ¤ò¤¯¤ì¤ë¤Î¤è¡£¸ÀÍÕ¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°ÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¸¤ã¤ó¡©¤½¤ì¤¬»ä¤Ï¥À¥¤¥·¥í¥¦¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤«ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤È¸À¤¤¡¢¡Ö»ä¡¢¤¢¤Þ¤êÎø°¦¾å¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡£¿Í¤Ë±³¤Ä¤«¤ì¤Æ¤¤¿¤·¡¢Î¢ÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤È²áµî¤ÎÎø°¦¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¥À¥¤¥·¥í¥¦¤ÎÁ°¤â¡¢¤½¤ÎÁ°¤Î¿Í¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç»ä¤«¤é¿¶¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Á´Éô¸þ¤³¤¦¤ÎÉâµ¤¤È¤«Æó¸Ô¤È¤«¡¢Î¢ÀÚ¤ê¤ÇÊÌ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥µ¥ä¥«¤Ï¡Öº§Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÇË´þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖÇË´þ¤Î¸¶°ø¤â¸þ¤³¤¦¤ÎÆó¸Ô¤À¤Ã¤¿¡£Î¾¿Æ¤Ë¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¥À¥¤¥·¥í¥¦¤¬¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¿ØÆâ¤Ï¡Ö¿Ô¤¯¤¹½÷¤Î¿Í¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤È¥µ¥ä¥«¤ÎÎø°¦·¹¸þ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£